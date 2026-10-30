Váratlan fordulat: sorra törli Donald Trump a nyilvános rendezvényeit - Itt meg mi történik?

Trump eredetileg szombaton Kansasben, vasárnap pedig Iowában tartott volna kampánygyűlést,

ám végül mindkét hétvégi eseményt törölték a programjából.

A Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) tájékoztatása szerint az elnök a személyes jelenlét helyett 72 órás telefonos kampányhajrába kezd, amelynek során legalább tizenkilenc állam választóit szólítja meg közvetlenül.

Joe Gruters, a testület elnöke úgy véli, ez a módszer hatalmas lökést ad majd a pártnak a kampány zárószakaszában.

Az elnök eredetileg összesen harmincöt helyszínt tervezett felkeresni a republikánus szavazási hajlandóság növelése érdekében. Ebből huszonöt gyűlésen vett eddig részt, pénteken a floridai Daytona Beachen még megtartja a tervezett rendezvényt, de a kampány utolsó napjára, hétfőre egyelőre nem hirdettek meg számára nyilvános kampányeseményt.

Az elnökkel egy időben JD Vance alelnök is visszamondta egy péntekre tervezett minnesotai sajtótájékoztatóját. Vance a Fehér Ház csalásellenes munkacsoportjának vezetőjeként tett volna bejelentést a kormányzat visszaélések elleni fellépéséről St. Cloud városában, de az eseményt indoklás nélkül törölték.

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