Bejelentés Irántól: mindenre lőni fognak, amit érnek

A hadsereg parancsnokaival folytatott tárgyalását követően Hamenei elrendelte, hogy
a lehetséges célpontok közé vegyenek fel minden olyan amerikai és izraeli érdekeltséget, amelyet az iráni haderő elérhet.
A fegyveres erőket arra utasította, hogy az elrettentés érdekében minden fenyegetésre azonnal és hatékonyan reagáljanak. A legfőbb vezető kiemelte: Irán szabja meg, mikor és milyen feltételekkel ér véget a konfliktus az Egyesült Államokkal.
Sajtóértesülések szerint Brad Cooper tengernagy, az amerikai haderő közel-keleti műveleteiért felelős parancsnokságának vezetője személyesen tájékoztatta Donald Trump elnököt az Irán elleni katonai fellépés lehetőségeiről. A The Wall Street Journal amerikai lap szerint a szokatlan személyes találkozó arra utalhat, hogy küszöbön áll egy újabb nagyszabású amerikai hadművelet megindítása.
JD Vance amerikai alelnök a héten levelet küldött egy magas rangú iráni tisztségviselőnek, amelyben a The New York Times és a The Wall Street Journal amerikai lapok beszámolója szerint a béketárgyalások felújítását javasolta. Trump ezt cáfolta, és azt mondta, hogy az alelnök csak az egészségügyi szállítmányok beengedéséről akart egyeztetni.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak elmondta, hogy az iráni vezetés megvitatta a levelet, de Teherán egyelőre nem tervez közvetlen tárgyalásokat Washingtonnal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meghökkentő képsorok Lengyelországból: az elnök szó szerint átverekedte magát a rendőrsorfalon
Szemléletes módját választotta a tiltakozásnak Nawrocki.
Sokat kapnának az önkormányzatok a 2027-es költségvetésből, de nem minden arany, ami fénylik
Egyszerre ad és megköt a kormány: nagy fordulat jön az önkormányzatok finanszírozásában.
Költségvetés: plusz forrásokhoz jut a honvédség
Lesz bérfejlesztés az állománynak is.
Hatalmas rendszerösszeomlás fenyeget - De mégis mi történik, ha egyszer tényleg minden leáll?
Egyre világosabb, mennyi minden függ a digitális infrastruktúráktól.
Kapja meg a főváros az idegenforgalmi adóból származó bevételeket is?
A Hétfa Kutatóközpont vezető elemzőjének véleménycikke.
Halloween tőzsdei borzongások – Hova tedd a pénzt horroros időkben?
Gyakorlati, hasznos, érthető
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.