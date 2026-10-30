Célba ért Trump nyomása Ukrajnával, de van itt egy furcsaság

Az Egyesült Államok elnöke a közelgő félidős választások előtt igyekszik Ukrajnát hibáztatni a magas üzemanyagárak miatt, ezért igyekszik nyomást gyakorolni Kijevre, hogy állítsák le az orosz olajlétesítmények elleni támadásokat. Az amerikai lap értesülései szerint
az ukránok meg is ígérték a Fehér Háznak, hogy átmenetileg felfüggesztik a csapásokat.
Ez legalább a félidős választásokig mindenképp, de akár még ennél tovább, novemberben is érvényben maradhat. A jelentés szerint már a múlt hét elején életbe lépett a döntés, ám cserébe Ukrajna Moszkvától az energetikai infrastruktúra elleni támadások mellőzését kérte.
Korábban az ukrán tisztviselők is nyilatkoztak, hogy a téma érzékenysége miatt ezekben a napokban igyekeznek óvatosabban bánni az ilyen irányú műveletekkel. Az elmúlt időszakban
az Egyesült Államok a támogatása megvonásával igyekezett nyomást gyakorolni Kijevre.
Az értesülést erőteljesen árnyalja, hogy október 30-án a hajnali órákban dróncsapást jelentettek a szamarai Novokuibisevszk Kőolajfinomítóból, a felvételek szerint hatalmas lángok csaptak fel. A támadást egyelőre senki nem vállalta magára, ugyanakkor nem ez lenne az első alkalom, hogy ezt a létesítményt támadják Ukrajnából, az augusztusi esetet Volodimir Zelenszkij el is ismerte. Oroszország szinté továbbra is támadja az ukrajnai energetikai infrastruktúrát, ma hajnalban mintegy 350 ezer ember maradt áram nélkül Dnyiproban egy orosz csapást követően.
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