XIV. Leó pápa is szavazott a félidős amerikai választásokon

XIV. Leó pápa mint szavazati jogával élő amerikai állampolgár postai úton elküldte szavazatát választókörzetébe, Chicagóba az egyesült államokbeli félidős választásokon - erősítette meg pénteken a Szentszék.

Hozzátették, hogy Robert Francis Prevost mindig élt szavazati jogával, azokban az években is, amikor Peruban teljesített szolgálatot, vagyis még pápává választása előtt.

A Szentatyának meggyőződése, hogy állampolgári jog és kötelesség a demokratikus folyamatokban való részvétel

- olvasható a szentszéki közleményben.

Arról, hogy

az amerikai, perui és 2025-től vatikáni állampolgárságú

katolikus egyházfő részt vesz az amerikai választásokon, Kim Fladhammer, az illetékes választási körzet, Will megye jegyzői hivatalának kabinetfőnöke már korábban nyilatkozott a Chicago Sun-Times napilapnak. Az amerikai sajtó úgy értesült, hogy a szavazólap elindult a Vatikánba.

A lengyel születésű II. János Pál, a német születésű XVI. Benedek és az argentin születésű Ferenc pápa is kettős állampolgárságú volt, de a Vatikán pápaságuk idején egyikükkel kapcsolatban sem közölte, hogy részt vettek-e a hazájukbeli választásokon.

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