Amerikai félidős választás: csöbörből vödörbe?

A négyéves elnöki ciklus felénél tartott kongresszusi választások hagyományosan nem sok jót ígérnek a Fehér Ház lakója számára. Hiába egyéni, helyi megmérettetésekről van ugyanis szó – a teljes képviselőházról, illetve a szenátus egyharmadáról döntenek a szavazók –, az országos szempontok (elégedetlenség az elnökkel, a kiegyensúlyozás igénye, az ellenzékbe szorultak revansvágya) mindig sokat nyomnak a latban. Donald Trump alatt ez hatványozottan így van. Pedig második elnöki ciklusát jól indította. Az első pár hónapban úgy tűnt, az elnök egymás után pipálja ki ígéreteit, melyek egy részét még komoly baloldali, liberális szakértők is szükségesnek ítélték. Idén azonban fordult a kocka. A 2024-ben rá szavazók sarkalatos pontokon csalódtak.

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Reményteli indulás

„Minden nap karácsony van” – republikánus oldalon legtöbbször ezzel a kifejezéssel írták le a Trump-adminisztráció 2025. januári hivatalba lépése után futószalagon érkező intézkedéseket. Ami viszont különösen érdekessé tette ezeket az első rendeleteket, az az, hogy sokuk messze 50 százalék feletti, vagyis az elnökre szavazók táborán jócskán túlnyúló támogatást élvezett. Az amerikai társadalom éles polarizáltsága ellenére. S hogy mik voltak ezekben? Hogy a kormány többé nem alkalmazhat faji szempontokat az alkalmazottak felvételekor, előmenetelekor (és jó lenne, ha az egyetemek, vállalatok sem tennének ilyet). Mert a fehér bőrű, sőt helyenként már az ázsiai jelentkezők hátrányos megkülönböztetése is bevett szokássá lett – úgymond a társadalmi igazságosság jegyében. Hogy a kormány nem korlátozhatja a szólásszabadságot. Hogy az illegálisan az országban tartózkodó bűnözőket ki kell toloncolni. Hogy az akár havi 250 ezer illegális átlépőt is számoló mexikói határon szükségállapotot kell bevezetni. Hogy transznemű, biológiailag férfi atlétáknak ezentúl nincs a női sportokban helye.

Talán még az egyes lépések nagyarányú támogatottságánál is meglepőbb azonban, hogy a baloldali szakértők egy része nem a bajok okozójaként, hanem a meglévő anomáliák tüneteként tekintett Donald Trump megválasztására. Mark Lilla, a Columbia Egyetem professzora, és Yascha Mounk, a Johns Hopkins Egyetem politológusa, egyaránt fáradhatatlanul kritizálja Trumpot, ám könyveikben leírták, hogy a baloldal hibái – többek között a túlzásba vitt „identitáspolitika” – miként vezettek, már-már törvényszerűen, a megválasztásához. Charles Kupchan, Clinton és Obama elnökök tanácsadója, a Georgetown Egyetem professzora szerint Donald Trump „America First” mozgalma lényegében válasz a túl sok globalizációra, túl sok bevándorlásra és túl sok háborúra. A Kongresszus előtti meghallgatásán egyenesen úgy fogalmazott:

meglehet, Donald Trump annak „a változásnak a hordozója”, amelyre a korábbi félresikerült politikák miatt az Egyesült Államoknak szüksége volt.

Ám abban már jóval kevésbé bízott, hogy rombolás és túlkapások nélkül képes lesz véghezvinni a pályakorrekciót.

Masszív kiábrándulás

A nemrég megjelent, „Rezsimváltás” című könyvben a New York Times két újságírója lenyűgöző részletességgel számol be a Trump újraválasztását követő első év fehér házi kulisszatitkairól. Fő következtetésük persze mindenki számára nyilvánvaló: az intézményi korlátok jó részén átlépve, rögtönzésekkel, kiszámíthatatlanul, az elnök hangulatingadozásait követve működik az új adminisztráció. Donald Trump szavazóbázisa ezt viszont már bekalkulálta: van, akinek tetszik, van, aki fogát csikorgatva ugyan, de elviseli. Arra azonban nem számítottak, hogy az elnök sok, számukra kiemelten fontos ügyben végül épp az ellenkezőjét teszi annak, amit ígért. A legkézenfekvőbb példa Irán. Trump elnök védjegye volt a „nem lesz több véget nem érő háború” szlogen – a Közel-Keleten különösen nem, még kevésbé úgy, hogy a beavatkozás konkrét kiváltó okát a kormány nem magyarázza meg kellőképpen. Nem csoda, hogy az iráni akció Amerika történetének egyik legnépszerűtlenebb háborúja, amelyet Vietnámmal, Afganisztánnal vagy Irakkal ellentétben a többség már megindításakor sem támogatott.

Ehhez pedig még hozzáadódott a dráguló üzemanyag és a növekvő infláció.

Mindkettő azt a széles, jellemzően nem túl tehetős szavazóbázist sújtja leginkább, amelyre Trump 2024-ben támaszkodott. S akiknek azt ígérte az elnök, hogy távoli háborúk helyett az ő érdekeiket tartja majd mindig szem előtt. Ezek a társadalmi csoportok – fiatalok, kétkezi munkások, színesbőrű szavazók – hagyományosan a demokratákhoz húztak, de az elmúlt évtized során nagy számban Trumphoz dezertáltak onnan. Most úgy tűnik, csalódtak, akár vissza is fordulhatnak. Az amerikaiak több mint két harmada véli úgy, hogy részben Trump politikája felelős az áremelkedésekért. Az elnök népszerűsége mindössze 38 százalék körül mozog. Közismert szövetségesei, szimpatizánsai közül sokan elhagyták már a hajót. Tetézte mindezt az Epstein-dosszié kaotikus, felemás nyilvánosságra hozatala, valamint a Trump-család zavaros kriptovaluta-ügyei és az elnöki hatalom révén történő üzleti nyerészkedés gyanúja. Nem beszélve arról, hogy a szólásszabadság helyreállítását ígérő kormányzat jó pár olyan intézkedést hozott, melyek ellen az újságírók túlnyomó többsége – köztük a konzervatív Fox News is – tiltakozott.

Ultrabalos Amerika?

Mindezek fényében nem csoda, hogy az idei félidős választáson különösen borús kilátásokkal indul az elnök pártja. Az ország fele kezdettől gyűlöli Donald Trumpot; számukra itt a lehetőség, hogy végre beolvassanak neki. A másik fele, amelyikre a republikánus jelöltek számítanak, viszont sokkal kevésbé lelkes, egy részük kimondottan elégedetlenkedik. Ilyen körülmények között, amikor a saját szavazóbázis úgy érzi, az elnök sorra megszegte az ígéreteit, a republikánus jelöltek utolsó reménye a Demokrata Párt maga. Részben a Biden-korszak túlkapásainak még frissen élő emléke, részben egyes jelöltek kétes megnyilvánulásai miatt.

Legyen szó akár bevándorlásról, akár transzneműekről, akár bőrszín-kérdésekről, a Biden-adminisztráció politikáiban jó pár vadhajtás akadt. Ráadásul az ún. eltörléskultúra, vagyis a progresszív tanoknak nem megfelelő vélemények elhallgattatása futótűzként terjedt az országban. A baloldal helyzetét tovább bonyolítja az Izrael gázai hadművelete nyomán saját soraiban felerősödő, gyakran az antiszemitizmust súroló Izrael-ellenesség. A mostani kampány során a zsidó származású michigani főügyésznő bejelentette, hogy nem mer elmenni a demokrata nagygyűlésre, mert párttársai üldözésétől, zaklatásától tart. Ettől még maradt hű pártkatona. Nem sokkal később egy zsidó demokraták számára rendezett találkozón azt mondta:

Erkölcsi kötelességünk, hogy a világ szükségleteit saját önös érdekeink, sőt, igen, akár saját túlélésünk elé helyezzük.

