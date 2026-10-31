8°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Forrong Európa: nem szűnnek a tüntetések és az utcai összecsapások
Globál

Forrong Európa: nem szűnnek a tüntetések és az utcai összecsapások

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rendkívüli biztonsági intézkedések mellett szombat délután harmadik alkalommal tiltakoztak a szakszervezetek a francia nagyvárosokban a megélhetési gondok ellen, a megmozdulásokhoz az egykori sárgamellényesek és a közoktatás javítását követelő diákok is csatlakoztak.

A békés felvonulások végén összecsapások törtek ki Párizsban, a közép-franciaországi Lyonban, a nyugati Rennes-ben, a középkeleti Grenoble-ban, valamint a déli Marseille-ben és Toulouse-ban is, miután

demonstrálók kövekkel dobálták meg a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak.

A hatóságok szerint országszerte 320 ezren, közülük Párizsban 70 ezren tüntettek, míg a szervezők összesítése szerint félmillióan vonultak az utcákon, közülük 200 ezren a fővárosban.

Múlt szombaton a hatóságok 410 ezer tüntetőt számoltak össze az országban, míg a szervezők 800 ezret. Az október 17-i tüntetéseket kísérő zavargások és fosztogatások elkerülése érdekében a belügyminisztérium 70 ezer rendfenntartót vezényelt az utcákra.

Még több Globál

Évekig várhat Ukrajna az amerikai rakétákra, súlyos viták a G20 találkozóján – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Napokon belül indulhat a béketárgyalás: Zelenszkij kezett rázott a NATO egyik legerősebb hatalmával

Felfoghatatlan, mennyi pénzt öntött Elon Musk Trumpék kampányába: simán lepipálta Soros Györgyöt is

Rendőrségi források szerint 150 városban 350 demonstrációt jelentettek be.

A hatóságok szerint "fennáll a közrend megzavarásának veszélye", miután a közösségi oldalakon a Halloween esti megünneplésére "számos gyülekezési felhívás" jelent meg "ultrabaloldali, radikalizálódott szélsőbaloldali mozgalmaktól, illetve a radikalizálódott sárgamellényesek internetes oldalain". Ezeket a kódolt felhívásokat "forradalomra, felkelésre felszólító üzenetek kísérik", és "nagyon egyértelműen bűncselekmények elkövetésére", valamint "fosztogatásokra és rendbontásra buzdítanak" - mondta korábban a belügyminiszter.

Párizsban és az ország más részein békésen indultak a menetek a Pókembernek, Super Mariónak vagy Frankensteinnek beöltözött ezrek részvételével. Incidensek a felvonulásokon nem történtek, de több városban is összecsapások törtek ki a tüntetések feloszlatása után demonstrálók és rendőrök között.

A belügyminisztérium azt közölte, hogy

radikális elemek több városban - Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, Marseille, Lyon, Párizs, Montpellier, Tours, Angers - megpróbáltak behatolni a felvonulások végén a városközpontokba rongálás és fosztogatás céljából, de a rendőrség mindenhol megakadályozta őket ebben.

A tárca szerint számos helyen gyújtogatások is történtek.

A rendőrök a kora esti órákig a főváros környékén 10 ezer embert, országszerte 40 ezret igazoltattak, akik közül 422-öt őrizetbe vettek.

A hatóságok attól tartanak, hogy a megmozdulások végére érkező, úgynevezett black blocs-csoportba szerveződő rendbontók sötétedéskor zavargásokat és további összecsapásokat provokálhatnak a rendfenntartókkal.

Párizsban - ahol a belügyminisztérium kizárólag a körgyűrű menti egyik szélesebb úton engedélyezte a tüntetők vonulását - több tucat, kormányzati szervek közelében található metrómegálló zárva van, míg számos üzlet kirakatát az engedélyezett útvonalon és a belvárosban bedeszkázták vagy fémlemezekkel elbarikádozták a rendbontóktól és fosztogatóktól tartó tulajdonosok.

A hatóságok arra számítanak, hogy 400-800 közötti ultrabaloldali antikapitalista aktivista érkezhet a fővárosba, akikhez alkalmi vandálok és fosztogatók csatlakozhatnak. A főváros egyes részein vasárnapra virradóra kijárási tilalmat rendeltek el este 11 és reggel 6 óra között, a korlátozást a vidéki városokban már az elmúlt napokban bevezették.

A Halloween nem lesz "jogos indok arra, hogy valaki eltakarja az arcát a köztereken, és rendbontást kövessen el" - mondta előzetesen Laurent Nunez belügyminiszter.

A francia törvények szerint közterületen maszk viselése ünnepségek keretein belül megengedett, a demonstrációk közelében azonban tilos.

Több szervezet már a szombati tüntetés előtt a mozgalom folytatására szólított fel.

A kéthetes őszi szünet után két diákszervezet keddre és csütörtökre hirdetett újabb iskolafoglalási akciókat a középiskolákban és az egyetemeken. Ezzel párhuzamosan a szakszervezetek csütörtökre terveznek általános sztrájknapot.

A franciaországi tiltakozások szeptember közepén kezdődtek a párizsi elővárosi gimnáziumokban, ahol a középiskolások a tanintézmények elfoglalásával követelték az infrastruktúra felújítását és a tanárhiány enyhítését. A mozgalom a közösségi oldalak segítségével egy hét alatt országos tiltakozássá nőtt, amire a kormány eleinte kizárólag rendőri válaszokat adott. Az összecsapásokban több kiskorú súlyosan megsérült, míg a rendőrök közül mintegy 1200-an sérültek meg egy hónap alatt.

Az országos demonstrációk szervezését utóbb átvették a megélhetési gondok ellen tiltakozó szakszervezetek, csatlakoztak hozzájuk az egykori sárgamellényesek, klímavédők és szélsőbaloldali mozgalmak, mielőtt

a szociális megmozdulások átterjedtek a szomszédos országokra, Belgiumra, Németországra, Olaszországra és Spanyolországra is.

Kapcsolódó cikkünk

Már rendszert is döntöttek a lázadó diákok – Egész Európa beleremeghet a rég nem látott tüntetéshullámba?

Kemény figyelmeztetést kapott Európa beteg embere: leminősítés szélén a franciák

Címlapkép forrása: Ibrahim Ezzat/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Látszik, mire készül Unger Anna a vagyonvisszaszerzési hivatallal – kibuktak a részletek a 2027-es költségvetésből
Lezárták a légteret: egymás után szálltak fel az F-16-os vadászgépek a szomszédos NATO-tagállamban
Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility