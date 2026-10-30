13°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Folytatódnak a béketárgyalások: felvette a kapcsolatot Amerika esküdt ellensége
Globál

Folytatódnak a béketárgyalások: felvette a kapcsolatot Amerika esküdt ellensége

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Katar közvetítésével folytatódnak a diplomáciai egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között - értesült a Reuters.

A Reuters értesülései szerint pénteken katari közvetítők utaztak Teheránba, hogy előmozdítsák a megállapodást Washington és az iráni vezetés között. Egy, a tárgyalások részleteit ismerő tisztviselő elmondta, hogy a közvetítői megbeszéléseket az Egyesült Államokkal egyeztetve folytatják le.

Katar múlt vasárnap átadott egy béketervezetet Iránnak, ám egy magas rangú teheráni tisztségviselő elfogadhatatlannak nevezte a javaslatokat.

A politikus leszögezte, hogy országa nem enged az atomprogramjával kapcsolatos eddigi álláspontjából.

A felek közötti fő nézeteltérés abból fakad, hogy Washington már a tárgyalások kezdetétől napirendre tűzné az iráni atomprogram kérdését. Teherán ezzel szemben azt követeli, hogy az Egyesült Államok előbb oldja fel a kikötői blokádot, valamint törölje el az olajexportot sújtó szankciókat, enélkül nem hajlandók az atomprogramról tárgyalni.

Még több Globál

Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Súlyos botrány az Egyesült Államokban: titkos haditerveket szivárogtatott ki az amerikai tábornagy

Nyíltan kimondták az oroszok: célkeresztbe került az egyik leggyengébb európai ország - Akár bombázhat is a légierő

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerdán közölte, hogy Teherán szoros kapcsolatban áll a közvetítőkkel. A tárcavezető szerint jelenleg azokat az elképzeléseket tekintik át, amelyek biztosíthatják Irán saját, a közel-keleti háború lezárását célzó hétnapos javaslatának megvalósítását.

A diplomáciai kapcsolatfelvétel kapcsán csütörtökön Donald Trump amerikai elnök is megszólalt. Miután az amerikai sajtóban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint JD Vance alelnök a béketárgyalások felélesztése érdekében lépett kapcsolatba Iránnal, Trump tisztázta, hogy az alelnök megkeresése kizárólag egészségügyi felszerelésekre és gyógyszerekre vonatkozott.

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívüli üzenetet küldött Iránba Donald Trump jobbkeze - Lehet, hogy megvan az ember, akivel sikerül lezárni a háborút

Lelepleződött az iszlamista rezsim titkos ügynökhálózata: dollármilliárdos tételben játszották ki Amerikát

Figyelmeztet Arágcsi: ha ez megtörténik, bénító csapást szenved a világgazdaság

Felpattant az olajár Trump kemény üzenete, és a legnagyobb szaúdi finomítót ért csapás után

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Bejelentették: visszahozzák a sorkötelezettséget 2032-től – Oroszország támadásától tart Litvánia
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility