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Rendkívüli üzenetet küldött Iránba Donald Trump jobbkeze - Lehet, hogy megvan az ember, akivel sikerül lezárni a háborút
Globál

Rendkívüli üzenetet küldött Iránba Donald Trump jobbkeze - Lehet, hogy megvan az ember, akivel sikerül lezárni a háborút

Portfolio
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Mohszen Rezai, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács vezetője lehet az ember, akivel az Egyesült Államok eljuthat az iráni háborút lezáró megállapodáshoz.  A The Washington Post értesülései szerint az amerikai vezetés fel is vette a kapcsolatot a keményvonalas vezetővel - tudósított a Washington Post.

A kapcsolatfelvételről elsőként a The Wall Street Journal számolt be szerdán, közölve, hogy

JD Vance amerikai alelnök levélben fordult az iráni tisztségviselőhöz.

Egy, az ügyet jól ismerő forrás a The Washington Postnak elmondta, hogy az üzenetben Vance a tárgyalások újrakezdését sürgette, amelyek során mindkét fél a saját alapvető nemzeti érdekeit érvényesíthetné. Az Egyesült Államok fő célja annak megakadályozása, hogy Irán atomfegyverhez jusson, míg Teherán számára a gazdasági stabilitás és az ország szuverenitásának megőrzése a legfontosabb szempont.

Az amerikai megkeresés külön hangsúlyozta, hogy Iránnak olyan tárgyalódelegációt kellene küldenie az egyeztetésekre, amely valódi döntési jogkörrel rendelkezik a nukleáris kérdés megoldásához.

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Ez a kitétel egyértelműen arra utal, hogy a Fehér Ház megítélése szerint Rezai kezében van a döntési jogkör a fontosabb kérdések rendezéséhez.

A hírszerzési jelentések kulcsfiguraként tartják számon a politikust a teheráni rezsimen belül, aki pontosan átlátja az ország biztonsági és gazdasági folyamatait, és amerikai tisztviselők szerint "tisztában van a helyzet súlyosságával". Befolyását erősíti, hogy közvetlen kapcsolatban áll Modzstaba Hamenei legfelsőbb vezetővel, akivel az értesülések szerint Vance levelének kézhezvétele után egyeztetett is.

Rezai eddig még nem válaszolt a washingtoni üzenetre. A The Washington Post mindenesetre emlékeztet arra, hogy a politikus az elmúlt években következetesen keményvonalas, Amerika-ellenes álláspontot képviselt, ami komoly kétségeket ébreszt az iránt, hogy valóban hajlandó-e megállapodásra jutni az Egyesült Államokkal.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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