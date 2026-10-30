Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok

A Szamara megyében található Novokuibisevszk városa melletti olajfinomítóban lángok csaptak fel, miután dróntámadás érte. Az üzem kulcsfontosságú az orosz légierő üzemanyag-ellátásában. A térségben légiriadót rendeltek el, a közelben található repteret is lezárták az érkező támadás miatt. A 2007 óta a Rosznyeft csoporthoz tartozó Novokuibisevszk Kőolajfinomító éves feldolgozási kapacitása mintegy 8,8 millió tonna évente.
Novokuybyshevsk oil refinery in Russia's Samara Oblast is on fire after a Ukrainian drone attack early October 30. The facility processes 8.8 million tonnes of crude oil annually and ranks among the main refineries in the Volga region. https://t.co/Mme2AuKRDy— Open Source Intel (@Osint613) October 30, 2026
Az üzemben nagyjából 20-30 különböző típusú terméket állítanak elő, például Euro-5-ös benzint és dízelüzemanyagot, az orosz légierő számára készült sugárhajtómű-üzemanyagot, bitument és petrolkokszot.
️ Has Ukraine resumed its strikes on Russian oil refineries? A major oil refinery owned by Rosneft is on fire in Novokuybyshevsk, in Russia's Samara region. The facility produces jet fuel for the Russian Armed Forces. The area is engulfed in smoke, with three spectacular plumes rising into the sky. Isn't it a beautiful sight, folks?— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026
Nem ez volt az első alkalom, hogy csapás érte az üzemet, augusztus 22-re virradóra egyszer már tűz ütött ki a létesítményben. Nem sokkal később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette, hogy az országa erői felelősek a műveletért. Jelenleg Kijev egyelőre nem vállalta fel a támadást.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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