Megüzente a kommunista diktatúra: ellenünk semmit nem érnek a szankciók

Észak-Korea élesen elítélte a büntetőintézkedések betartását felügyelő országok közös nyilatkozatát, amely a Phenjannal szembeni ENSZ-szankciók maradéktalan végrehajtását sürgeti. Az ázsiai ország vezetése szerint a nyugati hatalmak ellenséges fellépése súlyosan sérti a szuverenitását, ám a külső nyomásgyakorlás nem fogja megváltoztatni az atomhatalmi státuszát.

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség szombati beszámolója szerint Phenjan a szuverenitása durva megsértéseként értékelte a nemzetközi csoport legutóbbi megnyilvánulását. Észak-Korea álláspontja szerint a nyilatkozat kizárólag az Egyesült Államok és a nyugati világ ellenséges magatartásából fakad.

A vitát kiváltó dokumentumot a héten adta ki a szankciók betartását ellenőrző nemzetközi tömörülés, amelynek többek között az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és Dél-Korea is tagja. A csoport arra szólította fel az ENSZ tagállamait, hogy teljes körűen hajtsák végre a világszervezet vonatkozó határozatait, amelyek kifejezetten tiltják az észak-koreai munkavállalók alkalmazását, valamint a Phenjannal folytatott katonai együttműködést.

Az észak-koreai külügyminisztérium egy névtelenséget kérő szóvivője a KCNA-nak nyilatkozva leszögezte, hogy

a szankciók és a politikai nyomásgyakorlás a gyengékkel szemben talán célravezető lehet, de rájuk nincs hatással.

Hangsúlyozta továbbá, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat sablonos szankciós fenyegetőzése semmilyen módon nem képes befolyásolni a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság atomhatalmi pozícióját.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006 óta fogad el különböző szankciós határozatokat Észak-Koreával szemben. Ezeknek a nemzetközi intézkedéseknek az a célja, hogy rákényszerítsék Phenjant nukleáris fegyverkezési, valamint ballisztikus rakétaprogramjának leállítására.

Forrás: Reuters

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