Növekszik a félelem: Trump nem adja át a kulcsfontosságú fegyvereket, békére akarja kényszeríteni Ukrajnát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök továbbra is Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter jóváhagyására vár a további szállítmányok ügyében. Az Euronews által idézett NATO-források szerint azonban

a helyzet rendkívül kiszámíthatatlan, és a szövetségesek sem tudják, hogy Kijev egyáltalán megkapja-e a rakétákat, illetve azok mikor érkezhetnek meg.

A szövetségen belül sokan arra gyanakodnak, hogy Donald Trump amerikai elnök a félidős választások előtt a katonai segélyek visszatartásával próbál nyomást gyakorolni az ukrán vezetésre. A források szerint Washington csalódott amiatt, hogy nem halad a háború lezárása, ezért mielőbb pontot akar tenni a konfliktus végére. Ennek érdekében az amerikai elnök területi engedményekkel járó békemegállapodásra igyekszik rászorítani Kijevet az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon.

Az elhúzódó ukrajnai háború egyre inkább tehertételt jelent a Fehér Ház számára, még ha az Egyesült Államok tisztában is van vele, hogy az iráni háború miatt fenn kell tartania a jó kapcsolatot a NATO-tagállamokkal. Az iráni konfliktus ugyanakkor közvetlenül is rontja Kijev esélyeit, mivel az amerikai elfogórakéta-készletek erősen megfogyatkoztak a közel-keleti harcok miatt, miközben az ukrán légvédelem egyre nehezebben veri vissza az orosz támadásokat.

A kialakult helyzetben Mark Rutte NATO-főtitkár arra kérte a tagállamokat, hogy kétoldalú megállapodások keretében, saját készleteikből adjanak át légvédelmi eszközöket Ukrajnának. Bár a szövetség információi szerint Görögország és Spanyolország jelentős mennyiségű, technikailag kevésbé fejlett PAC-2-es rakétával rendelkezik, eddig sem Athén, sem Madrid nem tett eleget a főtitkár felhívásának.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images