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Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Háborús híreink pénteken
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Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Háborús híreink pénteken

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A 2026-os év egyik legnagyobb dróncsapását hajtották végre az orosz főváros ellen október 30. hajnalára – közölte a Ria Novosztyi. Közben a közösségi médiában megjelent felvételek alapján hatalmas tűz ütött ki Oroszország egyik stratégiai fontosságú üzemében – számolt be az Ukrajinszka Pravda. A NATO-szövetségesek borúlátóan ítélik meg annak az esélyét, hogy Ukrajna a jövő heti amerikai félidős kongresszusi választások előtt megkapja a sürgősen igényelt Patriot elfogórakétákat - számolt be az Ukrajinszka Pravda. A Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök hetek óta tartó nyomása célt ért, és Kijev szünetelteti az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Felgyújtották a Rheinmetall épülő üzemét - Szabotőrt keres a rendőrség

Három munkagép égett ki az éjszaka a Rheinmetall védelmi ipari vállalat egyik építkezésén, a németországi Kassel-Calden repülőtér közelében. A rendőrség az elsődleges vizsgálatok alapján szándékos gyújtogatásra gyanakszik, és a lehetséges politikai indíték miatt az állambiztonsági osztály vette át a nyomozást - közölte a Spiegel.

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Felgyújtották a Rheinmetall épülő üzemét - Szabotőrt keres a rendőrség
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Valamit nagyon titkolnak az oroszok: hiába kopogtat a WHO, nagy a lapítás a rejtélyes pestislabor körül

Oroszország már öt alkalommal tagadta meg, hogy részletes tájékoztatást nyújtson az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a gyanú szerint pestisben elhunyt Darja Sipilova halálának körülményeiről. A kutatónő egy olyan irkutszki intézetben fertőződött meg, amely évek óta súlyos biztonsági hiányosságokkal küzd, miközben szorosan együttműködik az orosz védelmi minisztériummal - számolt be a WSJ.

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Valamit nagyon titkolnak az oroszok: hiába kopogtat a WHO, nagy a lapítás a rejtélyes pestislabor körül
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Kitált az ukrán vezető: titokban Oroszországot segíti egy európai ország - Ezért olyan pontosak az orosz dróncsapások

Belarusz területéről továbbra is rendszeresen sugároznak irányítójeleket az Ukrajnát támadó orosz drónok számára. Az ott telepített jeltovábbítók elsősorban a nagyobb szabású légitámadások idején lépnek működésbe, segítve a pilóta nélküli eszközök navigációját a határ mentén - idézi az ukrán határőrség szóvivőjét az UNN.

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Kitált az ukrán vezető: titokban Oroszországot segíti egy európai ország - Ezért olyan pontosak az orosz dróncsapások
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Felfedte a Kreml, valójában mi az oroszok célja Ukrajnában: erre a válaszra kevesen számítottak

Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótitkára beszélt az ukrajnai háborúról és Moszkva céljait is megemlítette – közölte a Gazeta.

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Felfedte a Kreml, valójában mi az oroszok célja Ukrajnában: erre a válaszra kevesen számítottak
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Ukrajna felkészül az egyik legrosszabb forgatókönyvre: indulhatnak a munkálatok

Új átkelők építésébe kezdtek az ukránok a Dnyeper folyón Kijevben, miután az elmúlt időszakban az orosz hadsereg célzottan támadta a főváros közlekedési infrastruktúráját - írta meg az Ukrajinszka Pravda.

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Ukrajna felkészül az egyik legrosszabb forgatókönyvre: indulhatnak a munkálatok
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Megszólalt az ukrán tanácsadó: csak így köthet békét Zelenszkij és Putyin

Dmitro Litvin, az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója kifejtette, miként juthat egyezségre egymással Volodimir Zelenszkij ukrán s Vlagyimir Putyin orosz elnök – szemlézte az RBK Ukraine.

