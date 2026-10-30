Megszólalt az ellenzéki vezető: összeomlott Netanjahu tábora, győzött az ellenzék Izraelben

Lapid az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében elismerte, hogy
a kormányváltást akarók azonnali és elsöprő győzelmet szerettek volna, ami végül elmaradt.
Ennek ellenére úgy látja, hogy az ellenzéki oldal több szempontból is nyert, és egy bokszhasonlattal élve kiütés helyett pontozással győztek. Értékelése szerint Netanjahu tábora összeomlott, ráadásul az általuk megszerzett 53 helyből tizenhárom az önmagukat anticionistának valló ultraortodox pártokhoz – a hét mandátumos Egyesült Tóra Judaizmushoz és a hat helyet szerző Saszhoz – tartozik. Ezzel az ellenzéki vezető számításai szerint
Netanjahunak valójában csak 40 szilárd mandátuma maradt, amivel esélytelen a kormányalakításra.
A Jasar elnöke, Gadi Eisenkot által vezetett ellenzéki tömb most minden erejével azon dolgozik, hogy működőképes koalíciót hozzon létre. Lapid ezért a választók türelmét kérte, hangsúlyozva, hogy a kormányalakítás szöges ellentéte a hangos kampányidőszaknak, mivel az a kameráktól távol, szűk körben és lassan zajlik. A politikus szerint a háttérben jelenleg is komoly munka folyik, a felek pedig szándékosan kerülik a kiszivárogtatásokat és a hangzatos szalagcímeket, hogy a precíz és nyugodt tárgyalásokkal biztosítsák a sikeres megegyezést.
A Netanjahu-ellenes blokk összesen 67 mandátumot szerzett a 120 fős Kneszetben. Ez papíron kényelmes többséget jelentene, a gyakorlatban azonban komoly akadályba ütközik a koalíciókötés, mivel a tábor négy zsidó vezetésű pártja közül három – a Jasar, a B’Jachad és a Jiszráél Bejténu – előre kizárta annak a lehetőségét, hogy közös kormányba üljön a többségében arabok lakta területeket képviselő Egyesült Listával és a Ra’am párttal.
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