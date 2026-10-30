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Súlyos veszteség érte az orosz légierőt: megsemmisültek az Szu-34-es vadászbombázók
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Súlyos veszteség érte az orosz légierőt: megsemmisültek az Szu-34-es vadászbombázók

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Az ukrán haditengerészet beszámolója szerint megsemmisítettek két orosz Szu–34-es vadászbombázót a Volgográdi területen található Marinovka légibázison - közölte a Defence Express.

A támadás kifejezetten a bázis azon részét célozta, ahol az orosz harci gépek állomásoztak. Az Oktyabrszkij település közelében fekvő repülőtér az orosz légierő 11. vegyes repülőezredének ad otthont. A haditengerészet közleménye

megerősítette a két Szu–34-es megsemmisülését,

ugyanakkor a bevetett rakéták pontos változatáról és a művelet részleteiről nem közöltek további információkat. Egyelőre arról sincsenek adatok, hogy a bázison állomásozó többi repülőgép vagy a repülőtér infrastruktúrája megrongálódott-e a támadásban.

A Szu–34-es az orosz harcászati légierő egyik legfontosabb csapásmérő típusa, amelyet rendszeresen bevetnek katonai állások és infrastrukturális célpontok ellen. Az orosz erők elsősorban ezekről

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a gépekről indítanak irányított siklóbombákat az ukrán városok és a frontvonalban harcoló egységek ellen.

Ezek a fegyverek lehetővé teszik, hogy a vadászbombázók nagy távolságból, a célpontok közvetlen megközelítése és az ukrán légvédelem hatósugarába való berepülés nélkül mérjenek csapást. A mostanihoz hasonló veszteségek érdemben csökkentik az orosz légierő képességét az ilyen jellegű támadások végrehajtására, különösen akkor, ha a megsemmisült gépeket nem tudják rövid időn belül pótolni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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