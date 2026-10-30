Kiszivárgott: történelmi vereségre készül Trump pártja - Sorra eshetnek el a republikánusok legstabilabb fellegvárai

A lap úgy tudja, hogy több hivatalban lévő republikánus képviselő hetekkel ezelőtt leállította saját közvélemény-kutatásait, hogy minden megmaradt dollárt a választók meggyőzésére fordíthasson. Az érintettek kétségbeesetten kérnek anyagi segítséget a pártvezetéstől és Donald Trump elnök politikai gépezetétől.
A republikánusok régóta tudták, hogy a megélhetési költségek emelkedése és Trump egyes intézkedései miatt nehéz kampányra számíthatnak, a helyzet azonban a vártnál is rosszabbra fordult.
Komoly fejfájást okoz nekik, hogy a 2024-ben még Trumpot támogató fiatal, munkásosztálybeli fehér és spanyol ajkú férfiak egy része várhatóan otthon marad, mivel a magas üzemanyagárak és az iráni háború miatt kiábrándultak a republikánus vezetésből. A válságos helyzetre reagálva Trump le is mondta a hétvégére tervezett kansasi és iowai nagygyűléseit, hogy ehelyett telefonos kampányrendezvényeken támogassa a bajba jutott jelölteket.
A szenátusi versenyekben olyan mélyen konzervatív államokban is rezeg a léc, mint Ohio, Kansas, Dél-Karolina vagy Louisiana.
Ohióban fej fej mellett halad Jon Husted republikánus szenátor és demokrata kihívója, Sherrod Brown, ám a republikánusok esélyeit rontja, hogy kormányzójelöltjük, Vivek Ramaswamy népszerűsége egy visszafelé elsült negatív kampányvideó miatt zuhanórepülésbe kezdett. A pártban emellett szinte biztosra veszik, hogy a családon belüli erőszak vádjával küzdő Max Miller ohiói képviselő elveszíti azt a körzetet, amelyet Trump korábban két számjegyű fölénnyel nyert meg.
A legaggasztóbb jelek azonban Louisianából érkeznek, ahol Trump két éve még 22 százalékponttal győzött, most viszont az előrejelzések szerint Julia Letlow szenátorjelölt előnye hat százalékpontra olvadhat a fekete és a demokrata szavazók magas előválasztási részvétele miatt. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Trump és Mike Johnson házelnök a választás előtti estén közös telefonos kampányeseményt tart Letlow támogatására. Ráadásul az állam egyik biztosnak hitt képviselői helyéért is vérre menő, drága belső harc folyik két republikánus jelölt között, ami valószínűleg egy decemberi második fordulóba torkollik majd.
A Képviselőházban a republikánusok már augusztus elején elindították az összehangolt hirdetési kampányokat több olyan körzetben, amelyeket korábban nem tartottak billegőnek, és több mint száz választókerületben végeztek felméréseket, hogy felmérjék a baj nagyságát.
Belső források szerint így is szinte biztosan elbukják Észak-Karolina 11-es körzetét, Minnesota déli részén pedig a pártvezetés az utolsó pillanatban kényszerült adománygyűjtést szervezni Brad Finstad képviselőnek egy olyan választókerületben, ahol Trump korábban 12 százalékponttal nyert.
Hasonlóan kritikus a helyzet Kentucky 6-os körzetében, Dél-Texasban pedig a pártvezetés már letett arról, hogy újabb források bevonásával meg tudják fordítani a közelgő vereséget, hiába rajzolták át korábban a választókerületek határait a saját javukra.
A republikánusok még bíznak abban, hogy elhódíthatnak néhány demokrata mandátumot Washington, Új-Mexikó és Maine államban. Eközben Észak-Karolinában minden idők legdrágább képviselőházi kampánya zajlik, miután a republikánusok még az év elején, egy könnyű győzelem reményében átrajzolták a demokrata Don Davis körzetét, ám mostanra teljesen bizonytalanná vált, hogy képesek lesznek-e legyőzni őt.
A demokraták ugyan bizakodóak a szenátusi esélyeiket illetően, de a belső mérések szerint szinte minden csatatérállamban hibahatáron belüli az állás.
A Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) és a párt szenátusi kampányszervezete a nyilvánosság előtt határozottan cáfolta a névtelenül nyilatkozó párttagok borúlátó értékelését, és továbbra is a demokraták adóemelési terveivel, valamint közbiztonsági politikájával riogatják a választókat.
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