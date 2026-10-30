Történelmi összeomlás fenyegeti Amerika ősellenségét – Újraéledhet az alku, amit éppen Trump rúgott fel

Amikor nem éppen a „hamarosan érkező háború” narratívája uralja az Irán és az Egyesült Államok (valamint Izrael) közötti feszültséget, akkor visszatérően előkerül a JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action – Átfogó Közös Cselekvési Terv), mint megoldási lehetőség. A térség modern történelmét ismerők számára nagyon ismerős lehet az angol mozaikszó, nem is véletlenül, a 2015-ben megkötött megállapodás kecsegtető megoldási lehetőséget kínált a legsúlyosabb feszültségre a Közel-Keleten, bár ennek nem minden érintett örült. A téma most újra előkerült, ám az elmúlt évek bizonyítják, hogy ezúttal még a korábbiaknál is jóval nagyobb kihívás várna a felekre.

A nagy alku

A Barack Obama elnöksége alatt, 2015-ben tető alá hozott megállapodásban P5+1 (az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja, plusz Németország) az Európai Unióval közreműködve az egész Közel-Keletre jelentős hatást gyakorló egyezményt kötöttek. Teherán vállalta, hogy megnyitja a nukleáris létesítményeit a külső ellenőrzések (NAÜ – Nemzetközi Atomenergia-ügynökség) előtt, beengedi a szakembereket, akik értékelik a látottakat, miközben eláll a korábbi terveitől. A cél az volt, hogy az iszlamista hatalom ne jusson atomfegyverhez, jelentős korlátozásokat kapott a nyakába, cserébe a súlyos gazdasági szankciók feloldását érték el, ami dollármilliárdos plusbevételeket jelentett számára. A JCPOA támogatói úgy vélték, hogy a nukleáris leszerelés segíthet csökkenteni a feszültségeket a térségben, ezzel

kisebb eséllyel robbannak ki összecsapások például Irán és más regionális riválisok, például Szaúd-Arábia és Izrael között.

Az iráni atomalku megbeszélése 2015 nyarán Bécsben. A kép forrása: Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres via Wikimedia Commons

A megállapodás közvetlen előzménye, hogy a 2010-es évek közepére Irán a nyugati hírszerzések információi szerint már mindössze alig néhány hónapnyira volt egy nukleáris fegyver kifejlesztésétől. Ez a „milyen messze van egy atombombától” megközelítés azóta is gyakran visszatérő elem az erről szóló tudósításokban, 2025-ben az amerikai vezetés is ezt emlegette, az akkori támadást megelőzően. Érdemes a kijelentést valamelyest árnyalni, mivel a NAÜ szerint a rezsim 441 kilogramm 60 százalékosra dúsított urán-235 izotóppal (U-235) rendelkezett az akció előtt, és ez mire elég valójában. További dúsítás esetén ez a mennyiség mintegy 10-11 nukleáris fegyver elkészítéséhez lett volna elegendő. A 90 százalékos szint elérése valóban heteket igényelt volna, ugyanakkor egy valódi töltet létrehozása ennél komplexebb feladat, ami a robbanáshoz szükséges anyag előállításán túl további, rendkívül összetett lépéseket igényelt volna. Ez még nyugodt környezetben is nehézkes és nagyobb időintervallumot felölelő műveleteket jelent. Éppen ennek fényében rendkívül

nehéz megmondani, hogy Irán valójában „mennyire van/volt” egy atombomba kifejlesztésétől.

Irán azt vállalta 2015-ben, hogy több programját teljesen leállítja, amitől Nyugaton a közel-keleti nukleáris fegyverkezési verseny elodázását, esetleg totális letekerését várták. Visszatérő volt az a vélemény, hogy amennyiben Teherán atomfegyverez jut, akkor minden erősebb hatalom megpróbálkozik majd a saját programjával – esetleg külföldi beszerzéssel, és az egész helyzet nagyon fog hasonlítani a hidegháború idején tapasztalthoz, csak lokalizáltabban. Érdekesség, hogy az aláírás egyik legnagyobb ellenzője Izrael volt, mivel Jeruzsálemben úgy vélték, hogy egy ilyen lépés túl nagy szabad teret ad az iszlamista hatalomnak. Szaúd-Arábia sem volt kifejezetten optimista, ám a kritikáját azzal fejezte ki, hogy szerinte egyeztetni kellett volna velük is az aláírást megelőzően, de azt is kijelentették, hogy ők is atomfegyverhez fognak jutni, amennyiben a riválisnak lesz ilyen. Érdemes részletezni is pontosan az iráni vállalásokat:

A nukleáris üzemekben csak olyan tevékenységet fognak végezni, ami nem alkalmas a fegyverek gyártására. Ez az urán dúsításához szükséges centrifugák számát és típusát is jelentősen korlátozta. Maximum 300 kilogramm, legfeljebb 3,67 százalékos tisztaságúra dúsított uránnal rendelkezhettek.

Ez az urán dúsításához szükséges centrifugák számát és típusát is jelentősen korlátozta. Maximum 300 kilogramm, legfeljebb 3,67 százalékos tisztaságúra dúsított uránnal rendelkezhettek. Nemzetközi megfigyelők folyamatosan bebocsátást nyernek az érintett létesítményekbe, ahol ellenőrzéseket végezhessenek. Ennek célja, hogy a rendszert kijátszva titokban ne akarjon Teherán mégis atomfegyvereket előállítani.

A rezsim a vállalások fejében nem maradt ellentételezés nélkül, olyan szankciókat engedtek el, amelyek három év alatt mintegy 100 milliárd dolláros károkat okoztak a gazdaságnak, tehát jelentős fellendülésre volt kilátás. Pontosan meg is nevezték mire számíthat az engedékeny hozzáállásáért cserébe:

Számos gazdasági jellegű szankciót enyhítettek, de nem az összeset. Az Egyesült Államok több intézkedést is fenntartott, ezek egy része még az 1979-es iszlamista forradalom idejéből származik. Fennmaradtak a ballisztikus rakéták fejlesztésére vonatkozó, az emberi jogi visszaélések miatti, és a terrorista csoportok támogatása miatt kivetett korlátozások. Előrelépés történt a nyersanyagok kereskedelmében, Teherán szabadabban tudott kereskedni a világpiacon az energiahordozóival, bár bizonyos intézkedések érvényben maradtak.

Az Egyesült Államok több intézkedést is fenntartott, ezek egy része még az 1979-es iszlamista forradalom idejéből származik. Előrelépés történt a nyersanyagok kereskedelmében, Teherán szabadabban tudott kereskedni a világpiacon az energiahordozóival, bár bizonyos intézkedések érvényben maradtak. Néhány ország a befagyasztott iráni vagyonok feloldását vállalta.

vállalta. A rezsimnek a fegyverembargóval kapcsolatban is belengették az enyhítést, ám csak bizonyos feltételek teljesülése mellett. Eredetileg 2020-at határozták meg, mint felülvizsgálati időpontot, de ez végül soha nem jött el.

Döcögős megvalósítás

A kezdetben minden ígéretesen alakult, de

Donald Trump 2018-ban, az első elnöksége idején úgy döntött, hogy az Egyesült Államok kilép a JCPOA-ból.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez lényegében nem a megállapodás összeomlását, hanem az aláíró P5+1 tagjainak összetételét változtatta, vagyis csökkentette. Ugyanakkor, mivel éppen a Közel-Keleten hegemón szerepet betöltő, globálisan a katonailag legerősebb hatalomról volt szó, ezért lényegében a megállapodás csak éppen átvészelte a teljes összeomlást. Washington és Teherán között ettől kezdve folyamatosan romlott a kapcsolat, ennek mélypontja sokáig az a pillanat volt, amikor 2020 elején Irakban Kászim Szolejmánit, a hírhedt iráni Forradalmi Gárda Kodsz Erők parancsnokát lebombázták. A legendás síita tábornok mártírhalála nem robbantott ki széleskörű háborút a Közel-Keleten, ugyanakkor Teherán ezt követően határozta el magát egyértelműen a nukleáris tevékenység újraindítása mellett, bár már ezt megelőzően is tettek lépéseket a program esetleges újraindítása felé.

On January 8, 2020, Iran used ballistic missiles to attack U.S. air bases in Iraq, in response to the U.S.-targeted killing of the Quds Force commander Qasem Soleimani. @Missile_Defense expert Ian Williams breaks down the attack and its implications: https://t.co/P7CHFEOix0 https://t.co/n6eY7ovFTs — CSIS (@CSIS) January 15, 2020

Ebben az évben az amerikai választáson Trump vereséget szenvedett, a demokrata elnök, Joe Biden lépett hivatalba. A fordulat a JCPOA újramelegítése előtt is megnyitotta az utat, de amilyen nehéz volt azt első alkalommal is letárgyalni, másodjára is állandóan falakba ütköztek. Washington ragaszkodott bizonyos feltételek teljesüléséhez, szerette volna, ha vissza tudnak térni az eredeti megállapodáshoz, ezt az iszlamista hatalom kevésbé akarta teljesíteni, ezért meghiúsult az elképzelés. Mindkét fél azt állítja, hogy a másik oldal tehet a sikertelenségről, ez

az alapvető bizalmatlanság végigkísérte a teljes paktummal kapcsolatos párbeszédet.

Az egyik legfontosabb ellenérv Irán gazdasági stabilitása ellen a regionális hálózata volt, visszatérően előkerült, hogy Teherán jobb helyzete a Hezbollah, a Hamász vagy a húszik felfegyverzésével járna együtt. Nem véletlen, hogy itt a Nyugat nem is akart már a kezdetekben sem engedményeket tenni.

Az ENSZ ellenőrei 2023-ban arról számoltak be, hogy Irán dúsítás olyan szintjére ért, ami fegyverminőségű lehet, ami komoly pánikot okozott. Szintén ebben az évben következett be, amikor az európai hatalmak feloszlatták az INSTEX nevű barterrendszert, amit a kereskedelem megkönnyítésére hoztak létre Iránnal. Egy évvel később Donald Trump visszatért a hatalomba, méghozzá azzal a felütéssel, hogy megoldja a Közel-Kelet legnagyobb problémáját, visszatér a „maximális nyomás” politikája. Ez nem igazán vezetett látható és gyors eredményre, 2025-ben egy közel két hétig tartó intervallumban Izraellel együtt amerikai vadászgépekkel bombázták Irán nukleáris létesítményeit, és más katonai célpontokat. Ettől kezdve vannak bizonytalanságok azzal kapcsolatban, hogy mekkora sikerrel járt az akció, a legtöbb vélekedés szerint egy időre visszavetették a rezsim törekvését, de megsemmisítő csapást nem sikerült mérni a nukleáris programra. Azóta ellentmondó hírek vannak arról, pontosan mennyi dúsított urán maradt a rezsim tulajdonában. A JCPOA azonban 2025-ben végleg összeomlott, amikor a megmaradt tagok is a visszalépés mellett döntöttek, ekkor már évek óta zajlott a háború a Közel-Kelet, egyik középpontban Teheránnal.

BREAKING: France, Germany, and the UK just triggered the UN snapback mechanism for sanctions against Iran. The Islamic Regime in Iran now has 30 days to reach an agreement with the Europeans, convincing them that Tehran will adhere to the limitations put on its nuclear program in the nuclear deal (JCPOA) from 2015. If France or the UK aren’t convinced that Tehran will follow the JCPOA agreement, the UN sanctions on Iran from before 2015 will be reimposed on Iran, delivering a massive blow to its economy and military as all UN member states will be obliged to enforce the sanctions on Iran. Iran’s banking sector and oil industry will be particularly hard hit. — Visegrád 24 (@visegrad24) August 28, 2025

Drámai háború

A 2026-os közös amerikai-izraeli katonai beavatkozás nem titkoltan azzal a céllal indult, hogy a rezsim megbukjon, ami kudarcot vallott, ugyanakkor egyre gyakrabban merülnek fel a 2015-ös célkitűzések, például a nukleáris programmal kapcsolatos felvetések. A helyzet most annyiban mindenképp más, hogy a szakértői vélemények szerint

Teherán jóval előrehaladottabb állapotban van/volt a dúsítással, mint egy évtizeddel korábban.

A helyzet valós értékelését nehezíti, hogy a modern körülmények között egyre nehezebb a nukleáris kötelezettségvállalásokat ellenőrizni, ami kihat az esetleges megállapodásra. A NAÜ a 2025-ös támadásokat követően szinte teljesen elvesztette a tájékozódást a Teherán birtokában lévő dúsított urán tisztaságáról és annak mennyiségéről is.

Hogy a mostani helyzetben mennyire lehet releváns a korábbi megállapodáshoz visszanyúlni, az egyelőre nem ismert. Trumpnak mindenképpen lehet némi rossz szájíze, hiszen ezzel lényegében egy igen súlyos politikai vereséget kellene elismernie, mivel éppen ő volt az egyik leghangosabb szószólója annak, hogy az Obama-kormány idején megszületett paktum hiba volt, „szörnyű, egyoldalú megállapodásnak” nevezte, amelyet szerinte „soha nem szabadott volna megkötni”.

REPORTER: “If you're gonna negotiate a new deal with Iran, can you elaborate on how it's gonna be more different than the JCPOA?” TRUMP: “Well I can't really say that” https://t.co/VDBtqZEj3j — Open Source Intel (@Osint613) April 7, 2025

Ami nagyon hasonló a JCPOA megkötése után 11 évvel is, hogy Irán rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van, így Washington egyértelműen tudna a szankciók enyhítésével tárgyalni. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egyenesen úgy fogalmazott, hogy a 2026 márciusától 2027 márciusáig tartó időszakban

Teheránnak mintegy 25 százalékos gazdasági visszaeséssel kellene számolnia.

Hasonló szintű összeomlás az iszlamista rezsim történelmében mindössze egyszer következett be, a hatalomátvétel utáni évben, 1980-ban. A drasztikus átalakításokat az ország alaposan megszenvedte, ezért a gazdaság súlyosan zsugorodott. A későbbi történelem során sem volt idegen, hogy Iránban a piac szenved, bizonyos időközönként komolyabb visszaeséssel kellett számolniuk, de a most bemondott 25 százalék kimagasló zuhanást jelentene. Hozzá kell tenni, hogy ez egyelőre csak egy becslés, aminek nehéz ellenőrizni a tartalmát, ugyanakkor az már most is látszik, hogy komoly visszaeséssel nézhet szembe a rezsim, ennek mértéke egyelőre kérdéses.

Bessent on Iran: I believe that the regime leadership is now hiding the true value of the rial. I think it's through three million, and that's why they've stopped printing the price. I would predict that from March of 2026 until March of 2027, the economy would contract more than 25%, which is more than the Soviet Union contracted after its collapse. — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Az amerikai szankciós lépések több szempontból is előnyt jelentenek a Fehér Háznak:

Az egyik oldalról él a remény, hogy az iráni lakosság az utcára vonulva fejezi ki az elégedetlenségét a romló helyzet miatt, és ezzel meginog a rezsim helyzete. Ennek vannak is kezdeti jelei, az egyre nehezebb megélhetés miatt kisebb demonstrációkra került sor. Átfogó, országos elégedetlenség egyelőre nem igazán rajzolódott ki, ráadásul a korábbi példa alapján Teherán nem riad vissza a radikális fellépéstől. Az is potenciális veszélyforrást jelent, hogy egy ilyen fellépés a mérsékeltebb álláspontot képviselő kormányt gyengíti, a radikális katonai szárnnyal szemben. A keményvonalasok megerősödése pedig éppen a konfliktus megoldását hátráltatja.

