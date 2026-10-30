Megbénult az európai főváros: történelmi műemlékeknél csaptak össze a tüntetők a rendőrökkel

Országos sztrájkot tartottak és több mint 60 olasz városban összesen több mint egymillióan tüntettek a megélhetési nehézségek és a háború miatt pénteken - közölte a szervező USB szakszervezet, miközben már demonstráló fiatalok Torinóban, majd Rómában több helyen is összecsaptak a rendőrökkel.

Rómát napközben teljesen megbénította a szakszervezet és a diákok több tízezres, különböző útvonalakon haladó menete: kisebb csoportok sátrakat vertek fel a Colosseum közelében. Később néhány méterrel arrébb költöztek Traianus császár diadaloszlopa közelébe - írta meg az MTI tudósítója.

A szakszervezet és a hatóságok becslése szerint az olasz fővárosban vettek részt a legtöbben a megmozduláson, a tömeg pedig megpróbálta megközelíteni a Forum Romanum régészeti parkját is, de azt rendőrsorfal és járművek védték.

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Végül egy teljesen feketébe öltözött, gázálarcot viselő csoport - a hatóságok szerint mintegy háromszázan - áttörte a kordont.

Hulladéktárolókból és elektromos rollerekből barikádot próbáltak építeni és azt felgyújtani, de a rendőrök szétkergették őket.

A tüntetők a sajtófotósokat is megtámadták, mivel nem szerették volna, hogy felvétel készüljön róluk.

Az esti órákban az oktatási minisztérium közelében is volt erőszakos megmozdulás, de a rendőrség vízágyúkkal ezt is szétoszlatta, és megakadályozott egy csoportot egy híd elfoglalásában.

A tüntetők miatt este lezárták a kormánypalota és a parlament környékét.

Még korábban Milánóban a tüntetők elfoglalták a gyorsforgalmi út egy szakaszát, amelyen rendőrségi kísérettel haladtak végig a szakszervezetek tagjai és fiatalok.

Jelszavaik szerint erőszaknak nem az utcai demonstráció, hanem a literenként két euróba kerülő üzemanyag számít.

Napközben Vicenzában, Mestrében és Torinóban is voltak összecsapások a rendőrök és tüntető fiatalok között.

Torinóban este újabb menet indult meg, amely a délelőttihez hasonlóan a városközpontban található prefektúra épületét próbálta megközelíteni.

A tengerparti városokban a tüntetőkhöz csatlakoztak a kikötői munkások, akik egyúttal részt vesznek abban a sztrájkban, amelyet a világ több mint száz kikötőjében tartanak a háborúk, a fegyverkereskedelem, a kikötők katonai célú használata miatt.

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