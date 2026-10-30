Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje válaszolt az orosz-ukrán háború levárását célzó tárgyalásokkal kapcsolatos kérdésre.

A TASzSz arról ír, hogy Usakov rövidre zárta azokat a felvetéseket, hogy a legfontosabb európai hatalmak is részt vegyenek egy békemegbeszélésen az ukrajnai kérdéssel kapcsolatban. Korábban olyan híresztelések kerültek elő, hogy az Egyesült Államok szeretné, ha az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország is helyet kapna a csúcson. Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztje ugyanakkor rövidre zárta, hogy a Kreml mit gondol erről:

Megállapodtunk a háromoldalú tárgyalások folytatásában

– emelte ki, ezzel nyilvánvalóvá téve, hogy csak az Egyesült Államokkal és Ukrajnával hajlandóak leülni.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt időszakban ismételten nagy figyelmet szentel a lassan öt éve tartó ukrajnai háború lezárásának, ezért kezdeményezte, hogy az orosz és ukrán vezetők egy csúcstalálkozón tárgyaljanak egymással. Az elmúlt időszakban a Fehér Ház egyre inkább Kijevre kezdett nyomást gyakorolni a béke érdekében, Trump kifejezetten a kelet-európai ország vezetését hibáztatja a globálisan elszálló üzemanyagárak miatt is, bár a szakértők szerint ennek inkább a közel-keleti háborúhoz van köze. Korábban felmerült, hogy az európai hatalmakat is be kellene vonni a párbeszédbe, de Moszkva ettől elzárkózik.

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