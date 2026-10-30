Súlyos botrány az Egyesült Államokban: titkos haditerveket szivárogtatott ki az amerikai tábornagy

A dokumentumok szerint az altábornagyot többször is kihallgatták: együttműködő volt a vizsgálat során, válaszolt a médiakapcsolatait firtató kérdésekre, és a saját telefonját is átadta digitális szakértői vizsgálatra.

Sylvia altábornagy 2025 júniusában kezdett el szivárogtatni a sajtónak, közvetlenül azelőtt, hogy az amerikai fősodratú média képviselőit kitiltották a Pentagonból.

A kapcsolatfelvétel ezután a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazáson keresztül, egy alkalommal pedig személyesen, egy arlingtoni étteremben folytatódott.

A személyes találkozóra azért volt szükség, mert az érintett, könyvet író újságíró időközben elveszítette a belépési jogosultságát a minisztérium épületébe. Az étteremben Sylvia a saját jegyzeteire támaszkodva – amelyeket egy titkos jelentés átolvasásakor készített – szóban adott át információkat az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatásról.

A jelentés hangsúlyozza, hogy a tábornok ezeket a találkozókat nem egyeztette a Pentagon sajtóosztályával, és az átadott adatokat sem ellenőriztette előzetesen.

A tisztviselők gyanúja szerint az altábornagy szándékosan tüntette el a kommunikáció nyomait a telefonjáról, bár ezt véletlen balesetnek próbálta beállítani. Sylvia azt állította, hogy júniusban vagy júliusban kapott egy Iránnal kapcsolatos üzenetet a Signalon, amelyre nem válaszolt, hanem törölte azt, ám eközben "véletlenül" a teljes beszélgetési előzményt és a híváslistát is megsemmisítette. A tábornok mindezek mellett azt is elismerte, hogy ő volt az egyike annak a húsz tisztviselőnek, akiket egy, a Pentagon vezetését bíráló cikkben névtelen forrásként idéztek.

Az ügy hátterében komoly belső feszültségek is kialakultak. Egy amerikai tisztviselő szerint Adam Telle, a szárazföldi haderő megbízott államtitkára és hivatala megpróbálta elérni az Egyesített Vezérkari Főnökök Bizottságánál, hogy adjanak ki egy támogató nyilatkozatot Sylvia mellett a várható károk enyhítése érdekében. Miután azonban kiderült a menesztés valódi oka, a testület visszavonta a nyilatkozatot. A hadsereg egyik illetékese ugyanakkor határozottan cáfolta ezt az értesülést, és összehangolt hazugságkampánynak nevezte azt az állítást, hogy Telle hivatala bármilyen támogató nyilatkozatért lobbizott volna.

A Pentagon még júliusban munkacsoportot hozott létre az igazságügyi minisztériummal a sajtónak szivárogtató amerikai katonai vezetők felkutatására, és utasította a Pentagon jogi főtanácsosát, hogy kezelje kiemelten a jogosulatlanul információt kiadó személyek büntetőjogi felelősségre vonását. A minisztérium által bevezetett korlátozó szabályok miatt már tavaly több védelmi szakújságíró és szerkesztőség visszaadta a belépési engedélyét.

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