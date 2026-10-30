13°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Globál

Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A 2026-os év egyik legnagyobb dróncsapását hajtották végre az orosz főváros ellen október 30. hajnalára – közölte a Ria Novosztyi. Közben a közösségi médiában megjelent felvételek alapján hatalmas tűz ütött ki Oroszország egyik stratégiai fontosságú üzemében – számolt be az Ukrajinszka Pravda. A NATO-szövetségesek borúlátóan ítélik meg annak az esélyét, hogy Ukrajna a jövő heti amerikai félidős kongresszusi választások előtt megkapja a sürgősen igényelt Patriot elfogórakétákat - számolt be az Ukrajinszka Pravda. A Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök hetek óta tartó nyomása célt ért, és Kijev szünetelteti az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Súlyos botrány az Egyesült Államokban: titkos haditerveket szivárogtatott ki az amerikai tábornagy

Minősített adatok kiszivárogtatása miatt menesztette a Pentagon vezető katonai tervezőjét Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter. Brett Sylvia altábornagy beismerte, hogy egy éven keresztül titkos információkat adott át Ukrajnáról és Iránról két különböző sajtóorgánum újságírójának - tudta meg az Axios a vizsgálat dokumentumait szemlézve.

Tovább a cikkhez
Súlyos botrány az Egyesült Államokban: titkos haditerveket szivárogtatott ki az amerikai tábornagy
Megosztás

Nyíltan kimondták az oroszok: célkeresztbe került az egyik leggyengébb európai ország - Akár bombázhat is a légierő

Vlagyimir Jevszejev, a CIS Intézet katonai szakértője és igazgatóhelyettese egy interjúban beszélt arról, hogy Oroszország célkeresztjébe kerülhet Moldova, méghozzá a Kijevvel ápolt viszonya miatt – írja az orosz Mk.ru.

Tovább a cikkhez
Nyíltan kimondták az oroszok: célkeresztbe került az egyik leggyengébb európai ország - Akár bombázhat is a légierő
Megosztás

Emelkedett a dnyiprói vasútállomás elleni támadás áldozatainak a száma

Oroszország október 29-én súlyos támadást hajtott végre a dnyiprói vasútállomás ellen, a jelentések szerint 14 ember életét vesztette. Egy nappal később a hatóságok közölték, hogy az áldozatok száma 15-re emelkedett.

(Ukrajinszka Pravda)

Megosztás

Kiszivárgott az Egyesült Államok üzenete: csendre intették a szövetségeseiket Oroszország miatt

Az amerikai védelmi minisztérium tisztviselői az elmúlt hetekben arra kértek több NATO-tagállamot, hogy fogják vissza az Oroszország jelentette fenyegetéssel kapcsolatos retorikájukat, mivel a Pentagon szerint ezzel aláássák a kontinens biztonságát - jelentette a Reuters.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott az Egyesült Államok üzenete: csendre intették a szövetségeseiket Oroszország miatt
Megosztás

Ukrán drónjelentés

Kijev beszámolója szerint az éjszaka során Oroszország drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát. Összesen 113 Sahed típusú drónt vetettek be, a légvédelem ebből 96-ot megsemmisített. Az ország ellen indított rakéták számáról nem adtak ki pontos tájékoztatást, összesen három Kh-59/69 típusú cirkálórakétát hatástalanítottak. Ezen kívül Moszkva bevetett Iszkander-M/Sz-400/KN-23 ballisztikus rakétákat is. Összesen 17 helyről jelentettek becsapódásokat.

(RBK Ukraine)

Megosztás

Célba ért Trump nyomása Ukrajnával, de van itt egy furcsaság

A Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök hetek óta tartó nyomása célt ért, és Kijev szünetelteti az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

Tovább a cikkhez
Célba ért Trump nyomása Ukrajnával, de van itt egy furcsaság
Megosztás

Súlyos veszteség érte az orosz légierőt: megsemmisültek az Szu-34-es vadászbombázók

Az ukrán haditengerészet beszámolója szerint megsemmisítettek két orosz Szu–34-es vadászbombázót a Volgográdi területen található Marinovka légibázison - közölte a Defence Express.

Tovább a cikkhez
Súlyos veszteség érte az orosz légierőt: megsemmisültek az Szu-34-es vadászbombázók
Megosztás

Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok

A közösségi médiában megjelent felvételek alapján hatalmas tűz ütött ki Oroszország egyik stratégiai fontosságú üzemében – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Tovább a cikkhez
Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok
Megosztás

Lavrov az Egyesült Államokba érkezett

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Egyesült Államokba érkezett, hogy a G20-ak miniszteri csúcsán vegyen részt. Az atlantai tárgyalásokon előkészítik a december közepén, a Miami közelében található Doralban rendezendő vezetői megbeszéléseket. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezen Vlagyimir Putyin orosz elnök is megjelenik-e.

(TASzSz)

Megosztás

Növekszik a félelem: Trump nem adja át a kulcsfontosságú fegyvereket, békére akarja kényszeríteni Ukrajnát

A NATO-szövetségesek borúlátóan ítélik meg annak az esélyét, hogy Ukrajna a jövő heti amerikai félidős kongresszusi választások előtt megkapja a sürgősen igényelt Patriot elfogórakétákat - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Tovább a cikkhez
Növekszik a félelem: Trump nem adja át a kulcsfontosságú fegyvereket, békére akarja kényszeríteni Ukrajnát
Megosztás

350 ezren maradtak áram nélkül Ukrajnában

Oroszország éjszakai támadásai után Dnyipro városában mintegy 350 ezer ember maradt áramellátás nélkül. Olekszandr Hanzha, a Dnyipropetrovszk megyei katonai igazgatás vezetője a Telegramon számolt be a helyzetről, hangsúlyozta, hogy a vízellátást és a szennyvízszivattyú-állomásokat tartalék generátoros áramra állítják át. A szakemberek már megkezdték a helyreállítási munkákat.

(Ukrajinszka Pravda)

Megosztás

Hatalmas támadás érte Moszkvát: ez volt az egyik legsúlyosabb akció az orosz főváros ellen

A 2026-os év egyik legnagyobb dróncsapását hajtották végre az orosz főváros ellen október 30. hajnalára – közölte a Ria Novosztyi.

Tovább a cikkhez
Hatalmas támadás érte Moszkvát: ez volt az egyik legsúlyosabb akció az orosz főváros ellen
Megosztás

Vészjósló üzenetet küldött Putyin, orosz támadástól tartanak a NATO országában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Tisza-kormány: megjött az új kormány első GDP-adata, de valószínűleg nem örülnek neki
Bejelentették: visszahozzák a sorkötelezettséget 2032-től – Oroszország támadásától tart Litvánia
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility