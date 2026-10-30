Valamit nagyon titkolnak az oroszok: hiába kopogtat a WHO, nagy a lapítás a rejtélyes pestislabor körül

A The Wall Street Journal értesülései szerint a hatóságok a biztonsági előírások megsértése miatt már évekkel ezelőtt is többször figyelmeztették azt az irkutszki pestiskutató intézetet, ahol az elhunyt szakember dolgozott. A WHO azért fordult öt alkalommal is információkért Moszkvához, hogy felmérhesse a halálesettel összefüggő tényleges közegészségügyi kockázatokat.

Az orosz tisztviselők azonban minden megkeresésre csupán a korábbi hivatalos álláspontjukat ismételgették, miszerint a kutatónő halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta.

Alisza Litovka mikrobiológus, aki politikai okokból történő emigrációja előtt több oroszországi laboratóriumban is dolgozott, az amerikai lapnak úgy nyilatkozott, hogy az orosz egészségügyi hatóságok szándékosan és aktívan eltitkolják a valós történéseket a világszervezet elől.

A szibériai kutatóintézetet 1934-ben alapították, amikor a Szovjetuniónak sürgősen ki kellett fejlesztenie a pestis elleni védekezés eszközeit. A hidegháború idején az intézmény egyik igazgatója hívta életre azt a szovjet programot, amely hivatalosan a nyugati vegyi és biológiai fegyverek elleni védelmet szolgálta. Nyugati tudósok szerint azonban ez a kezdeményezés később csupán fedőtevékenységként működött a támadó jellegű biológiai fegyverek fejlesztéséhez, amelyben kiemelt szerepet szántak a levegőben, aeroszolok útján terjedő pestisnek.

A közbeszerzési adatok elemzéséből kiderül, hogy a kutatóintézet és az orosz hadvezetés kapcsolata napjainkban is szoros. Az intézmény és a védelmi minisztérium 2025-ben közösen dolgozott a laboratórium korszerűsítésén, az új eszközök beszerzését pedig közvetlenül a szaktárca költségvetéséből finanszírozták.

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