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Kitált az ukrán vezető: titokban Oroszországot segíti egy európai ország - Ezért olyan pontosak az orosz dróncsapások
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Kitált az ukrán vezető: titokban Oroszországot segíti egy európai ország - Ezért olyan pontosak az orosz dróncsapások

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Belarusz területéről továbbra is rendszeresen sugároznak irányítójeleket az Ukrajnát támadó orosz drónok számára. Az ott telepített jeltovábbítók elsősorban a nagyobb szabású légitámadások idején lépnek működésbe, segítve a pilóta nélküli eszközök navigációját a határ mentén - idézi az ukrán határőrség szóvivőjét az UNN.

Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határőrszolgálat szóvivője egy televíziós műsorban számolt be arról, hogy a belarusz–ukrán határ térségében folyamatosan észlelik az orosz drónok irányítását segítő jeltovábbító állomások működését. A szóvivő megerősítette, hogy

a szomszédos ország területéről érkező rádiójelek nagyban megkönnyítik az orosz csapásmérő eszközök célba juttatását, amelyek így zavartalanabbul haladhatnak Ukrajna nyugati régiói felé.

Az ukrán védelmi erők elektronikai felderítése szerint ezek a berendezések nem üzemelnek a nap huszonnégy órájában. A szakemberek azonban rendszeresen rögzítik, hogy a különböző pontokon felállított jeltovábbítók időszakosan, meghatározott időtartamra újra és újra bekapcsolnak.

A berendezések aktivitása különösen akkor ugrik meg, amikor Oroszország tömeges dróntámadást indít Ukrajna ellen.

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Ilyen esetekben az orosz hadvezetés szándékosan úgy tervezi meg a pilóta nélküli repülőgépek útvonalát, hogy azok szorosan a belarusz határvonal mentén haladjanak, kihasználva a túloldalról érkező technikai támogatást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban a jeladók lekapcsolására utasította Belaruszt, meg is fenyegette északi szomszédját burkolt módon katonai támadással, ha ennek nem tesznek eleget. Belarusz 2022 eleje óta számos eszközzel, haditechnikai és hírszerzési módszerekkel segíti Oroszország támadó háborúját.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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