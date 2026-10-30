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Megszólalt az ukrán tanácsadó: csak így köthet békét Zelenszkij és Putyin
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Megszólalt az ukrán tanácsadó: csak így köthet békét Zelenszkij és Putyin

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Dmitro Litvin, az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója kifejtette, miként juthat egyezségre egymással Volodimir Zelenszkij ukrán s Vlagyimir Putyin orosz elnök – szemlézte az RBK Ukraine.

A tanácsadó úgy véli, hogy csak akkor lehet eredményes a két ellenséges ország közötti megbeszélés, ha vezetői szinten tárgyalnának egymással. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy ehhez személyes találkozóra van szükség, egy telefonbeszélgetés nem lenne elegendő. Litvin elmondta, hogy korábban több alkalommal is felmerült már, hogy telefonon tárgyaljon egymással a két vezető, vagy Oroszországban tartsanak egy megbeszélést. Ugyanakkor az elnöki tanácsadó szerint ez Moszkva azon törekvését jelzi, hogy harmadik felet vonjon be.

Logikus, hogy a kulcsfontosságú kérdéseket vezetői szinten kell megoldani. Ehhez azonban tényleges találkozóra, valamint a vonatkozó megbeszélésekre, megállapodásokra és garanciákra van szükség – amit nyilvánvalóan nehéz pusztán telefonhívással elérni

– mondta.

Korábban a Kreml képviselői kijelentették, hogy Putyin készen áll a hívásra, de eddig „nem kereste senki”, valamint azt is, hogy Zelenszkij Moszkvába utazhat, ahol „minden szükséges feltétel biztosított lesz, beleértve a biztonsági intézkedéseket is”. Kijev ugyanakkor ezeket a felvetéseket elutasítja, mivel nincs meg a szükséges bizalom Oroszország felé, és szeretnék elérni, hogy harmadik fél is részt vegyen, aki kellő biztonsági garanciákat adhat Kijevnek.

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