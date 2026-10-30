10°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Kimondta Szergej Lavrov: nincs előrelépés az amerikai-orosz viszonyban
Globál

Kimondta Szergej Lavrov: nincs előrelépés az amerikai-orosz viszonyban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország álláspontja továbbra is változatlan az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatban, miközben az amerikai–orosz viszony legfontosabb vitás kérdéseiben sem történt előrelépés – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A tárcavezető egyúttal élesen bírálta az ukrán vezetést a nagy hatótávolságú fegyverek bevetésével kapcsolatos nyilatkozatok miatt.

Lavrov megerősítette, hogy Moszkva békefeltételei nem változtak. Kiemelte, hogy

az orosz vezetés számára továbbra is elfogadhatatlan bármilyen, Ukrajna irányából érkező katonai fenyegetés.

A külügyminiszter kitért az Egyesült Államokkal fennálló viszonyra is. Mint mondta, a két ország közötti alapvető problémák megoldása egy helyben toporog. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a Washington által bevezetett szankciók továbbra is érvényben vannak, és az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások sem álltak le.

Az esetleges újabb béketárgyalásokat illetően a tárcavezető kifejtette, hogy Moszkva számára egyelőre nem világos, milyen javaslatokkal ülne tárgyalóasztalhoz az ukrán fél. Azt azonban hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mélységi csapásokról szóló kijelentései egyáltalán nem segítik elő a konfliktus rendezését.

Még több Globál

Megüzente a kommunista diktatúra: ellenünk semmit nem érnek a szankciók

Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Háborús híreink pénteken

Rejtélyes kozmikus jelenséget rögzítettek, egyelőre csak találgatnak a tudósok

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új helyzetet teremt a Tisza-kormány: 412 ezer forint állami támogatást kaphatnak a megtakarítók
Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Háborús híreink pénteken
Kitálalt az ukrán vezető: titokban Oroszországot segíti egy európai ország - Ezért olyan pontosak az orosz dróncsapások
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility