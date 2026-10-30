Zajlik az evakuáció: úgy néz ki kitart a tűzszünet a kritikus ukrajnai övezetben

Az ombudsman az X-en közzétett beszámolójában hangsúlyozta, hogy személyesen koordinálja a műveletet. Tájékoztatása szerint
mindazok, akik el akarták hagyni a települést, megkapták erre a lehetőséget, és már elindultak Ukrajna irányába.
Lubinec hozzátette, hogy a konvojok időközben szétváltak, ő maga pedig már visszafelé tart ukrán területre.
A kimenekítést lehetővé tevő tűzszünet immár 87 órája van érvényben, és ez idő alatt egyik fél sem sértette meg a fegyvernyugvást. A munka az orosz emberi jogi biztossal, Jana Lantratovával kötött megállapodás alapján, valamint Melania Trump amerikai first lady támogatásával és koordinálásával zajlik. A két fél korábbi egyezsége értelmében az oleski lakosokat szállító járművek Oroszország és Belarusz területén keresztül jutnak vissza Ukrajnába.
A kimenekítettek pontos száma Szerhij Koreckij miniszterelnök korábbi nyilatkozata szerint még nem világos. Mint fogalmazott, az adatok folyamatosan változnak, így végleges, hivatalos számokat csak a művelet lezárulta után tudnak közölni.
A humanitárius katasztrófa sújtotta, ideiglenesen megszállt Oleski térségére vonatkozó tűzszüneti megállapodást október 23-án jelentette be a Fehér Ház, kiemelve Melania Trump szerepét az egyezség tető alá hozásában. A fegyvernyugvás – amelynek életbe lépését az orosz védelmi minisztérium is megerősítette – kijevi idő szerint október 27-én hajnali 3 órakor kezdődött, és a tervek szerint november 1. 22 óra 59 percig marad érvényben.
Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images
Kongatják a vészharangot az elemzők: mély válság kapujában az űripar
Egyre súlyosabb lesz a rakétahiány.
Elfogyott a türelem a techóriásokkal szemben: új kedvencet találtak a befektetők
Dőlnek a csúcsok a tőzsdéken.
Sikerült megállapodnia a Tisza-kormánynak Egyiptommal a MÁV egyik kényes kérdésében
Leszállítják a korábban rendelt vasúti kocsikat.
Itt a tervezet: így szigorítaná a kormány az elektromos rollerek használatát
Az EU-ban tovább mérséklődött a halálos közúti balesetek száma - de mi történt Magyarországon?
Történelmi zuhanás - Meddig eshet az Intel?
Több mint 55 éves tőzsdei történetének legrosszabb napja felé száguld az árfolyam.
Zöld utat kapott a BKK átalakítása – Nagy változások jönnek Budapest közlekedésében
Árnyékot a terekre, vécéket az aluljárókba, rendőröket az utcákra – ezekről is vitáztak a Fővárosi Közgyűlésen.
Meghosszabbították a NIS működési engedélyét
December 11-ig.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.