Zajlik az evakuáció: úgy néz ki kitart a tűzszünet a kritikus ukrajnai övezetben

Az ombudsman az X-en közzétett beszámolójában hangsúlyozta, hogy személyesen koordinálja a műveletet. Tájékoztatása szerint

mindazok, akik el akarták hagyni a települést, megkapták erre a lehetőséget, és már elindultak Ukrajna irányába.

Lubinec hozzátette, hogy a konvojok időközben szétváltak, ő maga pedig már visszafelé tart ukrán területre.

A kimenekítést lehetővé tevő tűzszünet immár 87 órája van érvényben, és ez idő alatt egyik fél sem sértette meg a fegyvernyugvást. A munka az orosz emberi jogi biztossal, Jana Lantratovával kötött megállapodás alapján, valamint Melania Trump amerikai first lady támogatásával és koordinálásával zajlik. A két fél korábbi egyezsége értelmében az oleski lakosokat szállító járművek Oroszország és Belarusz területén keresztül jutnak vissza Ukrajnába.

A kimenekítettek pontos száma Szerhij Koreckij miniszterelnök korábbi nyilatkozata szerint még nem világos. Mint fogalmazott, az adatok folyamatosan változnak, így végleges, hivatalos számokat csak a művelet lezárulta után tudnak közölni.

A humanitárius katasztrófa sújtotta, ideiglenesen megszállt Oleski térségére vonatkozó tűzszüneti megállapodást október 23-án jelentette be a Fehér Ház, kiemelve Melania Trump szerepét az egyezség tető alá hozásában. A fegyvernyugvás – amelynek életbe lépését az orosz védelmi minisztérium is megerősítette – kijevi idő szerint október 27-én hajnali 3 órakor kezdődött, és a tervek szerint november 1. 22 óra 59 percig marad érvényben.

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