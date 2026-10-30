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Váratlan fordulat: sorra törli Donald Trump a nyilvános rendezvényeit - Itt meg mi történik?
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Váratlan fordulat: sorra törli Donald Trump a nyilvános rendezvényeit - Itt meg mi történik?

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Lemondta több tervezett nyilvános szereplését is Donald Trump amerikai elnök és JD Vance alelnök a félidős választási kampány utolsó napjaiban. Az államfő a személyes nagygyűlések helyett telefonos fórumokon próbálja mozgósítani a szavazókat a keddi voksolás előtt, amelyen az előrejelzések szerint a republikánusok elveszíthetik kongresszusi többségüket - számolt be a CNBC.

Trump eredetileg szombaton Kansasben, vasárnap pedig Iowában tartott volna kampánygyűlést,

ám végül mindkét hétvégi eseményt törölték a programjából.

A Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) tájékoztatása szerint az elnök a személyes jelenlét helyett 72 órás telefonos kampányhajrába kezd, amelynek során legalább tizenkilenc állam választóit szólítja meg közvetlenül.

Joe Gruters, a testület elnöke úgy véli, ez a módszer hatalmas lökést ad majd a pártnak a kampány zárószakaszában.

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Az elnök eredetileg összesen harmincöt helyszínt tervezett felkeresni a republikánus szavazási hajlandóság növelése érdekében. Ebből huszonöt gyűlésen vett eddig részt, pénteken a floridai Daytona Beachen még megtartja a tervezett rendezvényt, de a kampány utolsó napjára, hétfőre egyelőre nem hirdettek meg számára nyilvános kampányeseményt.

Az elnökkel egy időben JD Vance alelnök is visszamondta egy péntekre tervezett minnesotai sajtótájékoztatóját. Vance a Fehér Ház csalásellenes munkacsoportjának vezetőjeként tett volna bejelentést a kormányzat visszaélések elleni fellépéséről St. Cloud városában, de az eseményt indoklás nélkül törölték.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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