15°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Valamit nagyon titkolnak az oroszok: hiába kopogtat a WHO, nagy a lapítás a rejtélyes pestislabor körül
Globál

Valamit nagyon titkolnak az oroszok: hiába kopogtat a WHO, nagy a lapítás a rejtélyes pestislabor körül

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország már öt alkalommal tagadta meg, hogy részletes tájékoztatást nyújtson az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a gyanú szerint pestisben elhunyt Darja Sipilova halálának körülményeiről. A kutatónő egy olyan irkutszki intézetben fertőződött meg, amely évek óta súlyos biztonsági hiányosságokkal küzd, miközben szorosan együttműködik az orosz védelmi minisztériummal - számolt be a WSJ.

A The Wall Street Journal értesülései szerint a hatóságok a biztonsági előírások megsértése miatt már évekkel ezelőtt is többször figyelmeztették azt az irkutszki pestiskutató intézetet, ahol az elhunyt szakember dolgozott. A WHO azért fordult öt alkalommal is információkért Moszkvához, hogy felmérhesse a halálesettel összefüggő tényleges közegészségügyi kockázatokat.

Az orosz tisztviselők azonban minden megkeresésre csupán a korábbi hivatalos álláspontjukat ismételgették, miszerint a kutatónő halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta.

Alisza Litovka mikrobiológus, aki politikai okokból történő emigrációja előtt több oroszországi laboratóriumban is dolgozott, az amerikai lapnak úgy nyilatkozott, hogy az orosz egészségügyi hatóságok szándékosan és aktívan eltitkolják a valós történéseket a világszervezet elől.

A szibériai kutatóintézetet 1934-ben alapították, amikor a Szovjetuniónak sürgősen ki kellett fejlesztenie a pestis elleni védekezés eszközeit. A hidegháború idején az intézmény egyik igazgatója hívta életre azt a szovjet programot, amely hivatalosan a nyugati vegyi és biológiai fegyverek elleni védelmet szolgálta. Nyugati tudósok szerint azonban ez a kezdeményezés később csupán fedőtevékenységként működött a támadó jellegű biológiai fegyverek fejlesztéséhez, amelyben kiemelt szerepet szántak a levegőben, aeroszolok útján terjedő pestisnek.

Még több Globál

Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Háborús híreink pénteken

Felgyújtották a Rheinmetall épülő üzemét - Szabotőrt keres a rendőrség

Történelmi összeomlás fenyegeti Amerika ősellenségét – Újraéledhet az alku, amit éppen Trump rúgott fel

A közbeszerzési adatok elemzéséből kiderül, hogy a kutatóintézet és az orosz hadvezetés kapcsolata napjainkban is szoros. Az intézmény és a védelmi minisztérium 2025-ben közösen dolgozott a laboratórium korszerűsítésén, az új eszközök beszerzését pedig közvetlenül a szaktárca költségvetéséből finanszírozták.

Kapcsolódó cikkünk

Kitört a pánik: súlyos incidens történt Oroszországban - Tényleg veszélyben van a világ?

Úgy néz ki, elszabadult a pestis Oroszországban: egy ember meghalt, több százan kerültek karanténba

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt az ellenzéki vezető: összeomlott Netanjahu tábora, győzött az ellenzék Izraelben
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Bejelentették: visszahozzák a sorkötelezettséget 2032-től – Oroszország támadásától tart Litvánia
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility