Évekig várhat Ukrajna az amerikai rakétákra, súlyos viták a G20 találkozóján – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 134 drónt indított, ebből a légvédelem 105-öt fogott el.
(Telegram)
Marad az exporttilalom Oroszországban
Az orosz kormány január 31-ig meghosszabbította a dízelexportra vonatkozó tilalmat annak érdekében, hogy biztosítani tudják a hazai ellátást.
Az ukrán dróntámadások miatt az utóbbi hónapokban az orosz petrokémiai szektor komoly kieséseket tapasztal, a benzinkutak előtt hosszú sorok kígyóznak.
(Reuters)
Újabb finomító lángol
Október 31-én, szombatra virradó éjjel ukrán nagy hatótávolságú támadó drónok támadták meg az orosz Baskíria Köztársaság északi ipari központját, Ufát, ami hatalmas tüzet okozott a „Bashneft-Novoil” olajfinomítóban, és a jelentések szerint a szomszédos üzemet is érintette.
A beszámolók alapján a lángok elborították az L-35 egységet,
amely magas oktánszámú benzint és kéntelenítéshez szükséges hidrogént állít elő.
(Kyivpost)
Zelenszkij megszólalt az új fegyvercsomagról: óriási a segítség, de van egy bökkenő
Bár az Egyesült Államok a napokban jóváhagyta 500 darab, a Patriot légvédelmi rendszerekhez való PAC-3 elfogórakéta eladását Ukrajnának, a fegyverek leszállítása csak évekkel később kezdődhet meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint Kijev ezért most alternatív megoldást keres a közelgő téli hónapok légvédelmének biztosítására, és a szövetségesek már meglévő készleteiből kér azonnali segítséget - közölte a Militarnyi.
Még a közös fotó is elmarad, súlyos viták a G20 találkozón
Közös zárónyilatkozat nélkül ér véget a G20 külügyminisztereinek kétnapos atlantai találkozója – közölte az MTI. A résztvevőket Oroszország ukrajnai háborúja és Lengyelország tervezett felvétele is megosztja, miközben több európai diplomata tiltakozása miatt a hagyományos csoportképet is lemondták.
Ezt hozta a péntek a háborúban
A pénteki nap legfontosabb fejleménye Washingtonból érkezett: az amerikai külügyminisztérium
pénteken jóváhagyta 500 Patriot PAC-3 elfogórakéta eladását Ukrajnának, mintegy 2,1 milliárd dollár értékben.
Közben a Wall Street Journal arról írt, hogy Donald Trump hetek óta tartó nyomása célt ért, és Kijev szünetelteti az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.
A diplomáciai fronton Szergej Lavrov az Egyesült Államokba utazott a G20 külügyminiszteri csúcsára, ahol a december közepi, Doral melletti vezetői találkozót készítik elő – ugyanakkor kijelentette, hogy nincs előrelépés az amerikai-orosz viszony legfontosabb vitás kérdéseiben, és Moszkva álláspontja az ukrajnai rendezésről változatlan. Magyar szempontból fontos, hogy novemberben ülésezik a magyar-ukrán kormányközi bizottság, amelynek egyik fő feladata a még nyitott uniós csatlakozási fejezetcsoportok magyar blokkolásának feloldása lesz.
A hátországban a támadások ismét az energetikai infrastruktúrát érték: Kijevben, valamint Kijev és Dnyipropetrovszk megyében akadozik az áramellátás, Dnyipróban pedig mintegy 350 ezer ember maradt áram nélkül; a csütörtöki dnyiprói vasútállomás elleni csapás halálos áldozatainak száma 15-re emelkedett.
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