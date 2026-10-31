A klímaváltozás szempontjából sorsdöntő eseményre készül a világ

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Közeleg az év legfontosabb klímavédelmi eseménye; az ENSZ aktuális éves klímaváltozási konferenciája, melyet november 9. és 20. között rendeznek meg a törökországi Antalyában. A globális gazdasági problémák, a geopolitikai konfliktusok és a világrend átalakulása, illetve a mesterséges intelligencia jelentette fenyegetések árnyékában tartandó esemény fő célja, hogy a klímavédelmi ígéreteket és vállalásokat gyakorlati, számonkérhető intézkedésekké és valós beruházásokká alakítsa. Erre azzal együtt is vagy annál inkább szükség van, hogy tovább emelkedik az üvegházhatású gázok kibocsátása, és az egyre gyakoribb és súlyosabb időjárási szélsőségek is azt látszanak alátámasztani, hogy a klímasemlegesség helyett a világ a klímakatasztrófa felé tart. A csúcstalálkozó legnagyobb eredménye a legsérülékenyebb szegényebb államok támogatásának operatív elindítása és az lenne, ha az országok radikális kibocsátáscsökkentést vállalnának, amellyel a globális felmelegedés mértéke a kritikus 1,5 °C-os határ alatt lenne tartható az évszázad végén.

Az ENSZ évente megrendezett klímacsúcsai rendre a nagy ígéretekről és fogadkozásokról szólnak, ezért is lehet érdekes, hogy az idei, a szervezők által hivatalosan is a "Végrehajtás COP-jaként" (Implementation COP) hivatkozott találkozó mennyiben lehet képes beváltani a hozzá fűzött várakozásokat.

A COP31 több szempontból is egyedülállónak és történelmi jelentőségűnek ígérkezik a klímacsúcsok történetében.

Ez lesz az első olyan ENSZ-klímacsúcs, amelyet két ország közösen, megosztott elnökséggel vezet kompromisszumos megállapodás eredményeként. A konferencia fizikai és logisztikai házigazdája Törökország (Antalya), míg a diplomáciai és szakmai tárgyalások vezetéséért Ausztrália felel. Ennek megfelelően a török környezetvédelmi miniszter, Murat Kurum tölti be a COP31 soros elnöki tisztét, míg az ausztrál klímavédelmi miniszter, Chris Bowen vezeti a tényleges politikai tárgyalásokat.

A rendezvény másik különlegessége, hogy Ausztrália a partnerség részeként a klímaváltozás által leginkább fenyegetett csendes-óceáni szigetvilágot (például Fidzsi-szigetek, Tuvalu) helyezheti a fókuszba. Az antalyai csúcsot megelőzően a térségben tartott hivatalos előkészítő találkozók biztosítják, hogy a tengerszint-emelkedéssel küzdő, leginkább sérülékeny kis szigetállamok érdekei és a klímaigazságosság kérdése a globális döntéshozatal középpontjába kerüljenek.

A török elnökség hivatalos cselekvési programja alapján a konferencia tárgyalásai az alábbi fő témákra és prioritásokra összpontosíthatnak:

Tiszta energiaátmenet és villamosítás: A fosszilis tüzelőanyagok kivezetésének és a megújuló energia terjedésének gyorsítása mellett fontos célkitűzés az áramfelhasználás részarányának globális növelése a teljes energiaigényen belül (elektrifikáció) egyebek mellett az elektromos hálózatok és az energiatárolás fejlesztése révén.

A zöld technológiák és az ipar dekarbonizációja: A nehezen átalakítható iparágak zöldítése (például hidrogén, geotermikus energia és szén-dioxid-leválasztás segítségével) mellett Kína a zöldtechnológiát érintő védővámok kérdését is napirendre kívánja vetetni.

Mesterséges intelligencia és digitalizáció: Új témaként jelenik meg a mesterséges intelligencia és az adatközpontok drasztikusan növekvő energia- és vízigénye; a célok között szerepel egy fenntarthatóbb technológiai működés szabályozása.

„Zéró hulladék” (Zero Waste) és metánkibocsátás-csökkentés: A program fontos eleme és célja a körforgásos gazdaság erősítése, a szilárd hulladék növekedési ütemének 50%-os mérséklése és az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása.

Természeti rendszerek védelme: Külön napirendi pontként jelennek meg az óceánok (lásd kék szén projektek), az élelmiszer-biztonság és a klímatudatos mezőgazdaság, valamint a klímaadaptív, élhetőbb városok kialakítása.

A COP31 elsődleges célja egy olyan mechanizmus létrehozása, amely a korábban is tett vállalásokat valódi beruházásokká és kézzelfogható intézkedésekké alakítja - vagyis az ígéretek tettekre váltása.

A csúcstalálkozó abból a szempontból is sorsdöntő, hogy az országok itt mutatják be 2035-ig szóló, frissített nemzeti vállalásaikat (NDC 3.0), amelyekből kiderülhet, hogy van-e még reális esély a globális felmelegedés 1,5 °C alatt tartására az évszázad végén. Az ENSZ legfrissebb jelentései szerint a jelenlegi intézkedések mellett a másfél fokos klímacél gyakorlatilag elérhetetlenné vált, és a világ jelenleg inkább a 2,8 °C-os melegedés felé tart, ezért a tudományos közösség és a civil szervezetek rendkívül határozott, azonnali kibocsátáscsökkentést követelnek a döntéshozóktól.

