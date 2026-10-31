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Évekig várhat Ukrajna az amerikai rakétákra, súlyos viták a G20 találkozóján – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Globál

Évekig várhat Ukrajna az amerikai rakétákra, súlyos viták a G20 találkozóján – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

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Washington jóváhagyta 500 Patriot-elfogórakéta eladását Ukrajnának, a szállítások azonban Zelenszkij szerint csak évek múlva kezdődhetnek meg, ezért Kijev a szövetségesek meglévő készleteiből kér azonnali segítséget a tél előtt. Közben az ukrajnai háború körüli nézeteltérések a G20 külügyminiszteri találkozójára is rányomták bélyegüket, ahol közös zárónyilatkozat és csoportkép sem készül.
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Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 134 drónt indított, ebből a légvédelem 105-öt fogott el.

(Telegram)

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Marad az exporttilalom Oroszországban

Az orosz kormány január 31-ig meghosszabbította a dízelexportra vonatkozó tilalmat annak érdekében, hogy biztosítani tudják a hazai ellátást.

Az ukrán dróntámadások miatt az utóbbi hónapokban az orosz petrokémiai szektor komoly kieséseket tapasztal, a benzinkutak előtt hosszú sorok kígyóznak.

(Reuters)

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Újabb finomító lángol

Október 31-én, szombatra virradó éjjel ukrán nagy hatótávolságú támadó drónok támadták meg az orosz Baskíria Köztársaság északi ipari központját, Ufát, ami hatalmas tüzet okozott a „Bashneft-Novoil” olajfinomítóban, és a jelentések szerint a szomszédos üzemet is érintette.

A beszámolók alapján a lángok elborították az L-35 egységet,

amely magas oktánszámú benzint és kéntelenítéshez szükséges hidrogént állít elő.

(Kyivpost)

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Zelenszkij megszólalt az új fegyvercsomagról: óriási a segítség, de van egy bökkenő

Bár az Egyesült Államok a napokban jóváhagyta 500 darab, a Patriot légvédelmi rendszerekhez való PAC-3 elfogórakéta eladását Ukrajnának, a fegyverek leszállítása csak évekkel később kezdődhet meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint Kijev ezért most alternatív megoldást keres a közelgő téli hónapok légvédelmének biztosítására, és a szövetségesek már meglévő készleteiből kér azonnali segítséget - közölte a Militarnyi.

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Zelenszkij megszólalt az új fegyvercsomagról: óriási a segítség, de van egy bökkenő
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Még a közös fotó is elmarad, súlyos viták a G20 találkozón

Közös zárónyilatkozat nélkül ér véget a G20 külügyminisztereinek kétnapos atlantai találkozója – közölte az MTI. A résztvevőket Oroszország ukrajnai háborúja és Lengyelország tervezett felvétele is megosztja, miközben több európai diplomata tiltakozása miatt a hagyományos csoportképet is lemondták.

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Még a közös fotó is elmarad, súlyos viták a G20 találkozón
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Ezt hozta a péntek a háborúban

A pénteki nap legfontosabb fejleménye Washingtonból érkezett: az amerikai külügyminisztérium

pénteken jóváhagyta 500 Patriot PAC-3 elfogórakéta eladását Ukrajnának, mintegy 2,1 milliárd dollár értékben.

Közben a Wall Street Journal arról írt, hogy Donald Trump hetek óta tartó nyomása célt ért, és Kijev szünetelteti az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

A diplomáciai fronton Szergej Lavrov az Egyesült Államokba utazott a G20 külügyminiszteri csúcsára, ahol a december közepi, Doral melletti vezetői találkozót készítik elő – ugyanakkor kijelentette, hogy nincs előrelépés az amerikai-orosz viszony legfontosabb vitás kérdéseiben, és Moszkva álláspontja az ukrajnai rendezésről változatlan. Magyar szempontból fontos, hogy novemberben ülésezik a magyar-ukrán kormányközi bizottság, amelynek egyik fő feladata a még nyitott uniós csatlakozási fejezetcsoportok magyar blokkolásának feloldása lesz.

A hátországban a támadások ismét az energetikai infrastruktúrát érték: Kijevben, valamint Kijev és Dnyipropetrovszk megyében akadozik az áramellátás, Dnyipróban pedig mintegy 350 ezer ember maradt áram nélkül; a csütörtöki dnyiprói vasútállomás elleni csapás halálos áldozatainak száma 15-re emelkedett.

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