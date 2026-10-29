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Újra megindultak az orosz hajók a stratégiai vizeken: pusztító ukrán csapássorozat után lépett Oroszország
Globál

Újra megindultak az orosz hajók a stratégiai vizeken: pusztító ukrán csapássorozat után lépett Oroszország

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Több mint három hónapos kényszerszünet után Oroszország újraindította a gabonaszállítást az Azovi-tengeren. A hajóforgalmat még júliusban állították le a folyamatos ukrán dróntámadások miatt, amelyek súlyos károkat okoztak az orosz árnyékflottában és a fekete-tengeri exportterminálokban, kora őszre pedig válsághelyzetet idéztek elő az orosz mezőgazdaságban - írta a Kyiv Independent.

Az orosz hatóságok ismét elkezdtek engedélyeket kiadni a gabonaszállító hajóknak az Azovi-tenger elhagyására, miután az Azov–Don-csatornán július 10-én leállították a forgalmat. A Bloomberg értesülései szerint legalább egy teherszállító már át is haladt a Kercsi-szoroson a Fekete-tenger irányába. Az Azovi-tenger stratégiai fontosságú vízi út Moszkva számára, mivel a katonai logisztika mellett ezen az útvonalon juttatják el a nemzetközi piacokra a gabonát, a kőolajat és az acélt is.

A nyári leállást Kijev "Molocska" nevű hadművelete kényszerítette ki, amelyet júliusban indítottak azzal a céllal, hogy elszigeteljék a megszállt Krím félszigetet, és csapást mérjenek az orosz árnyékflottára. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint a célba vett hajók katonai rakományt szállítottak és a kikötői infrastruktúrát szolgálták ki, így közvetlenül támogatták az orosz katonai utánpótlást. A pilóta nélküli rendszerekért felelős erők adatai alapján augusztus 8-ig az ukrán drónok összesen 218 ilyen orosz hajót találtak el, ebből 134-et az Azovi-, 84-et pedig a Fekete-tengeren.

A támadássorozat az orosz gazdaságnak is komoly károkat okozott, és hozzájárult a globális gabonaárak emelkedéséhez.

A dróncsapások a legfontosabb fekete-tengeri exportkikötőket is elérték. Oroszország vezető búzaexportáló kikötőjében, Novorosszijszkban mindhárom gabonaterminál kénytelen volt felfüggeszteni a működését a nyár folyamán. Az exportinfrastruktúrát ért támadások miatt Oroszország legnagyobb mezőgazdasági régiójában, a Krasznodari határterületen szeptemberben rendkívüli állapotot kellett kihirdetni, mivel a termelők nem tudták külföldre juttatni a terményt.

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Mivel a fekete-tengeri terminálok leálltak, az orosz exportőrök a gabona nagy részét a balti-tengeri kikötőkbe irányították át. Erre válaszul Mindaugas Sinkevičius litván miniszterelnök október 8-án felszólította az Európai Uniót, hogy vezessen be szankciókat az orosz gabonára, és tiltsa be annak tranzitját. Másnap a három balti állam kormányfője közös levélben kérte, hogy a kérdést tűzzék napirendre az uniós döntéshozatalban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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