Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Háborús híreink pénteken

A Dnyeper partján fekvő Oleszkij városa nagyon súlyos helyzetbe került, mivel itt húzódik a frontvonal. A településen mintegy 2 ezer lakó maradt, ám az ő ellátásuk egyre nagyobb kihívást jelentett, ezért a felek itt átmeneti humanitárius tűzszünetet kötöttek egymással. A jelentések szerint az elmúlt 75 órában egyik oldal sem sértette meg a megállapodást.

(Ukrinform)