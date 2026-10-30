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Menthetetlenül tönkrement az orosz flotta büszkesége: szétbontják a Nagy Pétert
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Menthetetlenül tönkrement az orosz flotta büszkesége: szétbontják a Nagy Pétert

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Oroszország kivonja hadrendből a Nagy Péter (Pjotr Velikij) csatacirkálót, amely az orosz flotta legnagyobb és legerősebb felszíni hadihajójának számít. Egy szakbizottság vizsgálata szerint az egység műszaki állapota annyira leromlott, hogy a felújítása és korszerűsítése már nem lenne kifizetődő, így a hajót várhatóan lebontják - jelentette több ukrán lap.

Az ukrán sajtó Vlagyimir Malcevre, a Flottatámogató Összoroszországi Mozgalom vezetőjére hivatkozva számolt be a döntésről.

A szakértő megerősítette, hogy a hadihajó elhasználódott és az élettartama végére ért, ezért a helyreállítása már nem jöhet szóba.

Orosz hadiipari források szerint az eredeti tervek még arról szóltak, hogy a Nagy Péter korszerűsítését rögtön azután kezdik meg, amint végeznek a testvérhajója, a Nahimov tengernagy (Admiral Nahimov) felújításával. A hadvezetés ezzel biztosította volna, hogy ebből a hajóosztályból folyamatosan legyen legalább egy bevethető egység a haditengerészet kötelékében.

A Nahimov tengernagy munkálatai azonban a tervezettnél nyolc évvel tovább húzódtak, és ezalatt a Nagy Péter állapota visszafordíthatatlanul leromlott.

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A Nagy Péter az Északi Flotta zászlóshajója, egyben a szovjet tervezésű, 1144-es tervszámú Orlan-osztály (a nyugati terminológiában Kirov-osztály) egyetlen, eddig még szolgálatban lévő, nukleáris meghajtású egysége. A repülőgép-hordozókat leszámítva a világ legnagyobb felszíni csapásmérő hadihajójának számít.

A szentpétervári Balti Hajógyár 1977 és 1996 között összesen négy ilyen csatacirkálót épített meg. Az osztály első két tagját, az Usakov tengernagyot és a Lazarev tengernagyot már korábban kivonták a hadrendből, és megkezdték a szétbontásukat.

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Címlapkép forrása: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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