S hogy miért kell ezt különösen sulykolnia Michiganben? Nos, az ottani demokrata szenátorjelölt Abdul El-Sayed több szerencsétlen kijelentést tett. Egy zsinagóga elleni támadás után a libanoni támadóra utalva megjegyezte: „Akiket bántanak, maguk is bántanak másokat”. Együtt kampányolt Hasan Piker baloldali influenszerrel, aki szerint az amerikai zsidók maguk ellen hívják ki az erőszakot, ha kiállnak Izrael mellett, és a 2001. szeptember 11-i terrortámadást Amerika egyébként is megérdemelte. Ám El-Sayed nem az egyetlen furcsa jelölt demokrata berkekben. James Talarico texasi demokrata szenátorjelölt szerint Isten neme úgymond nem-bináris, az amerikai zászló „bonyolult jelkép” és belföldi terrorizmus szempontból a radikális fehér férfiak jelentik a legnagyobb veszélyt. Megint más jelölt azt mondja, hogy az USA „pöcegödör ország”, vagy arról mesél, hogy szalvéta helyett az amerikai zászlóban törölte meg a kezét.

Tény, hogy ennyi jelölt között mindig akad egy-egy konkoly a búzamezőn. A kínálat a republikánus térfélen sem mindig szívderítő. Ken Paxton, a jobboldal texasi szenátorjelöltje több korrupciós botrányba keveredett, értékpapírcsalás miatt büntetőeljárás is indult ellene, mely végül peren kívüli megállapodással ért véget. Három-négy egyéni körzeti jelölt kapcsán felmerült a családon belüli erőszak vádja, az egyik texasi jelölt videóiban náci indulóra menetelt és a Mein Kampfot olvasta, egy Tennessee-beli republikánus képviselőjelölt pedig azt mondta: „A muszlimoknak nincs helyük az amerikai társadalomban”. Van azonban egy komoly különbség. A Biden-kormányzat tevékenysége, Kamala Harris elnökválasztási kampánya, Zohran Mamdani New York polgármesterévé választása mind azt mutatta: a Demokrata Párt fősodrára fokozódó nyomást gyakorol a radikálisabb, úgymond progresszív szárny. Beleértve a DSA-t, az Amerikai Demokratikus Szocialisták apró, ám annál aktívabb mozgalmát.

A progresszív tömbön belül is keményvonalasnak számító DSA egyes követelései tompítva bár, de fellelhetők az idei választás demokrata jelöltjeinek megnyilvánulásaiban. A szocialisták nem teketóriáznak: az idegenrendészetet felszámolnák, az illegális bevándorlóknak amnesztiát hirdetnének, és nem kötnék állampolgársághoz a szavazati jogot. A legnagyobb vállalatokat állami tulajdonba vennék, a rendőrség finanszírozását drasztikusan csökkentenék. Bezárnának minden tengerentúli amerikai támaszpontot, elismernék a palesztinok jogát a katonai megszállással szembeni ellenálláshoz, és az Izraelnek nyújtott támogatás valamennyi formáját megszüntetnék. A nemváltó kezeléseket ingyenesen, közpénzből biztosítanák, a kiskorúakat sem zárva ki ebből. A baloldali jelöltek között ki közelebb, ki távolabb áll ettől a maximalista olvasattól.

A régivágású demokraták érzik a veszélyt: ez nem egy olyan program, amivel meg lehet nyerni az amerikai választópolgárok többségét.

A demokrata szavazók 75 százaléka ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy voksát demokratikus szocialista elnökjelöltre adja le.

A november 3-i választások után a főcímekben Trump elnök pártjának szereplése kapja majd a legtöbb figyelmet. Joggal. A Republikánus Párt jövőjére nézve nagyon nem mindegy, hogy milyen mértékben fordulnak el tőle azok a népi szavazócsoportok, amelyeket Donald Trump populistának nevezett „Amerika az első” politikája az elmúlt tíz évben oda vonzott. Ám a színfalak mögött a progresszív demokrata jelöltek szereplésére legalább ennyire figyelnek majd a kampánytanácsadók. Ha ugyanis feltűnően jó eredményeket érnek el, az az ő irányukban tolhatná el a Demokrata Pártot. Ez pedig újrakeverné a kártyákat a 2028-as elnökválasztáshoz.

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