Kiszivárgott az Egyesült Államok üzenete: csendre intették a szövetségeseiket Oroszország miatt

A névtelenséget kérő források szerint

a kétoldalú találkozókon megfogalmazott kéréseket többek között Litvánia, Lettország és Észtország kapta meg.

Az amerikai üzenetek átadásában kulcsszerepet játszott Elbridge Colby, a Pentagon védelempolitikáért felelős védelmi miniszterhelyettese, aki egyúttal az európai amerikai csapatlétszám jelenleg is zajló felülvizsgálatáért felel. Bár sem a balti államok védelmi minisztériumai, sem a NATO nem kívánta kommentálni az értesüléseket, a források hangsúlyozták, hogy az amerikaiak nem konfrontatív hangnemben fogalmazták meg a tanácsaikat. Egy európai tisztviselő szerint Washington üzenete lényegében az volt, hogy az Egyesült Államok továbbra is segít és jelen van, de a szövetségesek „ne csapjanak zajt”, és legyenek visszafogottabbak a kommunikációjukban.

Az amerikai figyelmeztetések pontosan egybeesnek azzal, hogy a Trump-adminisztráció újra megpróbálja tárgyalásos úton lezárni a már javában az ötödik évében járó ukrajnai háborút. Washington legújabb megközelítése egyszerre kínál ösztönzőket – például a szankciók enyhítését és esetleges üzleti megállapodásokat – Moszkvának, miközben Kijevre nyomást gyakorol, hogy állítsa le az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat.

A Pentagon figyelmét különösen azok az európai kijelentések keltették fel, amelyek szerint az ukrajnai fronton elakadt Oroszország sarokba szorult, és emiatt egyre kétségbeesettebb lépésekre szánja el magát. Elbridge Colby egy balti tisztviselőnek nemrég kifejtette, hogy kerülni kell az oroszok „piszkálását”, és kifejezetten károsnak nevezte azokat a nyilvános megjegyzéseket, amelyek „sarokba szorított patkányhoz” hasonlítják Oroszországot. Ez feltehetően Kristen Michal észt miniszterelnök szeptember végi szavaira utalt, aki pontosan ezzel a kifejezéssel illette Vlagyimir Putyint az európai orosz szabotázsakciók kapcsán.

Az ügy rávilágít a NATO-n belüli vitára is arról, hogyan érdemes nyilvánosan kezelni az orosz fenyegetést.

Egyes nyugati tisztviselők szerint a veszély hangsúlyozása a félelemkeltésre törekvő Kreml malmára hajtja a vizet, míg mások úgy vélik, a kormányoknak őszintének kell lenniük a választóikkal a védelmi áldozatvállalás szükségességéről. Ráadásul egy európai forrás meglepőnek nevezte a Pentagon intését, mivel a balti titkosszolgálatok az utóbbi hónapokban éppenséggel következetesen igyekeztek kisebbíteni annak a valószínűségét, hogy Oroszország tesztelné a NATO kollektív védelemről szóló cikkelyét.

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