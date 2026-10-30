Megbénult az európai főváros: történelmi műemlékeknél csaptak össze a tüntetők a rendőrökkel

Rómát napközben teljesen megbénította a szakszervezet és a diákok több tízezres, különböző útvonalakon haladó menete: kisebb csoportok sátrakat vertek fel a Colosseum közelében. Később néhány méterrel arrébb költöztek Traianus császár diadaloszlopa közelébe - írta meg az MTI tudósítója.
A szakszervezet és a hatóságok becslése szerint az olasz fővárosban vettek részt a legtöbben a megmozduláson, a tömeg pedig megpróbálta megközelíteni a Forum Romanum régészeti parkját is, de azt rendőrsorfal és járművek védték.
Végül egy teljesen feketébe öltözött, gázálarcot viselő csoport - a hatóságok szerint mintegy háromszázan - áttörte a kordont.
Hulladéktárolókból és elektromos rollerekből barikádot próbáltak építeni és azt felgyújtani, de a rendőrök szétkergették őket.
A tüntetők a sajtófotósokat is megtámadták, mivel nem szerették volna, hogy felvétel készüljön róluk.
Az esti órákban az oktatási minisztérium közelében is volt erőszakos megmozdulás, de a rendőrség vízágyúkkal ezt is szétoszlatta, és megakadályozott egy csoportot egy híd elfoglalásában.
A tüntetők miatt este lezárták a kormánypalota és a parlament környékét.
Még korábban Milánóban a tüntetők elfoglalták a gyorsforgalmi út egy szakaszát, amelyen rendőrségi kísérettel haladtak végig a szakszervezetek tagjai és fiatalok.
Jelszavaik szerint erőszaknak nem az utcai demonstráció, hanem a literenként két euróba kerülő üzemanyag számít.
Napközben Vicenzában, Mestrében és Torinóban is voltak összecsapások a rendőrök és tüntető fiatalok között.
Torinóban este újabb menet indult meg, amely a délelőttihez hasonlóan a városközpontban található prefektúra épületét próbálta megközelíteni.
A tengerparti városokban a tüntetőkhöz csatlakoztak a kikötői munkások, akik egyúttal részt vesznek abban a sztrájkban, amelyet a világ több mint száz kikötőjében tartanak a háborúk, a fegyverkereskedelem, a kikötők katonai célú használata miatt.
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