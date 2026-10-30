Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok
A közösségi médiában megjelent felvételek alapján hatalmas tűz ütött ki Oroszország egyik stratégiai fontosságú üzemében – számolt be az Ukrajinszka Pravda.
Lavrov az Egyesült Államokba érkezett
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Egyesült Államokba érkezett, hogy a G20-ak miniszteri csúcsán vegyen részt. Az atlantai tárgyalásokon előkészítik a december közepén, a Miami közelében található Doralban rendezendő vezetői megbeszéléseket. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezen Vlagyimir Putyin orosz elnök is megjelenik-e.
(TASzSz)
Növekszik a félelem: Trump nem adja át a kulcsfontosságú fegyvereket, békére akarja kényszeríteni Ukrajnát
A NATO-szövetségesek borúlátóan ítélik meg annak az esélyét, hogy Ukrajna a jövő heti amerikai félidős kongresszusi választások előtt megkapja a sürgősen igényelt Patriot elfogórakétákat - számolt be az Ukrajinszka Pravda.
350 ezren maradtak áram nélkül Ukrajnában
Oroszország éjszakai támadásai után Dnyipro városában mintegy 350 ezer ember maradt áramellátás nélkül. Olekszandr Hanzha, a Dnyipropetrovszk megyei katonai igazgatás vezetője a Telegramon számolt be a helyzetről, hangsúlyozta, hogy a vízellátást és a szennyvízszivattyú-állomásokat tartalék generátoros áramra állítják át. A szakemberek már megkezdték a helyreállítási munkákat.
Hatalmas támadás érte Moszkvát: ez volt az egyik legsúlyosabb akció az orosz főváros ellen
A 2026-os év egyik legnagyobb dróncsapását hajtották végre az orosz főváros ellen október 30. hajnalára – közölte a Ria Novosztyi.
Vészjósló üzenetet küldött Putyin, orosz támadástól tartanak a NATO országában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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