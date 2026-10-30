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Rejtélyes kozmikus jelenséget rögzítettek, egyelőre csak találgatnak a tudósok
Globál

Rejtélyes kozmikus jelenséget rögzítettek, egyelőre csak találgatnak a tudósok

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Példátlan kozmikus jelenséget tártak fel a csillagászok, miután egy olyan eseményt azonosítottak, amelynek során két, teljesen eltérő típusú gammakitörés következett be mindössze négy perc különbséggel, ráadásul ugyanabból az irányból. A Nature Astronomy című folyóiratban bemutatott felfedezés alapjaiban rengetheti meg az univerzum legnagyobb energiájú robbanásairól alkotott jelenlegi elméleteket, mivel a szakértők egyelőre nem találnak rá megnyugtató magyarázatot - írta meg a ScienceAlert.

A gammakitörések az ősrobbanás óta eltelt időszak leghevesebb kozmikus eseményei közé tartoznak. A csillagászok az időtartamuk alapján hagyományosan két csoportra osztják őket. A két másodpercnél rövidebb kitörések általában kompakt égitestek, például neutroncsillagok vagy fekete lyukak összeolvadásából származnak. A két másodpercnél hosszabbak ezzel szemben a Napunknál akár több tucatszor nagyobb tömegű, haldokló csillagok magjának összeomlásával, vagyis a szupernóva-robbanásokkal hozhatók összefüggésbe.

A GRB 160425A jelű, különleges jelenséget még 2016 áprilisában rögzítette a Neil Gehrels Swift űrtávcső, majd az utófényét földi teleszkópokkal is nyomon követték. A

vizsgálatok alapján a kitörések egy olyan távoli, feltehetően éppen összeolvadó galaxispárból indultak ki, ahonnan a fénynek nagyjából 5,5 milliárd évig tartott ideérnie.

Ez azt jelenti, hogy a robbanások csaknem egymilliárd évvel a Naprendszerünk kialakulása előtt történtek.

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Az esemény egyediségét az adja, hogy két különálló, eltérő típusú kitörésből állt, amelyeket egy csendes szakasz választott el egymástól. Az első villanás mindössze 1,7 másodpercig tartott, ami a kompakt égitestek ütközésére jellemző, majd négy perc nyugalom után egy 51,2 másodperces, csillagösszeomlásra utaló második kitörés következett. Csang Ping, a Hongkongi Egyetem asztrofizikusa és a kutatás vezetője rámutatott arra, hogy - ha eltekintünk attól a tudományos állásponttól, miszerint a gammaktörések fókuszáltan, nyalábszerűen adják le az energiát - akkor csak a második kitörés energiája meghaladná azt a mennyiséget, amennyit a Nap a teljes élettartama alatt képes kisugározni.

A kutatócsoport öt lehetséges forgatókönyvet is felvázolt a jelenség magyarázatára, ám mindegyik komoly akadályokba ütközik. Felmerült többek között a puszta véletlen lehetősége, vagyis hogy két teljesen független esemény történt akár két különálló, akár ugyanazon galaxis különböző pontjain, pontosan egy irányban. Ennek a statisztikai esélye azonban még a Swift űrtávcső többéves megfigyelési idejét figyelembe véve is elenyésző.

A szakemberek azt is megvizsgálták, hogy egyetlen esemény szokatlan lefolyását látták-e. Elképzelhető lenne egy rövid gammakitörés, amelyet egy elnyújtott utóvillanás követ, ám a négyperces szünet és a második robbanás hatalmas energiája ezt kizárja.

Ugyanígy elvetették azt az ötletet is, hogy egy hosszú kitörést előzött meg egy kisebb elővillanás a haldokló csillag végső összeomlása előtt, mert ebben az esetben az első jelnek jóval gyengébbnek kellett volna lennie.

A leginkább rendhagyó elmélet szerint a dupla kitörés egyetlen, ismeretlen felépítésű rendszerből származik,

amely valamilyen még nem ismert fizikai mechanizmus révén összekapcsolta az univerzum két leghevesebb energiakibocsátási folyamatát.

Egyelőre azonban egyik szcenárió sem győzte meg teljes mértékben a kutatókat a jelenség eredetét illetően.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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