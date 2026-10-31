Évekig várhat Ukrajna az amerikai rakétákra, súlyos viták a G20 találkozóján – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Október 31-én, szombatra virradó éjjel ukrán nagy hatótávolságú támadó drónok támadták meg az orosz Baskíria Köztársaság északi ipari központját, Ufát, ami hatalmas tüzet okozott a „Bashneft-Novoil” olajfinomítóban, és a jelentések szerint a szomszédos üzemet is érintette.

A beszámolók alapján a lángok elborították az L-35 egységet,

amely magas oktánszámú benzint és kéntelenítéshez szükséges hidrogént állít elő.



(Kyivpost)