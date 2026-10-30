Kongatják a vészharangot az elemzők: mély válság kapujában az űripar

A kutatást vezető Caleb Henry szerint a hordozórakéták piacán kibontakozó válság sokkal mélyebb a korábban vártnál, és ebben az évtizedben már biztosan nem oldódik meg, sőt akár a 2030-as évek végéig is elhúzódhat.
A szűk keresztmetszet kialakulásában több tényező is szerepet játszik, hiszen az ukrajnai háború miatt a nyugati piacról kiestek az orosz rakéták, miközben az új generációs hordozórakéták – köztük a New Glenn, a Vulcan, a Neutron, a Terran R és a Nova – fejlesztése folyamatosan csúszik. Ezzel párhuzamosan a kereslet ugrásszerűen nő a kisebb űripari startupok és az olyan óriáskonstellációkat építő vállalatok részéről, mint az Amazon. Az Ars Technica által szemlézett elemzés szerint a hiány 2028-ban tetőzik majd, és aki eddig nem foglalt magának indítási kapacitást, az már elkésett.
A kínálat szűküléséhez nagyban hozzájárul, hogy a SpaceX bejelentette a jelenleg legnépszerűbbnek mondható űrrakéta, a Falcon 9 nyugdíjazását. Ahogy arra nemrég megjelent hosszabb cikkünkben is rávilágítottunk, a kereskedelmi partnereknek eladott indítási kapacitásokat lényegében már teljesen eladta a SpaceX a következő évekre, így az iparági szereplők már készülnek a nehéz évekre.
Bár az óriási teherbírású és két újra felhasználható fokozattal rendelkező Starship elméletileg képes lenne pótolni az indítási piacon keletkező hiányt,
a vállalat egyelőre egyáltalán nem erőlteti annak piaci értékesítését.
Ráadásul semmi jel nem utal arra, hogy a cég olyan orrkúpot és raktérajtót fejlesztene a rakétához, amely a SpaceX saját Starlink műholdjain túl más gyártók űreszközeinek szállítására is hatékony lenne.
Dan Goldberg, a Telesat vezérigazgatója nemrég kifejtette, hogy a SpaceX számára a saját műholdjainak felbocsátása, valamint az amerikai kormányzati megrendelések élveznek elsőbbséget. Ha egy külső cég fel akar jutni a Starshipre, kénytelen lesz olyan lapos műholdakat tervezni, amelyek beférnek a Starlinkhez kifejlesztett adagolórendszerbe.
A kapacitáshiányt némileg enyhítheti, ha a Blue Origin felgyorsítja a New Glenn rakéták indítási ütemét. Bár a cég építét alatt álló a gyártósorain évente akár 150 felső rakétafokozat előállítását tervezi, időre van szükség ahhoz, hogy a jelenleg még tesztüzemben lévő rakétarendszer sűrűn tudják indítani. A Quilty Space óvatos becslése ezért 2028-ra nyolc, 2029-re tizenkét, 2030-ra pedig tizenhat New Glenn-indítással számol.
Mindezek mellett pedig, az Egyesült Államok Űrereje (a Space Force) egyre több indítási kapacitásra tart igényt. A SpaceX korábbi bejelentései szerint az állami megrendeléseket részesítik előnyben a következő időszakban, így ezek a kereskedelmi parnerektől veszik el a helyeket a vállalat rakétáin.
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