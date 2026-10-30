Sejtelmes utalást tett Donald Trump: hamarosan vége a háborúnak - Jöhet a végleges rendezés

Az elnök a Kansas Cityben működő KCMO rádióállomásnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy

az iráni háború rövidesen véget ér.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak biztosítékra van szüksége arra vonatkozóan, hogy Irán soha nem fog nukleáris fegyvert birtokolni.

A november 3-i félidős választások közeledtével Trump korábban már kijelentette, hogy az Egyesült Államok a szavazás napjáig nem indít katonai csapást a közel-keleti ország ellen.

Az elmúlt hetekben ugyanakkor az amerikai elnök többször is ígéretet tett arra, hogy Washington és Izrael hamarosan pontot tesz az iráni ügy végére. Nyilatkozataiban azonban egyszer sem tért ki arra, hogy a cél elérése érdekében diplomáciai vagy katonai lépéseket tervez-e.

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