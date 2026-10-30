Ukrajna felkészül az egyik legrosszabb forgatókönyvre: indulhatnak a munkálatok

Mikola Kalasnik infrastrukturális és újjáépítési miniszter a parlamentben számolt be a munkálatok megindulásáról. A tárcavezető rámutatott, hogy

Oroszország az elmúlt hónapban módszeresen támadta az ukrajnai hidakat, hogy ezzel bénítsa meg a közlekedést és az utánpótlási útvonalakat.

Jelentős csapások érték a létesítményeket Kijevben, Zaporizzsjában, Dnyipróban és Harkivban is.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egy korábbi, október végi éjszakai támadás során orosz rakétatalálat érte a kijevi Déli hidat is, amelyet emiatt ideiglenesen le kellett zárni a forgalom elől.

A miniszter hangsúlyozta, hogy nincs vesztegetni való idő, ezért a kormány egy olyan projektet hagyott jóvá, amely lehetővé teszi az alternatív folyami átkelők gyorsított felépítését, többek között a Dnyeperen. A tervek szerint összesen

huszonegy ilyen létesítményt hoznak létre az országban.

A beruházások szükségességét korábban Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester is megerősítette. A városvezető közlése szerint a fővárosban tervezett új átkelők építése mellett a szakemberek már dolgoznak azokon a műszaki megoldásokon is, amelyekkel a meglévő hidak szerkezetét hatékonyabban meg tudják védeni a további támadásoktól.

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