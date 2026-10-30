Felvázolták Donald Trumpnak a háborús terveket: napokon belül jöhet az újabb pusztító katonai konfliktus

A megbeszélés részleteit ismerő tisztviselők szerint Brad Cooper admirális, az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) vezetője mellett Pete Hegseth védelmi miniszter, valamint Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke is jelen volt. A lehetséges csapások mellett a jelenleg is tartó amerikai blokád ügyét is áttekintették.

A The Wall Street Journal értesülései szerint a kormányzat már figyelmeztette a Perzsa-öböl menti arab államokat, hogy

a félidős választások után egy rövid, de intenzív hadjáratra számíthatnak Irán ellen.

A Wall Street Journal nem ismertette a lehetséges célpontok listáját.

Donald Trump egy múlt heti gyűlésen maga is utalt a tavaszi, Izraellel közösen végrehajtott súlyos bombázások megismétlésére. Kijelentette, hogy ha Teherán nem áll kötélnek, újra hasonló lépésekre szánhatják el magukat. A katonai nyomásgyakorlással párhuzamosan JD Vance alelnök felvette a kapcsolatot az egyik legbefolyásosabb iráni keményvonalas politikussal, hogy megpróbálja újraindítani a béketárgyalásokat.

A Pentagon az elmúlt hetekben már megkezdte a hadműveletek helyszíni előkészítését, melynek részeként további légvédelmi eszközöket, lőszert és utánpótlást vezényeltek a Közel-Keletre, illetve a sebezhetőbbnek ítélt támaszpontokról biztonságosabb helyre vonták vissza a katonák egy részét. Az amerikai hadsereg emellett egy újabb Patriot légvédelmi üteget telepít Izraelbe a rakétavédelem megerősítésére, miközben rohamtempóban próbálják pótolni a fogyatkozó elfogórakéta-készleteket.

Irán mind nyilvánosan, mind diplomáciai csatornákon keresztül azzal fenyegetőzik, hogy egy esetleges támadás esetén amerikai és öböl menti célpontok széles körére mér csapást. Teherán a föld alatti létesítményeiben felhalmozott alkatrészekből már újra is indította a ballisztikus rakéták gyártását, és fokozta a térségben állomásozó amerikai személyzet elleni tevékenységét.

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