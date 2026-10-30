Annyira kemény volt az oroszokkal az európai vezető, hogy Amerikából szóltak rá - Kiderült, pontosan mi történt

Az ügy előzménye a Reuters hírügynökség azon jelentése, amely szerint

az amerikai védelmi minisztérium tisztviselői az elmúlt hetekben arra kértek több NATO-tagállamot, köztük Észtországot is, hogy enyhítsenek az Oroszországgal kapcsolatos retorikájukon.

A Pentagon névtelenül nyilatkozó forrásai szerint egyes európai vezetők kijelentései aláássák a kontinens biztonságát. Példaként pont az észt kormányfő megnyilvánulását hozták föl, aki sarokba szorított patkányhoz hasonlította Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Kristen Michal a Delfi hírportálnak nyilatkozva azt állította, hogy közvetlenül nem kapott ilyen jellegű kérést Washingtonból, de ha kapott volna, akkor se fogná vissza magát.

Nem fogom visszafogni magam. Putyin egy diktátor, aki nőket és gyerekeket gyilkol, és ezt addig folytatja, amíg rá nem kényszerítik az irányváltásra"

– fogalmazott az észt kormányfő. Hozzátette, hogy az orosz elnök egyre kevésbé sikeres a csatatéren, miközben orosz városok és kikötők állnak lángokban, ez a kudarc pedig terrorista módszerek alkalmazására készteti Moszkvát.

A miniszterelnök elismerte, hogy Ukrajna nehéz tél elé néz, ugyanakkor emlékeztetett a NATO elmúlt években hozott elrettentő intézkedéseire is. Kiemelte, hogy Észtország a védelmi kiadásokkal együtt a GDP-je közel hét százalékát fordítja a szövetség céljaira, amivel a keleti szárny védelmén túl a globális biztonsághoz is hozzájárul.

Michal szerint a védelmi felkészültség alapfeltétele a fenyegetések reális felmérése, valamint az, hogy a dolgokat a nevükön nevezzék.

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