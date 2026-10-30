Kimondta Szergej Lavrov: nincs előrelépés az amerikai-orosz viszonyban

Oroszország álláspontja továbbra is változatlan az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatban, miközben az amerikai–orosz viszony legfontosabb vitás kérdéseiben sem történt előrelépés – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A tárcavezető egyúttal élesen bírálta az ukrán vezetést a nagy hatótávolságú fegyverek bevetésével kapcsolatos nyilatkozatok miatt.

Lavrov megerősítette, hogy Moszkva békefeltételei nem változtak. Kiemelte, hogy

az orosz vezetés számára továbbra is elfogadhatatlan bármilyen, Ukrajna irányából érkező katonai fenyegetés.

A külügyminiszter kitért az Egyesült Államokkal fennálló viszonyra is. Mint mondta, a két ország közötti alapvető problémák megoldása egy helyben toporog. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a Washington által bevezetett szankciók továbbra is érvényben vannak, és az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások sem álltak le.

Az esetleges újabb béketárgyalásokat illetően a tárcavezető kifejtette, hogy Moszkva számára egyelőre nem világos, milyen javaslatokkal ülne tárgyalóasztalhoz az ukrán fél. Azt azonban hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mélységi csapásokról szóló kijelentései egyáltalán nem segítik elő a konfliktus rendezését.

Forrás: Reuters

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