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Drámai számokat mondtak be: Moszkva nagyon gyors tempóban veszíti el a legjobb katonáit
Globál

Drámai számokat mondtak be: Moszkva nagyon gyors tempóban veszíti el a legjobb katonáit

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Az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta az orosz hadsereg már legalább kilencezer tisztet veszített el az orosz katonai vezetés veszteségeit nyomon követő KIU kutatócsoport összesítése szerint, amiről a Militarnyi számolt be.

A kutatók nyilvánosan elérhető orosz forrásokból – többek között nekrológokból, gyászjelentésekből és felavatott emléktáblák szövegéből – gyűjtik össze az adatokat. A teljes körű háború eddigi 1708 napja alatt a tiszti veszteségek napi átlaga stabil maradt, a megerősített elhunytak listája átlagosan napi öt névvel bővül.

A közelmúltban súlyos csapás érte az orosz parancsnoki állományt Donyeckben is. Újságírók korábban legalább húsz olyan orosz tisztet azonosítottak, akik egy augusztus 26-i rakétatámadásban vesztették életüket. Tizennyolcan közülük már a csapás napján meghaltak, ketten pedig később haltak bele a sérüléseikbe. Az elhunyt tisztek a "Centrum" haderőcsoportosítás, vagyis a Központi Katonai Körzet, valamint a 41. gárda összfegyvernemi hadsereg parancsnokságán teljesítettek szolgálatot.

A harctéri veszteségek mellett a légierőt is érzékeny veszteség érte, miután az "Orosz Vitézek" (Russzkije Vityazi) műrepülő kötelék nemrég elismerte két pilótája halálát.

Az áldozat Oleg Jerofejev ezredes, kitüntetett katonai pilóta, valamint Vlagyimir Kocsetov alezredes, vezető pilóta volt. A két tiszt még október 21-én vesztette életét egy Szu–30SZM típusú vadászrepülőgéppel végrehajtott kiképzőrepülés során.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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