Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

RSM Blog Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs

Bankmonitor 8 millióval leszel gazdagabb az állami megtakarítási támogatással A 20%-os adójóváírás első ránézésre faék egyszerű: minden befizetett 1000 forint után 200 forintot ad vissza az állam. Ha nem fizetsz be többet, mint amennyi után még jár a jóváírás, a

Holdblog Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony

Holdblog Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása 1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több

Grandio Blog Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona? A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai

Holdblog Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass