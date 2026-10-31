Forrong Európa: nem szűnnek a tüntetések és az utcai összecsapások

A békés felvonulások végén összecsapások törtek ki Párizsban, a közép-franciaországi Lyonban, a nyugati Rennes-ben, a középkeleti Grenoble-ban, valamint a déli Marseille-ben és Toulouse-ban is, miután
demonstrálók kövekkel dobálták meg a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak.
A hatóságok szerint országszerte 320 ezren, közülük Párizsban 70 ezren tüntettek, míg a szervezők összesítése szerint félmillióan vonultak az utcákon, közülük 200 ezren a fővárosban.
Múlt szombaton a hatóságok 410 ezer tüntetőt számoltak össze az országban, míg a szervezők 800 ezret. Az október 17-i tüntetéseket kísérő zavargások és fosztogatások elkerülése érdekében a belügyminisztérium 70 ezer rendfenntartót vezényelt az utcákra.
Rendőrségi források szerint 150 városban 350 demonstrációt jelentettek be.
A hatóságok szerint "fennáll a közrend megzavarásának veszélye", miután a közösségi oldalakon a Halloween esti megünneplésére "számos gyülekezési felhívás" jelent meg "ultrabaloldali, radikalizálódott szélsőbaloldali mozgalmaktól, illetve a radikalizálódott sárgamellényesek internetes oldalain". Ezeket a kódolt felhívásokat "forradalomra, felkelésre felszólító üzenetek kísérik", és "nagyon egyértelműen bűncselekmények elkövetésére", valamint "fosztogatásokra és rendbontásra buzdítanak" - mondta korábban a belügyminiszter.
Párizsban és az ország más részein békésen indultak a menetek a Pókembernek, Super Mariónak vagy Frankensteinnek beöltözött ezrek részvételével. Incidensek a felvonulásokon nem történtek, de több városban is összecsapások törtek ki a tüntetések feloszlatása után demonstrálók és rendőrök között.
A belügyminisztérium azt közölte, hogy
radikális elemek több városban - Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, Marseille, Lyon, Párizs, Montpellier, Tours, Angers - megpróbáltak behatolni a felvonulások végén a városközpontokba rongálás és fosztogatás céljából, de a rendőrség mindenhol megakadályozta őket ebben.
A tárca szerint számos helyen gyújtogatások is történtek.
A rendőrök a kora esti órákig a főváros környékén 10 ezer embert, országszerte 40 ezret igazoltattak, akik közül 422-öt őrizetbe vettek.
A hatóságok attól tartanak, hogy a megmozdulások végére érkező, úgynevezett black blocs-csoportba szerveződő rendbontók sötétedéskor zavargásokat és további összecsapásokat provokálhatnak a rendfenntartókkal.
Párizsban - ahol a belügyminisztérium kizárólag a körgyűrű menti egyik szélesebb úton engedélyezte a tüntetők vonulását - több tucat, kormányzati szervek közelében található metrómegálló zárva van, míg számos üzlet kirakatát az engedélyezett útvonalon és a belvárosban bedeszkázták vagy fémlemezekkel elbarikádozták a rendbontóktól és fosztogatóktól tartó tulajdonosok.
A hatóságok arra számítanak, hogy 400-800 közötti ultrabaloldali antikapitalista aktivista érkezhet a fővárosba, akikhez alkalmi vandálok és fosztogatók csatlakozhatnak. A főváros egyes részein vasárnapra virradóra kijárási tilalmat rendeltek el este 11 és reggel 6 óra között, a korlátozást a vidéki városokban már az elmúlt napokban bevezették.
A Halloween nem lesz "jogos indok arra, hogy valaki eltakarja az arcát a köztereken, és rendbontást kövessen el" - mondta előzetesen Laurent Nunez belügyminiszter.
A francia törvények szerint közterületen maszk viselése ünnepségek keretein belül megengedett, a demonstrációk közelében azonban tilos.
Több szervezet már a szombati tüntetés előtt a mozgalom folytatására szólított fel.
A kéthetes őszi szünet után két diákszervezet keddre és csütörtökre hirdetett újabb iskolafoglalási akciókat a középiskolákban és az egyetemeken. Ezzel párhuzamosan a szakszervezetek csütörtökre terveznek általános sztrájknapot.
A franciaországi tiltakozások szeptember közepén kezdődtek a párizsi elővárosi gimnáziumokban, ahol a középiskolások a tanintézmények elfoglalásával követelték az infrastruktúra felújítását és a tanárhiány enyhítését. A mozgalom a közösségi oldalak segítségével egy hét alatt országos tiltakozássá nőtt, amire a kormány eleinte kizárólag rendőri válaszokat adott. Az összecsapásokban több kiskorú súlyosan megsérült, míg a rendőrök közül mintegy 1200-an sérültek meg egy hónap alatt.
Az országos demonstrációk szervezését utóbb átvették a megélhetési gondok ellen tiltakozó szakszervezetek, csatlakoztak hozzájuk az egykori sárgamellényesek, klímavédők és szélsőbaloldali mozgalmak, mielőtt
a szociális megmozdulások átterjedtek a szomszédos országokra, Belgiumra, Németországra, Olaszországra és Spanyolországra is.
Címlapkép forrása: Ibrahim Ezzat/Anadolu via Getty Images
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