Súlyos botrányba került a Demokrata Párt az utolsó pillanatban - Ezen múlik majd a sorsdöntő választás eredménye?

A tárca azután egészítette ki az anchorage-i szövetségi kerületi bírósághoz benyújtott beadványát, hogy a The New York Times oknyomozó cikkben számolt be az ügy hátteréről.
A lap információi szerint Peltola kampánystábja és a DSCC közösen vett rá egy Daniel J. Sullivan nevű nyugdíjas tanárt a szenátusi indulásra, kifejezetten azzal a céllal, hogy szavazatokat vegyenek el a hasonló nevű republikánus szenátortól.
Az igazságügyi minisztérium erősen támaszkodik a lap részletes beszámolójára, megjegyezve, hogy a cikk állításai teljes mértékben egybecsengenek a szövetségi kormányzat korábbi gyanújával.
A minisztérium szerint a demokrata szervezetek nem mondtak igazat egy korábbi bírósági beadványukban, amikor arra hivatkoztak, hogy nincs elegendő információjuk annak megítélésére, vajon a politikai újoncnak számító névrokon jóhiszeműen indult-e a választáson, vagy a választók összezavarása volt a célja. Stanley Woodward helyettes legfőbb ügyész úgy fogalmazott, hogy az alaszkai választók megtévesztésére szőtt terv sikerén felbátorodva
Peltola stábja és a kampánybizottság már a bíróságot is megpróbálja félrevezetni.
A demokrata jelölt kampánycsapata és a DSCC élesen visszautasította a vádakat, és ostobaságnak nevezte a minisztérium állításait. Ügyvédeik egy késő esti beadványban azzal érveltek, hogy egyedül maga Daniel J. Sullivan ismerheti az indulása mögötti valódi indítékokat, így teljesen helyénvaló volt részükről azt nyilatkozni, hogy nem biztosak a jelölt motivációiban. A demokraták szerint az igazságügyi tárca csupán a saját jogi érvelésének súlyos hibáiról és visszásságairól próbálja elterelni a figyelmet, hogy ezzel akadályozza meg egy esetleges demokrata győzelem hivatalos hitelesítését.
Az ügyben megszólalt Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakcióvezetője is, aki szóvivőjén keresztül tudatta, hogy semmilyen tudomása nem volt a lap által leírt toborzási akcióról, és semmilyen formában nem vett részt abban. Maga a DSCC és Peltola kampánya korábban, még júniusban szintén tagadta, hogy közük lenne a kevésbé ismert Sullivan elindulásához.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
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