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Felfedte a Kreml, valójában mi az oroszok célja Ukrajnában: erre a válaszra kevesen számítottak
Globál

Felfedte a Kreml, valójában mi az oroszok célja Ukrajnában: erre a válaszra kevesen számítottak

Portfolio
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Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótitkára beszélt az ukrajnai háborúról és Moszkva céljait is megemlítette – közölte a Gazeta.

A szóvivő kijelentette, hogy Moszkva a konfliktus átfogó lezárásában érdekelt, valamint kifejtette, hogy a békére törekszenek:

A tárgyalások nem jelentenek tűzszünetet. Nem tűzszünetet akarunk, békét akarunk

– jelentette ki, majd hozzáfűzte, hogy

Moszkva akarata a „jövő generációinak hosszú távú békéje”.

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Azt is elmondta, hogy a téma fontosabb annál, hogy „egyszerű megállapításokra” redukálják. Peszkov ugyanakkor nem mondta el, mi a Kreml elképzelése a „jövő generációinak kínált hosszú távú békével” kapcsolatban.

Az elmúlt időszakban újra megszaporodtak a békés lezárással kapcsolatos felvetések, de egyelőre nem tudni, hogy mikor ülhet le személyesen egymással az orosz és az ukrán államfő. Jelenleg a helyzet nagyban függ az Egyesült Államok vezetőjének, Donald Trumpnak a szándékaitól.

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