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Megszólalt az ukrán tanácsadó: csak így köthet békét Zelenszkij és Putyin
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Putyin Szudán vezetőjével tárgyalt

Vlagyimir Putyin orosz elnök Abdel Fattah al-Burhannal, a Szudáni Köztársaság Szuverén Tanácsának elnökével tárgyalt. A felek megállapodtak, hogy egy együttműködési ütemterv mentén szorosabbra fűzik a kapcsolataikat. A részletek egyelőre nem ismertek, az orosz javaslatok közül a polgárháborúba süllyedt ország kormánya fogja kiválasztani az általa legcélszerűbbnek tekintett lépéseket.

(TASzSz)

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Csernyihivet támadták az oroszok

Dmitro Brizsinszkij , Csernyihiv város katonai közigazgatásának vezetője elmondta, hogy a városban egy üzlethelyiség gyulladt ki a támadás következtében. Sérültekről egyelőre nem érkezett bejelentés, a károk felmérése jelenleg is folyamatban van, a hatóságok dolgoznak a helyszínen.

(Ukrajinszka Pravda)

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75 órája tart a tűzszünet Oleszkijben

A Dnyeper partján fekvő Oleszkij városa nagyon súlyos helyzetbe került, mivel itt húzódik a frontvonal. A településen mintegy 2 ezer lakó maradt, ám az ő ellátásuk egyre nagyobb kihívást jelentett, ezért a felek itt átmeneti humanitárius tűzszünetet kötöttek egymással. A jelentések szerint az elmúlt 75 órában egyik oldal sem sértette meg a megállapodást.

(Ukrinform)

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Drámai számokat mondtak be: Moszkva nagyon gyors tempóban veszíti el a legjobb katonáit

Az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta az orosz hadsereg már legalább kilencezer tisztet veszített el az orosz katonai vezetés veszteségeit nyomon követő KIU kutatócsoport összesítése szerint, amiről a Militarnyi számolt be.

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Drámai számokat mondtak be: Moszkva nagyon gyors tempóban veszíti el a legjobb katonáit
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Rövidre zárta a vitát Oroszország: csak két hatalommal hajlandóak tárgyalni

Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje válaszolt az orosz-ukrán háború levárását célzó tárgyalásokkal kapcsolatos kérdésre.

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Rövidre zárta a vitát Oroszország: csak két hatalommal hajlandóak tárgyalni
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Súlyos botrány az Egyesült Államokban: titkos haditerveket szivárogtatott ki az amerikai tábornagy

Minősített adatok kiszivárogtatása miatt menesztette a Pentagon vezető katonai tervezőjét Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter. Brett Sylvia altábornagy beismerte, hogy egy éven keresztül titkos információkat adott át Ukrajnáról és Iránról két különböző sajtóorgánum újságírójának - tudta meg az Axios a vizsgálat dokumentumait szemlézve.

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Súlyos botrány az Egyesült Államokban: titkos haditerveket szivárogtatott ki az amerikai tábornagy
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Nyíltan kimondták az oroszok: célkeresztbe került az egyik leggyengébb európai ország - Akár bombázhat is a légierő

Vlagyimir Jevszejev, a CIS Intézet katonai szakértője és igazgatóhelyettese egy interjúban beszélt arról, hogy Oroszország célkeresztjébe kerülhet Moldova, méghozzá a Kijevvel ápolt viszonya miatt – írja az orosz Mk.ru.

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Nyíltan kimondták az oroszok: célkeresztbe került az egyik leggyengébb európai ország - Akár bombázhat is a légierő
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Emelkedett a dnyiprói vasútállomás elleni támadás áldozatainak a száma

Oroszország október 29-én súlyos támadást hajtott végre a dnyiprói vasútállomás ellen, a jelentések szerint 14 ember életét vesztette. Egy nappal később a hatóságok közölték, hogy az áldozatok száma 15-re emelkedett.

