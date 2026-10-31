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Bejelentés Irántól: mindenre lőni fognak, amit érnek
Globál

Bejelentés Irántól: mindenre lőni fognak, amit érnek

MTI
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Ha Iránt újabb támadás éri, a válaszcsapásnak nem lesznek "földrajzi korlátai" - jelentette ki szombaton Modzstaba Hamenei, Irán legfőbb vezetője az iráni sajtó beszámolói szerint.

A hadsereg parancsnokaival folytatott tárgyalását követően Hamenei elrendelte, hogy

a lehetséges célpontok közé vegyenek fel minden olyan amerikai és izraeli érdekeltséget, amelyet az iráni haderő elérhet.

A fegyveres erőket arra utasította, hogy az elrettentés érdekében minden fenyegetésre azonnal és hatékonyan reagáljanak. A legfőbb vezető kiemelte: Irán szabja meg, mikor és milyen feltételekkel ér véget a konfliktus az Egyesült Államokkal.

Sajtóértesülések szerint Brad Cooper tengernagy, az amerikai haderő közel-keleti műveleteiért felelős parancsnokságának vezetője személyesen tájékoztatta Donald Trump elnököt az Irán elleni katonai fellépés lehetőségeiről. A The Wall Street Journal amerikai lap szerint a szokatlan személyes találkozó arra utalhat, hogy küszöbön áll egy újabb nagyszabású amerikai hadművelet megindítása.

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JD Vance amerikai alelnök a héten levelet küldött egy magas rangú iráni tisztségviselőnek, amelyben a The New York Times és a The Wall Street Journal amerikai lapok beszámolója szerint a béketárgyalások felújítását javasolta. Trump ezt cáfolta, és azt mondta, hogy az alelnök csak az egészségügyi szállítmányok beengedéséről akart egyeztetni.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak elmondta, hogy az iráni vezetés megvitatta a levelet, de Teherán egyelőre nem tervez közvetlen tárgyalásokat Washingtonnal.

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