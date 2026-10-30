Rábólintott a Pentagon: mehetnek Ukrajnába a kulcsfontosságú amerikai fegyvereket

Az amerikai külügyminisztérium pénteken jóváhagyta 500 darab Patriot PAC-3 típusú légvédelmi rakéta eladását Ukrajnának, mintegy 2,1 milliárd dollár értékben. A régóta várt döntés egy olyan időszakban született meg, amikor a fegyverszállítmányok csúszása és a diplomáciai nézeteltérések miatt feszültté vált a viszony Washington és Kijev között.

A külügyi tárca közleménye szerint Ukrajna többféle nemzetközi forrásból fedezi a védelmi célú elfogórakéták költségeit. A finanszírozásban szerepet játszik Kanada, Németország és Norvégia hozzájárulása, amelyeket az amerikai JUMPSTART programon keresztül folyósítanak, emellett. Kijev az Európai Unió Ukrajnát támogató hiteléből származó forrásokat is felhasznál a beszerzéshez.

A rakétaszállítmányok eddigi késlekedése komoly feszültséget okozott az amerikai–ukrán kapcsolatokban. A helyzetet tovább élezte, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég egy Oroszországgal kötött gázolajüzletet jelentett be, egyúttal bírálta Volodimir Zelenszkijt, amiért Kijev nem hajlandó leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

Az ukrán államfő a hét elején arról beszélt, hogy

országa már csaknem egy hónapja vár a létfontosságú rakétaszállítmányok amerikai jóváhagyására, miközben Oroszország fokozta az energetikai és a polgári infrastruktúra elleni támadásait.

Zelenszkij többször is sürgette Washingtont, hogy a tél beállta előtt gyorsítsa fel a NATO-szövetségesek által a PURL program keretében megvásárolt rakéták szállítását.

Az üzlet fővállalkozója a Lockheed Martin hadiipari óriás. Az Egyesült Államok az utóbbi időben hatalmas mennyiségű fegyvert adott át szövetségeseinek, miközben saját iráni katonai műveletei során is jelentős lőszerkészleteket használt fel. Mindez komoly aggodalmakat váltott ki a kulcsfontosságú légvédelmi eszközök és precíziós fegyverek amerikai raktárkészleteinek apadása miatt.

A készletek pótlása és a gyártás felpörgetése érdekében a Pentagon tárgyalói az év elején kötött előzetes megállapodásokra építve sürgetik a hadiipari beszállítókat. Az amerikai hadsereg még júliusban kötött egy akár 58,6 milliárd dollár értékű keretszerződést a Lockheed Martinnal Patriot elfogórakéták gyártására.

Forrás: Reuters

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