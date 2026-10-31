Dróntámadás-rekord Moszkva ellen, meghátrált Kijev az olajfinomítók ügyében – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

A pénteki nap legfontosabb fejleménye Washingtonból érkezett: az amerikai külügyminisztérium

pénteken jóváhagyta 500 Patriot PAC-3 elfogórakéta eladását Ukrajnának, mintegy 2,1 milliárd dollár értékben.

Közben a Wall Street Journal arról írt, hogy Donald Trump hetek óta tartó nyomása célt ért, és Kijev szünetelteti az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

A diplomáciai fronton Szergej Lavrov az Egyesült Államokba utazott a G20 külügyminiszteri csúcsára, ahol a december közepi, Doral melletti vezetői találkozót készítik elő – ugyanakkor kijelentette, hogy nincs előrelépés az amerikai-orosz viszony legfontosabb vitás kérdéseiben, és Moszkva álláspontja az ukrajnai rendezésről változatlan. Magyar szempontból fontos, hogy novemberben ülésezik a magyar-ukrán kormányközi bizottság, amelynek egyik fő feladata a még nyitott uniós csatlakozási fejezetcsoportok magyar blokkolásának feloldása lesz.

A hátországban a támadások ismét az energetikai infrastruktúrát érték: Kijevben, valamint Kijev és Dnyipropetrovszk megyében akadozik az áramellátás, Dnyipróban pedig mintegy 350 ezer ember maradt áram nélkül; a csütörtöki dnyiprói vasútállomás elleni csapás halálos áldozatainak száma 15-re emelkedett.