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Annyira kemény volt az oroszokkal az európai vezető, hogy Amerikából szóltak rá - Kiderült, pontosan mi történt
Globál

Annyira kemény volt az oroszokkal az európai vezető, hogy Amerikából szóltak rá - Kiderült, pontosan mi történt

Portfolio
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Nem hajlandó visszafogni az Oroszországgal szembeni éles kritikáit Kristen Michal észt miniszterelnök annak ellenére sem, hogy sajtóértesülések szerint a Pentagon önmérsékletre intette a balti államokat. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a diktátorok előtti meghunyászkodás csak megaláztatáshoz és a szabadság elvesztéséhez vezet, ezért Tallinn továbbra is nyíltan beszél majd az orosz fenyegetésről - írta az UNN.

Az ügy előzménye a Reuters hírügynökség azon jelentése, amely szerint

az amerikai védelmi minisztérium tisztviselői az elmúlt hetekben arra kértek több NATO-tagállamot, köztük Észtországot is, hogy enyhítsenek az Oroszországgal kapcsolatos retorikájukon.

A Pentagon névtelenül nyilatkozó forrásai szerint egyes európai vezetők kijelentései aláássák a kontinens biztonságát. Példaként pont az észt kormányfő megnyilvánulását hozták föl, aki sarokba szorított patkányhoz hasonlította Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Kristen Michal a Delfi hírportálnak nyilatkozva azt állította, hogy közvetlenül nem kapott ilyen jellegű kérést Washingtonból, de ha kapott volna, akkor se fogná vissza magát.

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Nem fogom visszafogni magam. Putyin egy diktátor, aki nőket és gyerekeket gyilkol, és ezt addig folytatja, amíg rá nem kényszerítik az irányváltásra"

– fogalmazott az észt kormányfő. Hozzátette, hogy az orosz elnök egyre kevésbé sikeres a csatatéren, miközben orosz városok és kikötők állnak lángokban, ez a kudarc pedig terrorista módszerek alkalmazására készteti Moszkvát.

A miniszterelnök elismerte, hogy Ukrajna nehéz tél elé néz, ugyanakkor emlékeztetett a NATO elmúlt években hozott elrettentő intézkedéseire is. Kiemelte, hogy Észtország a védelmi kiadásokkal együtt a GDP-je közel hét százalékát fordítja a szövetség céljaira, amivel a keleti szárny védelmén túl a globális biztonsághoz is hozzájárul.

Michal szerint a védelmi felkészültség alapfeltétele a fenyegetések reális felmérése, valamint az, hogy a dolgokat a nevükön nevezzék.

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Címlapkép forrása: Carsten Koall/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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