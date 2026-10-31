A klímaváltozás szempontjából sorsdöntő eseményre készül a világ

Az ENSZ évente megrendezett klímacsúcsai rendre a nagy ígéretekről és fogadkozásokról szólnak, ezért is lehet érdekes, hogy az idei, a szervezők által hivatalosan is a "Végrehajtás COP-jaként" (Implementation COP) hivatkozott találkozó mennyiben lehet képes beváltani a hozzá fűzött várakozásokat.
A COP31 több szempontból is egyedülállónak és történelmi jelentőségűnek ígérkezik a klímacsúcsok történetében.
Ez lesz az első olyan ENSZ-klímacsúcs, amelyet két ország közösen, megosztott elnökséggel vezet kompromisszumos megállapodás eredményeként. A konferencia fizikai és logisztikai házigazdája Törökország (Antalya), míg a diplomáciai és szakmai tárgyalások vezetéséért Ausztrália felel. Ennek megfelelően a török környezetvédelmi miniszter, Murat Kurum tölti be a COP31 soros elnöki tisztét, míg az ausztrál klímavédelmi miniszter, Chris Bowen vezeti a tényleges politikai tárgyalásokat.
A rendezvény másik különlegessége, hogy Ausztrália a partnerség részeként a klímaváltozás által leginkább fenyegetett csendes-óceáni szigetvilágot (például Fidzsi-szigetek, Tuvalu) helyezheti a fókuszba. Az antalyai csúcsot megelőzően a térségben tartott hivatalos előkészítő találkozók biztosítják, hogy a tengerszint-emelkedéssel küzdő, leginkább sérülékeny kis szigetállamok érdekei és a klímaigazságosság kérdése a globális döntéshozatal középpontjába kerüljenek.
A török elnökség hivatalos cselekvési programja alapján a konferencia tárgyalásai az alábbi fő témákra és prioritásokra összpontosíthatnak:
- Tiszta energiaátmenet és villamosítás: A fosszilis tüzelőanyagok kivezetésének és a megújuló energia terjedésének gyorsítása mellett fontos célkitűzés az áramfelhasználás részarányának globális növelése a teljes energiaigényen belül (elektrifikáció) egyebek mellett az elektromos hálózatok és az energiatárolás fejlesztése révén.
- A zöld technológiák és az ipar dekarbonizációja: A nehezen átalakítható iparágak zöldítése (például hidrogén, geotermikus energia és szén-dioxid-leválasztás segítségével) mellett Kína a zöldtechnológiát érintő védővámok kérdését is napirendre kívánja vetetni.
- Mesterséges intelligencia és digitalizáció: Új témaként jelenik meg a mesterséges intelligencia és az adatközpontok drasztikusan növekvő energia- és vízigénye; a célok között szerepel egy fenntarthatóbb technológiai működés szabályozása.
- „Zéró hulladék” (Zero Waste) és metánkibocsátás-csökkentés: A program fontos eleme és célja a körforgásos gazdaság erősítése, a szilárd hulladék növekedési ütemének 50%-os mérséklése és az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása.
- Természeti rendszerek védelme: Külön napirendi pontként jelennek meg az óceánok (lásd kék szén projektek), az élelmiszer-biztonság és a klímatudatos mezőgazdaság, valamint a klímaadaptív, élhetőbb városok kialakítása.
A COP31 elsődleges célja egy olyan mechanizmus létrehozása, amely a korábban is tett vállalásokat valódi beruházásokká és kézzelfogható intézkedésekké alakítja - vagyis az ígéretek tettekre váltása.
A csúcstalálkozó abból a szempontból is sorsdöntő, hogy az országok itt mutatják be 2035-ig szóló, frissített nemzeti vállalásaikat (NDC 3.0), amelyekből kiderülhet, hogy van-e még reális esély a globális felmelegedés 1,5 °C alatt tartására az évszázad végén. Az ENSZ legfrissebb jelentései szerint a jelenlegi intézkedések mellett a másfél fokos klímacél gyakorlatilag elérhetetlenné vált, és a világ jelenleg inkább a 2,8 °C-os melegedés felé tart, ezért a tudományos közösség és a civil szervezetek rendkívül határozott, azonnali kibocsátáscsökkentést követelnek a döntéshozóktól.
A csúcstalálkozó legfőbb politikai sikere az lenne, ha a G20-országok olyan radikális kibocsátáscsökkentést vállalnának, amellyel a globális felmelegedés mértéke elméletileg még a kritikus 1,5 °C-os határ alatt tartható.
