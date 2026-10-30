Felgyújtották a Rheinmetall épülő üzemét - Szabotőrt keres a rendőrség

A tűzoltóságot és a rendőrséget hajnali negyed négykor riasztotta egy szemtanú. Bár a lángokat sikerült eloltani,
a három kiégett munkagép mellett a közelben parkoló más járművek is megrongálódtak.
A bűnügyi nyomozás azonnal megkezdődött, ám mivel felmerült a politikai motiváció gyanúja, az ügyet az Észak-hesseni Rendőr-főkapitányság állambiztonsági osztálya vette át.
A hatóságok tájékoztatása szerint a szabotázsakció helyszínén a Rheinmetall új logisztikai és kiképzőközpontja, valamint egy dróntesztelő bázis épül. A védelmi ipari konszern és Hessen tartomány még augusztusban jelentette be, hogy több mint 260 millió eurós beruházást hajtanak végre a kasseli repülőtér melletti területen.
A Spiegel nem ír arról, hogy bárkit őrizetbe vettek volna és nem írnak arról sem, hogy külföldi szál megtalálható-e az akció mögött. A lap arra sem tér ki, hogy a szabotázs mennyiben vetette vissza az üzem építési terveit.
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