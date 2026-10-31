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Dróntámadás-rekord Moszkva ellen, meghátrált Kijev az olajfinomítók ügyében – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Globál

Dróntámadás-rekord Moszkva ellen, meghátrált Kijev az olajfinomítók ügyében – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Portfolio
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Az amerikai külügyminisztérium pénteken jóváhagyta 500 Patriot PAC-3 elfogórakéta eladását Ukrajnának, mintegy 2,1 milliárd dollár értékben – a NATO-szövetségesek azonban borúlátóak azzal kapcsolatban, hogy a rakéták a jövő heti amerikai félidős választások előtt meg is érkeznek-e. A Wall Street Journal szerint Trump hetek óta tartó nyomása célt ért: Kijev felfüggesztette az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, miközben október 30. hajnalán az év egyik legnagyobb dróncsapása érte Moszkvát. Szergej Lavrov az atlantai G20-csúcson kijelentette, hogy nincs előrelépés az amerikai-orosz viszonyban, Moszkva álláspontja pedig változatlan. A Herszon megyei Oleskiben kitart a humanitárius tűzszünet, a kimenekített lakosokat szállító konvojok már útban vannak Ukrajna felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.
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Még a közös fotó is elmarad, súlyos viták a G20 találkozón

Közös zárónyilatkozat nélkül ér véget a G20 külügyminisztereinek kétnapos atlantai találkozója – közölte az MTI. A résztvevőket Oroszország ukrajnai háborúja és Lengyelország tervezett felvétele is megosztja, miközben több európai diplomata tiltakozása miatt a hagyományos csoportképet is lemondták.

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Még a közös fotó is elmarad, súlyos viták a G20 találkozón
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Ezt hozta a péntek a háborúban

A pénteki nap legfontosabb fejleménye Washingtonból érkezett: az amerikai külügyminisztérium

pénteken jóváhagyta 500 Patriot PAC-3 elfogórakéta eladását Ukrajnának, mintegy 2,1 milliárd dollár értékben.

Közben a Wall Street Journal arról írt, hogy Donald Trump hetek óta tartó nyomása célt ért, és Kijev szünetelteti az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

A diplomáciai fronton Szergej Lavrov az Egyesült Államokba utazott a G20 külügyminiszteri csúcsára, ahol a december közepi, Doral melletti vezetői találkozót készítik elő – ugyanakkor kijelentette, hogy nincs előrelépés az amerikai-orosz viszony legfontosabb vitás kérdéseiben, és Moszkva álláspontja az ukrajnai rendezésről változatlan. Magyar szempontból fontos, hogy novemberben ülésezik a magyar-ukrán kormányközi bizottság, amelynek egyik fő feladata a még nyitott uniós csatlakozási fejezetcsoportok magyar blokkolásának feloldása lesz.

A hátországban a támadások ismét az energetikai infrastruktúrát érték: Kijevben, valamint Kijev és Dnyipropetrovszk megyében akadozik az áramellátás, Dnyipróban pedig mintegy 350 ezer ember maradt áram nélkül; a csütörtöki dnyiprói vasútállomás elleni csapás halálos áldozatainak száma 15-re emelkedett.

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