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Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok
Globál

Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok

Portfolio
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A közösségi médiában megjelent felvételek alapján hatalmas tűz ütött ki Oroszország egyik stratégiai fontosságú üzemében – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

A Szamara megyében található Novokuibisevszk városa melletti olajfinomítóban lángok csaptak fel, miután dróntámadás érte. Az üzem kulcsfontosságú az orosz légierő üzemanyag-ellátásában. A térségben légiriadót rendeltek el, a közelben található repteret is lezárták az érkező támadás miatt. A 2007 óta a Rosznyeft csoporthoz tartozó Novokuibisevszk Kőolajfinomító éves feldolgozási kapacitása mintegy 8,8 millió tonna évente.

Az üzemben nagyjából 20-30 különböző típusú terméket állítanak elő, például Euro-5-ös benzint és dízelüzemanyagot, az orosz légierő számára készült sugárhajtómű-üzemanyagot, bitument és petrolkokszot.

Nem ez volt az első alkalom, hogy csapás érte az üzemet, augusztus 22-re virradóra egyszer már tűz ütött ki a létesítményben. Nem sokkal később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette, hogy az országa erői felelősek a műveletért. Jelenleg Kijev egyelőre nem vállalta fel a támadást.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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