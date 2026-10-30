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Jön a magyar-ukrán csúcstalálkozó - Fontos akadályt hárítunk el Kijev útjából
Globál

Jön a magyar-ukrán csúcstalálkozó - Fontos akadályt hárítunk el Kijev útjából

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Novemberben ülésezik az a magyar–ukrán kormányközi bizottság, amelynek egyik fő feladata az uniós csatlakozási tárgyalások még nyitott kérdéseinek rendezése lesz. A megbeszélések célja, hogy feloldják az utolsó két tárgyalási fejezetcsoport magyar részről fenntartott blokkolását, ami elengedhetetlen Ukrajna európai uniós integrációjához - közölte Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője az RBK-val.

Heorhij Tihij elmondta, hogy a szakértői csoportok már javában készítik elő a jövő havi találkozót, amelynek pontos dátumát később ismertetik. A kétoldalú egyeztetésen a felek széles körű napirendet vitatnak majd meg, így

a gazdasági együttműködés mellett a kisebbségi jogok védelme is terítékre kerül.

A szóvivő a két ország közötti kapcsolatok normalizálódásának pozitív jeleként értékelte a közös munkát, amelyre Kijevnek jelenleg nagy szüksége van az előrelépéshez. Tihij egyúttal köszönetet mondott a magyar partnereknek a konstruktív hozzáállásért és a nyitottságért.

Az egyeztetések hátterében az áll, hogy Ukrajna az év végéig mind a hat tárgyalási fejezetcsoportot meg kívánja nyitni az uniós csatlakozási folyamat részeként. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábbi közlése szerint a Magyarországgal való viszony rendezése után ennek már nincsenek politikai akadályai.

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A folyamat részeként Budapest október 7-én már zöld utat adott két újabb fejezetcsoport megnyitásának, így Ukrajna a belső piacra és a versenyképességre, valamint az inkluzív növekedésre vonatkozó területeken is megkezdheti az érdemi csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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