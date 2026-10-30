A TASzSz arról ír, hogy Usakov rövidre zárta azokat a felvetéseket, hogy a legfontosabb európai hatalmak is részt vegyenek egy békemegbeszélésen az ukrajnai kérdéssel kapcsolatban. Korábban olyan híresztelések kerültek elő, hogy az Egyesült Államok szeretné, ha az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország is helyet kapna a csúcson. Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztje ugyanakkor rövidre zárta, hogy a Kreml mit gondol erről:
Megállapodtunk a háromoldalú tárgyalások folytatásában
– emelte ki, ezzel nyilvánvalóvá téve, hogy csak az Egyesült Államokkal és Ukrajnával hajlandóak leülni.
Donald Trump amerikai elnök az elmúlt időszakban ismételten nagy figyelmet szentel a lassan öt éve tartó ukrajnai háború lezárásának, ezért kezdeményezte, hogy az orosz és ukrán vezetők egy csúcstalálkozón tárgyaljanak egymással. Az elmúlt időszakban a Fehér Ház egyre inkább Kijevre kezdett nyomást gyakorolni a béke érdekében, Trump kifejezetten a kelet-európai ország vezetését hibáztatja a globálisan elszálló üzemanyagárak miatt is, bár a szakértők szerint ennek inkább a közel-keleti háborúhoz van köze. Korábban felmerült, hogy az európai hatalmakat is be kellene vonni a párbeszédbe, de Moszkva ettől elzárkózik.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Csendes fordulat a magyar bankoknál: nem a bankszámlát viszik el az ügyfelek, csak a fizetést
Meddig lehet árat emelni?
Rövidre zárta a vitát Oroszország: csak két hatalommal hajlandóak tárgyalni
Felmerült Európa részvétele is a megbeszélésen.
Megszólaltak az elemzők a csalódást keltő adat után: miért hasalt el a magyar gazdaság?
Megjöttek az első kommentárok.
Súlyos botrány az Egyesült Államokban: titkos haditerveket szivárogtatott ki az amerikai tábornagy
Ukrajnáról és Iránról szóltak az információk.
Drága energia, eltűnt kiszámíthatóság: így védekezhetnek a magyar cégek az új piaci sokkok ellen
Egy tanker végső soron oda megy, ahol többet fizetnek érte.
Négy éve nem látott teljesítményt nyújtott Németország
A spanyol gazdasági momentum is kitart.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.