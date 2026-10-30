Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Súlyos botrány az Egyesült Államokban: titkos haditerveket szivárogtatott ki az amerikai tábornagy
Minősített adatok kiszivárogtatása miatt menesztette a Pentagon vezető katonai tervezőjét Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter. Brett Sylvia altábornagy beismerte, hogy egy éven keresztül titkos információkat adott át Ukrajnáról és Iránról két különböző sajtóorgánum újságírójának - tudta meg az Axios a vizsgálat dokumentumait szemlézve.
Nyíltan kimondták az oroszok: célkeresztbe került az egyik leggyengébb európai ország - Akár bombázhat is a légierő
Vlagyimir Jevszejev, a CIS Intézet katonai szakértője és igazgatóhelyettese egy interjúban beszélt arról, hogy Oroszország célkeresztjébe kerülhet Moldova, méghozzá a Kijevvel ápolt viszonya miatt – írja az orosz Mk.ru.
Emelkedett a dnyiprói vasútállomás elleni támadás áldozatainak a száma
Oroszország október 29-én súlyos támadást hajtott végre a dnyiprói vasútállomás ellen, a jelentések szerint 14 ember életét vesztette. Egy nappal később a hatóságok közölték, hogy az áldozatok száma 15-re emelkedett.
Kiszivárgott az Egyesült Államok üzenete: csendre intették a szövetségeseiket Oroszország miatt
Az amerikai védelmi minisztérium tisztviselői az elmúlt hetekben arra kértek több NATO-tagállamot, hogy fogják vissza az Oroszország jelentette fenyegetéssel kapcsolatos retorikájukat, mivel a Pentagon szerint ezzel aláássák a kontinens biztonságát - jelentette a Reuters.
Ukrán drónjelentés
Kijev beszámolója szerint az éjszaka során Oroszország drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát. Összesen 113 Sahed típusú drónt vetettek be, a légvédelem ebből 96-ot megsemmisített. Az ország ellen indított rakéták számáról nem adtak ki pontos tájékoztatást, összesen három Kh-59/69 típusú cirkálórakétát hatástalanítottak. Ezen kívül Moszkva bevetett Iszkander-M/Sz-400/KN-23 ballisztikus rakétákat is. Összesen 17 helyről jelentettek becsapódásokat.
Célba ért Trump nyomása Ukrajnával, de van itt egy furcsaság
A Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök hetek óta tartó nyomása célt ért, és Kijev szünetelteti az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.
Súlyos veszteség érte az orosz légierőt: megsemmisültek az Szu-34-es vadászbombázók
Az ukrán haditengerészet beszámolója szerint megsemmisítettek két orosz Szu–34-es vadászbombázót a Volgográdi területen található Marinovka légibázison - közölte a Defence Express.
Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok
A közösségi médiában megjelent felvételek alapján hatalmas tűz ütött ki Oroszország egyik stratégiai fontosságú üzemében – számolt be az Ukrajinszka Pravda.
Lavrov az Egyesült Államokba érkezett
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Egyesült Államokba érkezett, hogy a G20-ak miniszteri csúcsán vegyen részt. Az atlantai tárgyalásokon előkészítik a december közepén, a Miami közelében található Doralban rendezendő vezetői megbeszéléseket. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezen Vlagyimir Putyin orosz elnök is megjelenik-e.
(TASzSz)
Növekszik a félelem: Trump nem adja át a kulcsfontosságú fegyvereket, békére akarja kényszeríteni Ukrajnát
A NATO-szövetségesek borúlátóan ítélik meg annak az esélyét, hogy Ukrajna a jövő heti amerikai félidős kongresszusi választások előtt megkapja a sürgősen igényelt Patriot elfogórakétákat - számolt be az Ukrajinszka Pravda.
350 ezren maradtak áram nélkül Ukrajnában
Oroszország éjszakai támadásai után Dnyipro városában mintegy 350 ezer ember maradt áramellátás nélkül. Olekszandr Hanzha, a Dnyipropetrovszk megyei katonai igazgatás vezetője a Telegramon számolt be a helyzetről, hangsúlyozta, hogy a vízellátást és a szennyvízszivattyú-állomásokat tartalék generátoros áramra állítják át. A szakemberek már megkezdték a helyreállítási munkákat.
Hatalmas támadás érte Moszkvát: ez volt az egyik legsúlyosabb akció az orosz főváros ellen
A 2026-os év egyik legnagyobb dróncsapását hajtották végre az orosz főváros ellen október 30. hajnalára – közölte a Ria Novosztyi.
Vészjósló üzenetet küldött Putyin, orosz támadástól tartanak a NATO országában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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