A csúcstalálkozó legfőbb politikai sikere az lenne, ha a G20-országok olyan radikális kibocsátáscsökkentést vállalnának, amellyel a globális felmelegedés mértéke elméletileg még a kritikus 1,5 °C-os határ alatt tartható.

A klímacsúcs előzetes céljai között szerepel a klímafinanszírozás gyakorlati megvalósítása, és a korábbi csúcsokon elfogadott pénzügyi keretek (mindenekelőtt az úgynevezett NCQG - Új Kollektív Kvantifikált Cél) operatív működésének elindítása. A várakozások szerint a konferencia komoly tesztje lehet a klímafinanszírozási rendszernek, illetve annak, hogy a politikai ígéreteket valós, lehívható pénzügyi támogatássá alakítják-e a fejlődő és sérülékeny országok számára.

Így a COP31-en kiderülhet, hogy a gazdag országok valóban mozgósítják-e a fejlődő államok megsegítésére a 2024-es bakui csúcson (COP29) ígért milliárdokat, teljesítve az ott elfogadott pénzügyi célokat.

A két évvel ezelőtti "pénzügyi COP"-on elért történelmi megállapodás keretében a világ országai egy olyan, új globális klímafinanszírozási rendszerről döntöttek, amely a korábbi, 2025-ben lejáró évi 100 milliárd dolláros kötelezettségvállalást váltja fel. Ebben a fejlett országok vállalták, hogy 2035-ig évente legalább 300 milliárd dollár klímavédelmi támogatást mozgósítanak a fejlődő országok számára, és a megállapodás felszólít minden globális szereplőt (állami és magánforrásokat, nemzetközi fejlesztési bankokat), hogy a fejlődő országok megsegítésére a teljes klímafinanszírozást közösen skálázzák fel évi legalább 1300 milliárd dollárra.

A COP31-en ki kellene derülnie, hogy a kormányok a 300 milliárd dolláros köztes éves finanszírozási célt milyen ütemterv szerint és milyen költségvetési forrásokból fogják garantálni.

Emellett a COP31-en radikálisan le kellene egyszerűsíteni a forrásokhoz való hozzáférést korlátozó bürokratikus folyamatokat, mert a leginkább veszélyeztetett országoknak jelenleg nincs meg az az intézményi kapacitásuk, amivel sikeresen pályázhatnának ezekre a bonyolult alapokra.

A török elnökség egyik legkonkrétabb kezdeményezése az úgynevezett „Klíma Végrehajtási Híd” (Climate Implementation Bridge), melynek olyan szabványosított, bankolható projektportfóliókat kell létrehoznia, amelyek segítségével a fejlődő országok nemzeti klímatervei (NDC-k) azonnal összekapcsolhatók az NCQG-alapokból érkező tőkével.

További jelentős elvárás - elsősorban a fejlődő világ részéről -, hogy az NCQG forrásai ne piaci hitelek formájában érkezzenek, amelyek tovább növelik a szegényebb országok amúgy is súlyos adósságterheit, hanem kedvezményes és vissza nem térítendő finanszírozásként.

A konferencia egyben a „Baku–Belém Útiterv az 1,3 billióhoz” (Roadmap to $1.3T) nevű keretrendszer első éles tesztje is, amely azt szabályozza, hogyan lehet a magántőkét hatékonyan bevonni. Mivel az állami költségvetésekből önmagában nem biztosítható az évi 1300 milliárd dolláros összcél, az Európai Unió és a fejlett országok a magánberuházások ösztönzésének jogi és pénzügyi garanciáit is rögzíteni kívánják a COP31-en, ehhez ugyanakkor reformokra van szükség a nemzetközi fejlesztési bankoknál és új tőkeáttételi mechanizmusok is kellenének.

A téma súlyának megfelelően és a világgazdasági környezetre tekintettel a COP31 egyik fő vitás pontját is a klímafinanszírozás, illetve az ennek kapcsán azonosítható ambíciós szakadék képezheti.

Ugyanis, bár az 1300 milliárd dolláros cél hatalmasnak tűnik, az Európai Parlament és az ENSZ háttértanulmányai rávilágítanak, hogy a fejlődő országok valós, összesített finanszírozási igénye 2030-ig valójában 5000-6900 milliárd dollár között mozog. A COP31-en éles vita alakulhat ki az NCQG célszámairól, illetve hogy ezek mennyiben elavultak a klímaválság valós állapotához képest.

További feszültségforrást jelenthet magának a klímafinanszírozásnak a meghatározása. Civil szervezetek és pénzügyi elemzők szerint a tárgyalásokon szigorú kritériumokat kell elfogadni, félő ugyanis, hogy a fejlett országok a normál fejlesztési hitelek vagy kereskedelmi beruházások egy részét is „zöldre festve” az NCQG keretében akarják majd elszámolni.

A fejlődő és a fejlett országok közötti pénzügyi ellentétek mellett várakozások szerint a konferencián éles diplomáciai csatározások várhatók a fosszilis energiahordozók kivezetésének ütemezéséről is.

A csúcstalálkozó legnagyobb és legfontosabb eredménye egybehangzó elemzői vélemények szerint egyértelműen az NCQG operatív elindítása, valamint az új nemzeti klímatervek sikeres összehangolása lenne.

Címlapkép forrása: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images