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Sejtelmes utalást tett Donald Trump: hamarosan vége a háborúnak - Jöhet a végleges rendezés
Globál

Sejtelmes utalást tett Donald Trump: hamarosan vége a háborúnak - Jöhet a végleges rendezés

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök a közelgő félidős kongresszusi választások előtt arról beszélt, hogy meglátása szerint hamarosan lezárul az Iránnal vívott háború. Azt ugyanakkor nem részletezte, hogy ez pontosan milyen módon fog megtörténni, mindössze annyit szögezett le, hogy Teherán soha nem juthat atomfegyverhez - jelentette a Times of Israel.

Az elnök a Kansas Cityben működő KCMO rádióállomásnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy

az iráni háború rövidesen véget ér.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak biztosítékra van szüksége arra vonatkozóan, hogy Irán soha nem fog nukleáris fegyvert birtokolni.

A november 3-i félidős választások közeledtével Trump korábban már kijelentette, hogy az Egyesült Államok a szavazás napjáig nem indít katonai csapást a közel-keleti ország ellen.

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Az elmúlt hetekben ugyanakkor az amerikai elnök többször is ígéretet tett arra, hogy Washington és Izrael hamarosan pontot tesz az iráni ügy végére. Nyilatkozataiban azonban egyszer sem tért ki arra, hogy a cél elérése érdekében diplomáciai vagy katonai lépéseket tervez-e.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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