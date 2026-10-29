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Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: ha háború lesz Európával, nem lesznek győztesek
Globál

Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: ha háború lesz Európával, nem lesznek győztesek

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Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz–afrikai csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatóján figyelmeztette Európát, hogy amennyiben háború törne ki Oroszországgal, „nem lesznek győztesek” – írja a TASZSZ.

Putyin szerint a Nyugat nem érte el célját, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra, és ez valószínűleg nem is lesz lehetséges 2030-ra.

Sokan beszélnek folyamatosan arról, hogy 2030-ra fel kell készülni egy háborúra. Helyes ez vagy helytelen? Először is, készen állunk, de nem akarunk semmilyen háborút Európával

fogalmazott az orosz elnök.

Putyin ugyanakkor megjegyezte, ha Európa

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túl messzire megy, akkor egyáltalán nem lesznek győztesek. Senki se felejtse el ezt.

Azonban békítőleg megjegyezte, támogatnak minden olyan lépést, amely az európai országokkal való „teljes és átfogó kapcsolatok helyreállítását” célozza. Hangsúlyozta, akár az Európai Unión keresztül, akár kétoldalúan is történhetnek ezek a lépések.

Putyin azzal kapcsolatban szólalt meg, hogy kedden telefonon beszélt Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel és Alexander Stubb finn elnökkel. Az orosz elnök most azt mondta, szerinte helyes, hogy a két európai vezető felhívta őt, még ha ezért sok bírálatot is kaptak szövetségeseik részéről.

Putyin hozzátette, a balti biztonság kérdése is felmerült a két vezetővel való beszélgetés során. Megjegyezte, Oroszország nem akarja, hogy ugyanaz a helyzet alakuljon ki a Balti-tengeren, mint a Hormuzi-szorosban és a Perzsa-öbölben, de minden kihívásra válaszolni fognak.

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