Ennek vannak is kezdeti jelei, az egyre nehezebb megélhetés miatt kisebb demonstrációkra került sor. Átfogó, országos elégedetlenség egyelőre nem igazán rajzolódott ki, ráadásul a korábbi példa alapján Teherán nem riad vissza a radikális fellépéstől. Az is potenciális veszélyforrást jelent, hogy A keményvonalasok megerősödése pedig éppen a konfliktus megoldását hátráltatja. A másik oldalról az iráni gazdaság gyengítése még abban az esetben is komoly előnyt jelent, ha a lakosság nem kel fel a kormánnyal szemben. Abban reménykednek, hogy a katonai költségvetést meg kell vágni, ezzel nem jut elegendő forrás a korábbi intenzitás fenntartására. Ennek egyelőre nem mutatkoznak a jelei, a támadások továbbra is folytatódnak a Perzsa-öbölben, ráadásul Teherán régóta az olcsó megoldások mellett kötelezte el magát, így a filléres eszközök finanszírozására várhatóan ezt követően is jut forrás. Ehhez kapcsolódik, hogy Teherán kényszerhelyzetbe keserülhet, hogy a saját fegyvereseikre fordítsák-e a szűkös kereteket, vagy a térségi proxykat pénzeljék tovább.

Abban reménykednek, hogy a katonai költségvetést meg kell vágni, ezzel nem jut elegendő forrás a korábbi intenzitás fenntartására. Ennek egyelőre nem mutatkoznak a jelei, a támadások továbbra is folytatódnak a Perzsa-öbölben, ráadásul így a filléres eszközök finanszírozására várhatóan ezt követően is jut forrás. Ehhez kapcsolódik, hogy Teherán kényszerhelyzetbe keserülhet, hogy A harmadik oldalról az Egyesült Államoknak még „van hová” eszkalálni, ezek egyik része, hogy még mindig lehet súlyosabb szintre emelni az elszigetelést. Oroszország példája ugyanakkor azt mutatja, hogy ezeknek megvannak a maguk korlátjai, és nem minden esetben garantáltan hozzák el az áhított összeomlást. Ugyanakkor Washington számára tárgyalási alap lehet a kompromisszum felé, amelyben az „egyezkedési kereteket” eltolta. Végső soron tehát az is reális forgatókönyvként jelenhet meg, hogy csak bizonyos – és egyre kevesebb – szankciókat kell elengedniük azonos eredményhez a nyomás fokozásával. A hasonló lépések globális elrettentő üzenetet is hordoznak magukban, ezzel ugyanis azt sugallják, hogy „nem érdemes szembeszállni” Washington akaratával.

Az biztos, hogy a JCPOA megújításának egyik kulcsmozzanata a Hormuzi-szoros újranyitása lehet. Ez az a pont, ahol összeérnek Peking, Washington, Teherán és Rijád érdekei is, ugyanakkor

az ördög a részletekben rejlik: szinte senkinek nem mindegy, hogy hogyan nyílik meg az átjáró.

Éppen ez az, ami jelzi, hogy mennyire más mostanra a fókusz és mennyire nehéz lenne a korábbi paktumot újjáéleszteni, miközben jóval nehezebb kérdések is tornyosulnak a felek előtt. A 2015-ös megállapodás ugyanakkor abban segítséget nyújthat a feleknek, hogy a történelemben már sikerült kialakítani egy olyan keretrendszert, amivel – látszólag legalábbis – mindkét fél tudott azonosulni, és átmenetileg működőképesnek is látszott. Mivel a téma ugyanúgy aktuális, ez kiindulópontot adhat a felek között, amely akár az ennél is kínosabb kérdésekre is megoldást jelenthet. Persze, ha addig valamelyik fél meghátrálni nem kényszerül.

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