(Ukrajinszka Pravda)

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Kiszivárgott az Egyesült Államok üzenete: csendre intették a szövetségeseiket Oroszország miatt

Az amerikai védelmi minisztérium tisztviselői az elmúlt hetekben arra kértek több NATO-tagállamot, hogy fogják vissza az Oroszország jelentette fenyegetéssel kapcsolatos retorikájukat, mivel a Pentagon szerint ezzel aláássák a kontinens biztonságát - jelentette a Reuters.

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Kiszivárgott az Egyesült Államok üzenete: csendre intették a szövetségeseiket Oroszország miatt
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Ukrán drónjelentés

Kijev beszámolója szerint az éjszaka során Oroszország drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát. Összesen 113 Sahed típusú drónt vetettek be, a légvédelem ebből 96-ot megsemmisített. Az ország ellen indított rakéták számáról nem adtak ki pontos tájékoztatást, összesen három Kh-59/69 típusú cirkálórakétát hatástalanítottak. Ezen kívül Moszkva bevetett Iszkander-M/Sz-400/KN-23 ballisztikus rakétákat is. Összesen 17 helyről jelentettek becsapódásokat.

(RBK Ukraine)

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Célba ért Trump nyomása Ukrajnával, de van itt egy furcsaság

A Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök hetek óta tartó nyomása célt ért, és Kijev szünetelteti az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

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Célba ért Trump nyomása Ukrajnával, de van itt egy furcsaság
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Súlyos veszteség érte az orosz légierőt: megsemmisültek az Szu-34-es vadászbombázók

Az ukrán haditengerészet beszámolója szerint megsemmisítettek két orosz Szu–34-es vadászbombázót a Volgográdi területen található Marinovka légibázison - közölte a Defence Express.

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Súlyos veszteség érte az orosz légierőt: megsemmisültek az Szu-34-es vadászbombázók
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Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok

A közösségi médiában megjelent felvételek alapján hatalmas tűz ütött ki Oroszország egyik stratégiai fontosságú üzemében – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

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Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok
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Lavrov az Egyesült Államokba érkezett

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Egyesült Államokba érkezett, hogy a G20-ak miniszteri csúcsán vegyen részt. Az atlantai tárgyalásokon előkészítik a december közepén, a Miami közelében található Doralban rendezendő vezetői megbeszéléseket. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezen Vlagyimir Putyin orosz elnök is megjelenik-e.

(TASzSz)

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Növekszik a félelem: Trump nem adja át a kulcsfontosságú fegyvereket, békére akarja kényszeríteni Ukrajnát

A NATO-szövetségesek borúlátóan ítélik meg annak az esélyét, hogy Ukrajna a jövő heti amerikai félidős kongresszusi választások előtt megkapja a sürgősen igényelt Patriot elfogórakétákat - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

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Növekszik a félelem: Trump nem adja át a kulcsfontosságú fegyvereket, békére akarja kényszeríteni Ukrajnát
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350 ezren maradtak áram nélkül Ukrajnában

Oroszország éjszakai támadásai után Dnyipro városában mintegy 350 ezer ember maradt áramellátás nélkül. Olekszandr Hanzha, a Dnyipropetrovszk megyei katonai igazgatás vezetője a Telegramon számolt be a helyzetről, hangsúlyozta, hogy a vízellátást és a szennyvízszivattyú-állomásokat tartalék generátoros áramra állítják át. A szakemberek már megkezdték a helyreállítási munkákat.

(Ukrajinszka Pravda)

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Hatalmas támadás érte Moszkvát: ez volt az egyik legsúlyosabb akció az orosz főváros ellen

A 2026-os év egyik legnagyobb dróncsapását hajtották végre az orosz főváros ellen október 30. hajnalára – közölte a Ria Novosztyi.

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Hatalmas támadás érte Moszkvát: ez volt az egyik legsúlyosabb akció az orosz főváros ellen
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Vészjósló üzenetet küldött Putyin, orosz támadástól tartanak a NATO országában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

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