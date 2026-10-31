Felfoghatatlan, mennyi pénzt öntött Elon Musk Trumpék kampányába: simán lepipálta Soros Györgyöt is

Az Egyesült Államok Szövetségi Választási Bizottságának (FEC) adatai szerint a Tesla és a SpaceX vezére
tavaly óta legalább 445,77 millió dollárt (146,19 milliárd forintot) juttatott republikánus kötődésű kampányszervezeteknek.
Ez a hatalmas összeg – amelyből hat SpaceX-rakétakilövést is finanszírozni lehetne – messze felülmúlja az olyan hagyományos nagyadományozók eddigi ráfordításait, mint Soros György vagy Michael Bloomberg. Musk ezzel több pénzt ölt a mostani félidős választási kampányba, mint amennyit a legnagyobb szilícium-völgyi donorok – saját magát is beleértve – együttvéve elköltöttek a 2024-es elnökválasztásra.
A techmogul tavaly még azt állította, hogy felhagy a politikai adományozással, miután közel 300 millió dollárral tolta meg Donald Trump két évvel ezelőtti elnöki kampányát.
Ehhez képest a félidős választások közeledtével drámaian fokozta a kiadásait, csak a kampány utolsó két hónapjában közel 200 millió dollárt utalt át. Bár a 2024-es elnökválasztási kampánnyal ellentétben visszafogta a nyilvános szerepléseit, a háttérben meghúzódva minden eddiginél számottevőbb pénzügyi támogatást nyújt a republikánusoknak.
A pénzügyi források jelentős része, összesen 216 millió dollár a saját maga által alapított America PAC-hez került. Ez a kampányszervezet 17 államban – különösen az olyan csatatérállamokban, mint Michigan és Arizona – összesen 43 képviselőházi és szenátusi választási küzdelembe szólt bele televíziós, digitális és postai hirdetésekkel.
A legtöbb pénzt Musk jelenlegi lakóhelyén, Texasban költötték el, ahol a demokrata James Talarico és a republikánus Ken Paxton közötti szoros verseny a félidős választások legdrágább összecsapásává vált.
Az America PAC több mint 33 millió dollárt ölt csak Paxton kampányába. Musk továbbá 168 millió dollárt utalt át a republikánus szenátorjelölteket támogató Senate Leadership Fundnak.
A kampányköltések nagy részét a demokrata jelölteket támadó hirdetések finanszírozása teszi ki, amelyek gyakran radikális szocialistának bélyegzik vagy a transzneműség támogatása miatt bírálják őket. Az America PAC csak a Talarico elleni tartalmakra 28 millió dollárt költött, egyetlen olyan Google-hirdetésre pedig, amely több mint tízmilliószor jelent meg nyolc nap alatt, 300 ezer dollárt fordítottak.
Ezeket a kampányüzeneteket Musk is felerősíti: a tulajdonában lévő X közösségi oldalon a 200 millió követőjével is megosztotta a texasi demokrata jelöltet támadó tartalmakat.
A félidős választásoknak üzleti tétje is van a dél-afrikai születésű milliárdos számára, hisz szoros kapcsolatban áll a technológiai szektort és a mesterséges intelligenciát lazán szabályozó Trump-adminisztrációval.
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