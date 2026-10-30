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Nyíltan kimondták az oroszok: célkeresztbe került az egyik leggyengébb európai ország - Akár bombázhat is a légierő
Globál

Nyíltan kimondták az oroszok: célkeresztbe került az egyik leggyengébb európai ország - Akár bombázhat is a légierő

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Vlagyimir Jevszejev, a CIS Intézet katonai szakértője és igazgatóhelyettese egy interjúban beszélt arról, hogy Oroszország célkeresztjébe kerülhet Moldova, méghozzá a Kijevvel ápolt viszonya miatt – írja az orosz Mk.ru.

A szakértő úgy véli, hogy a Kisinyov és Kijev között kötött katonai-technológiai együttműködési megállapodás valójában fegyverszállítást tartalmaz. Kihangsúlyozta, hogy ez jelen esetben egyirányú, mivel Ukrajna külső támogatásra szorul, ezért Jevszejev úgy véli, hogy itt is arról lehet szó, hogy Moldovából mennek a fegyverek a szomszédos országba. Ehhez a szükséges struktúrát is felvázolta: ukrán hadiipari gyárakat költöztetnek át, ahol a gyártás biztonságban zajlik. A szakértő viszont úgy gondolja, hogy a konfliktus eszkalációjával Moszkva egyre inkább azokat az országokat is célba veheti, amelyek Ukrajna szomszédjában fekszenek és fegyvergyártó üzemeket vettek át. Meg is nevezte, hogy

konkrétan a balti államokról és Moldováról lehet szó ebben az esetben.

Jevszejev szerint bizonyos kötelezettségvállalások mentén születnek az ilyen megállapodások, de azt egyelőre ne tudja, hogy Kisinyov miket vállalt pontosan. Azt hozzátette, hogy a technológiatranszfer elsősorban a drónokat jelentheti, ami Moldovának a transznisztriai kérdés megoldásához jelenthet segítséget. Hangsúlyozza azonban, hogy a katonai fellépés csak a sokadlagos megoldást jelentheti, az ország vezetése inkább a gazdasági és a politikai nyomásgyakorlásban érdekelt. Ukrajna segítsége éppen ebben jelenthetne változást, mivel az ország védelmi kapacitása rendkívül alacsony, az orosz szakértő egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy a katonai potenciálja „nulla”. Az együttműködés ebben jelenthet változást, megindulhat a fejlesztés.

Azt is kiemelte, hogy a nyugati országok egyre inkább az országon keresztül szállítják a fegyvereket Ukrajnának, mivel ez az útvonal biztonságosabb, mint a korábban használt odesszai folyosó. Jevszejev szerint Moszkva ezért is mért csapásokat a Fekete-tengeren, mivel szerinte fegyverszállító hajók közlekedtek a területen. Ugyanakkor úgy véli, hogy az új útvonalak sem maradnak biztonságban, az oroszok azokat is támadni fogják, hogy ezzel is blokkolják a fegyverszállítmányokat az ukrán hadseregnek. Azzal zárta a beszélgetést, hogy szerinte Románia egy csapás esetén nem avatkozna be a szomszédja mellett, mivel az országban nincs támogatottsága egy ilyen fellépésnek.  

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