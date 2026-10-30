Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok

A Szamara megyében található Novokuibisevszk városa melletti olajfinomítóban lángok csaptak fel, miután dróntámadás érte. Az üzem kulcsfontosságú az orosz légierő üzemanyag-ellátásában. A térségben légiriadót rendeltek el, a közelben található repteret is lezárták az érkező támadás miatt. A 2007 óta a Rosznyeft csoporthoz tartozó Novokuibisevszk Kőolajfinomító éves feldolgozási kapacitása mintegy 8,8 millió tonna évente.

Novokuybyshevsk oil refinery in Russia's Samara Oblast is on fire after a Ukrainian drone attack early October 30. The facility processes 8.8 million tonnes of crude oil annually and ranks among the main refineries in the Volga region. https://t.co/Mme2AuKRDy — Open Source Intel (@Osint613) October 30, 2026

Az üzemben nagyjából 20-30 különböző típusú terméket állítanak elő, például Euro-5-ös benzint és dízelüzemanyagot, az orosz légierő számára készült sugárhajtómű-üzemanyagot, bitument és petrolkokszot.

Nem ez volt az első alkalom, hogy csapás érte az üzemet, augusztus 22-re virradóra egyszer már tűz ütött ki a létesítményben. Nem sokkal később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette, hogy az országa erői felelősek a műveletért. Jelenleg Kijev egyelőre nem vállalta fel a támadást.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio