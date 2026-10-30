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Hatalmas támadás érte Moszkvát: ez volt az egyik legsúlyosabb akció az orosz főváros ellen
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Hatalmas támadás érte Moszkvát: ez volt az egyik legsúlyosabb akció az orosz főváros ellen

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A 2026-os év egyik legnagyobb dróncsapását hajtották végre az orosz főváros ellen október 30. hajnalára – közölte a Ria Novosztyi.

Az eddigi ismeretek alapján Ukrajna a háború eddigi egyik legnagyobb támadását hajtotta végre Moszkva ellen, a műveletben az orosz jelentések szerint

legalább 862 drón tartott a főváros felé.

A légvédelmi jelentések szerint ezek közül legalább 170-et a metropolisz közvetlen közelében semmisítettek meg. Azt nem közölték, hogy pontosan hány ellenséges eszköz csapódott be, ezt a hadsereg nem szokta közölni, ahogyan azt sem, hogy milyen károk keletkeztek.

Ukrajna októberben több alkalommal is hatalmas támadásokat zúdított az orosz főváros irányába, egy nappal korábban 613 eszközt érzékeltek, október 20-án 630-at, október 18-án 512-t. A legnagyobb támadást eddig szeptember 19-én regisztrálták, akkor 1600 dróntámadásról számoltak be az oroszok.

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