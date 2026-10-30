Folytatódnak a béketárgyalások: felvette a kapcsolatot Amerika esküdt ellensége

Katar közvetítésével folytatódnak a diplomáciai egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között - értesült a Reuters.

A Reuters értesülései szerint pénteken katari közvetítők utaztak Teheránba, hogy előmozdítsák a megállapodást Washington és az iráni vezetés között. Egy, a tárgyalások részleteit ismerő tisztviselő elmondta, hogy a közvetítői megbeszéléseket az Egyesült Államokkal egyeztetve folytatják le.

Katar múlt vasárnap átadott egy béketervezetet Iránnak, ám egy magas rangú teheráni tisztségviselő elfogadhatatlannak nevezte a javaslatokat.

A politikus leszögezte, hogy országa nem enged az atomprogramjával kapcsolatos eddigi álláspontjából.

A felek közötti fő nézeteltérés abból fakad, hogy Washington már a tárgyalások kezdetétől napirendre tűzné az iráni atomprogram kérdését. Teherán ezzel szemben azt követeli, hogy az Egyesült Államok előbb oldja fel a kikötői blokádot, valamint törölje el az olajexportot sújtó szankciókat, enélkül nem hajlandók az atomprogramról tárgyalni.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerdán közölte, hogy Teherán szoros kapcsolatban áll a közvetítőkkel. A tárcavezető szerint jelenleg azokat az elképzeléseket tekintik át, amelyek biztosíthatják Irán saját, a közel-keleti háború lezárását célzó hétnapos javaslatának megvalósítását.

A diplomáciai kapcsolatfelvétel kapcsán csütörtökön Donald Trump amerikai elnök is megszólalt. Miután az amerikai sajtóban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint JD Vance alelnök a béketárgyalások felélesztése érdekében lépett kapcsolatba Iránnal, Trump tisztázta, hogy az alelnök megkeresése kizárólag egészségügyi felszerelésekre és gyógyszerekre vonatkozott.

Forrás: Reuters

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