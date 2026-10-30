Rábólintott a Pentagon: mehetnek Ukrajnába a kulcsfontosságú amerikai fegyvereket

A külügyi tárca közleménye szerint Ukrajna többféle nemzetközi forrásból fedezi a védelmi célú elfogórakéták költségeit. A finanszírozásban szerepet játszik Kanada, Németország és Norvégia hozzájárulása, amelyeket az amerikai JUMPSTART programon keresztül folyósítanak, emellett. Kijev az Európai Unió Ukrajnát támogató hiteléből származó forrásokat is felhasznál a beszerzéshez.
A rakétaszállítmányok eddigi késlekedése komoly feszültséget okozott az amerikai–ukrán kapcsolatokban. A helyzetet tovább élezte, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég egy Oroszországgal kötött gázolajüzletet jelentett be, egyúttal bírálta Volodimir Zelenszkijt, amiért Kijev nem hajlandó leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.
Az ukrán államfő a hét elején arról beszélt, hogy
országa már csaknem egy hónapja vár a létfontosságú rakétaszállítmányok amerikai jóváhagyására, miközben Oroszország fokozta az energetikai és a polgári infrastruktúra elleni támadásait.
Zelenszkij többször is sürgette Washingtont, hogy a tél beállta előtt gyorsítsa fel a NATO-szövetségesek által a PURL program keretében megvásárolt rakéták szállítását.
Az üzlet fővállalkozója a Lockheed Martin hadiipari óriás. Az Egyesült Államok az utóbbi időben hatalmas mennyiségű fegyvert adott át szövetségeseinek, miközben saját iráni katonai műveletei során is jelentős lőszerkészleteket használt fel. Mindez komoly aggodalmakat váltott ki a kulcsfontosságú légvédelmi eszközök és precíziós fegyverek amerikai raktárkészleteinek apadása miatt.
A készletek pótlása és a gyártás felpörgetése érdekében a Pentagon tárgyalói az év elején kötött előzetes megállapodásokra építve sürgetik a hadiipari beszállítókat. Az amerikai hadsereg még júliusban kötött egy akár 58,6 milliárd dollár értékű keretszerződést a Lockheed Martinnal Patriot elfogórakéták gyártására.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Kongatják a vészharangot az elemzők: mély válság kapujában az űripar
Egyre súlyosabb lesz a rakétahiány.
Elfogyott a türelem a techóriásokkal szemben: új kedvencet találtak a befektetők
Dőlnek a csúcsok a tőzsdéken.
Sikerült megállapodnia a Tisza-kormánynak Egyiptommal a MÁV egyik kényes kérdésében
Leszállítják a korábban rendelt vasúti kocsikat.
Itt a tervezet: így szigorítaná a kormány az elektromos rollerek használatát
Az EU-ban tovább mérséklődött a halálos közúti balesetek száma - de mi történt Magyarországon?
Történelmi zuhanás - Meddig eshet az Intel?
Több mint 55 éves tőzsdei történetének legrosszabb napja felé száguld az árfolyam.
Zöld utat kapott a BKK átalakítása – Nagy változások jönnek Budapest közlekedésében
Árnyékot a terekre, vécéket az aluljárókba, rendőröket az utcákra – ezekről is vitáztak a Fővárosi Közgyűlésen.
Meghosszabbították a NIS működési engedélyét
December 11-ig.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.