A klímacsúcs előzetes céljai között szerepel a klímafinanszírozás gyakorlati megvalósítása, és a korábbi csúcsokon elfogadott pénzügyi keretek (mindenekelőtt az úgynevezett NCQG - Új Kollektív Kvantifikált Cél) operatív működésének elindítása. A várakozások szerint a konferencia komoly tesztje lehet a klímafinanszírozási rendszernek, illetve annak, hogy a politikai ígéreteket valós, lehívható pénzügyi támogatássá alakítják-e a fejlődő és sérülékeny országok számára.
Így a COP31-en kiderülhet, hogy a gazdag országok valóban mozgósítják-e a fejlődő államok megsegítésére a 2024-es bakui csúcson (COP29) ígért milliárdokat, teljesítve az ott elfogadott pénzügyi célokat.
A két évvel ezelőtti "pénzügyi COP"-on elért történelmi megállapodás keretében a világ országai egy olyan, új globális klímafinanszírozási rendszerről döntöttek, amely a korábbi, 2025-ben lejáró évi 100 milliárd dolláros kötelezettségvállalást váltja fel. Ebben a fejlett országok vállalták, hogy 2035-ig évente legalább 300 milliárd dollár klímavédelmi támogatást mozgósítanak a fejlődő országok számára, és a megállapodás felszólít minden globális szereplőt (állami és magánforrásokat, nemzetközi fejlesztési bankokat), hogy a fejlődő országok megsegítésére a teljes klímafinanszírozást közösen skálázzák fel évi legalább 1300 milliárd dollárra.
A COP31-en ki kellene derülnie, hogy a kormányok a 300 milliárd dolláros köztes éves finanszírozási célt milyen ütemterv szerint és milyen költségvetési forrásokból fogják garantálni.
Emellett a COP31-en radikálisan le kellene egyszerűsíteni a forrásokhoz való hozzáférést korlátozó bürokratikus folyamatokat, mert a leginkább veszélyeztetett országoknak jelenleg nincs meg az az intézményi kapacitásuk, amivel sikeresen pályázhatnának ezekre a bonyolult alapokra.
A török elnökség egyik legkonkrétabb kezdeményezése az úgynevezett „Klíma Végrehajtási Híd” (Climate Implementation Bridge), melynek olyan szabványosított, bankolható projektportfóliókat kell létrehoznia, amelyek segítségével a fejlődő országok nemzeti klímatervei (NDC-k) azonnal összekapcsolhatók az NCQG-alapokból érkező tőkével.
További jelentős elvárás - elsősorban a fejlődő világ részéről -, hogy az NCQG forrásai ne piaci hitelek formájában érkezzenek, amelyek tovább növelik a szegényebb országok amúgy is súlyos adósságterheit, hanem kedvezményes és vissza nem térítendő finanszírozásként.
A konferencia egyben a „Baku–Belém Útiterv az 1,3 billióhoz” (Roadmap to $1.3T) nevű keretrendszer első éles tesztje is, amely azt szabályozza, hogyan lehet a magántőkét hatékonyan bevonni. Mivel az állami költségvetésekből önmagában nem biztosítható az évi 1300 milliárd dolláros összcél, az Európai Unió és a fejlett országok a magánberuházások ösztönzésének jogi és pénzügyi garanciáit is rögzíteni kívánják a COP31-en, ehhez ugyanakkor reformokra van szükség a nemzetközi fejlesztési bankoknál és új tőkeáttételi mechanizmusok is kellenének.
A téma súlyának megfelelően és a világgazdasági környezetre tekintettel a COP31 egyik fő vitás pontját is a klímafinanszírozás, illetve az ennek kapcsán azonosítható ambíciós szakadék képezheti.
Ugyanis, bár az 1300 milliárd dolláros cél hatalmasnak tűnik, az Európai Parlament és az ENSZ háttértanulmányai rávilágítanak, hogy a fejlődő országok valós, összesített finanszírozási igénye 2030-ig valójában 5000-6900 milliárd dollár között mozog. A COP31-en éles vita alakulhat ki az NCQG célszámairól, illetve hogy ezek mennyiben elavultak a klímaválság valós állapotához képest.
További feszültségforrást jelenthet magának a klímafinanszírozásnak a meghatározása. Civil szervezetek és pénzügyi elemzők szerint a tárgyalásokon szigorú kritériumokat kell elfogadni, félő ugyanis, hogy a fejlett országok a normál fejlesztési hitelek vagy kereskedelmi beruházások egy részét is „zöldre festve” az NCQG keretében akarják majd elszámolni.
A fejlődő és a fejlett országok közötti pénzügyi ellentétek mellett várakozások szerint a konferencián éles diplomáciai csatározások várhatók a fosszilis energiahordozók kivezetésének ütemezéséről is.
A csúcstalálkozó legnagyobb és legfontosabb eredménye egybehangzó elemzői vélemények szerint egyértelműen az NCQG operatív elindítása, valamint az új nemzeti klímatervek sikeres összehangolása lenne.
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