Hatalmas rendszerösszeomlás fenyeget - De mégis mi történik, ha egyszer tényleg minden leáll?

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Nem is belátható, milyen veszteségeket okoz egy-egy adatközpont kiesése

Október 7-ről 8-ra virradó éjszaka dróntámadás súlyosan megrongálta a Yandex szaszovói adatközpontját, amely teljesen leállt. Október 9-én a kalugai központot is támadás érte, ahol az infrastruktúra egy része vált működésképtelenné. A Yandex saját közleményében adatközpontjait szolgáltatásai „vas szívének” nevezte; emberek milliói és vállalkozások százezrei támaszkodnak az ott futó technológiákra. A vállalat akkor még azt sem tudta megmondani, mikor állhat teljesen helyre az érintett infrastruktúra.

Az eset azért különösen érdekes, mert szokatlan módon világít rá arra, ami normál működés közben alig jut eszünkbe, és amiről valójában kevés tudásunk is lehet. Az orosz Yandex infrastruktúrája ugyanakkor csak korlátozottan vethető össze a nyugati felhőpiac szereplőivel, mivel a szolgáltatási környezet, az architektúra és a gazdasági ökoszisztéma is eltérő. Az eset mégis ráirányítja a figyelmet egy tágabb kérdésre:

mit tesz láthatóvá egy digitális infrastruktúra fizikai kiesése azokra a rendszerekre nézve, amelyek ráépülnek?

Egy korábbi írásomban azt próbáltam körüljárni, hogy egy adatközpont fizikai infrastruktúrája többé-kevésbé megismerhető, a rajta futó tevékenység azonban korántsem feltétlenül az. Látjuk az épületet, az energiafogyasztást, a hálózati kapcsolatokat vagy akár a számítási kapacitást. Azt viszont kívülről nem feltétlenül tudjuk, hogy az adott infrastruktúrán éppen kereskedelmi alkalmazások, vagy mesterségesintelligencia-modellek futnak; vagy hogy gyógyszerkutatással, hírszerzési elemzéssel, esetleg más, érzékeny állami funkcióval kapcsolatos tevékenységet szolgál ki. Ezen kívül pedig egy AI-rendszer tényleges képességét sem pusztán a modell ereje dönti el, hanem az adatok, a számítási kapacitás, a hozzáférések, az autonómia, az eszközök és végül a felhatalmazás együttese.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 21. Szabályoznák a mesterséges intelligenciát, de a valódi fegyverkezési versenyt ezzel aligha lehet megfékezni

A mostani támadások különös, fordított módon teszik kézzelfoghatóvá ezt a gondolatot – de csak részlegesen. Egy kiesés nem tárja fel egy adatközpont teljes belső működését; inkább annak következményeiből enged valamennyit látni. Normál működés közben nem feltétlenül átlátható, mi minden függ egy adatközponttól.

Amikor azonban kiesik, a következmények egyfajta funkcionális lenyomatot rajzolnak köré.

Ez a lenyomat nem azonos a szolgáltató saját technikai térképével. Inkább azt mutatja meg, milyen szolgáltatások, intézmények és társadalmi funkciók érzik meg a zavart.

Természetesen a kieső szolgáltatások listájából azt sem lehet egy az egyben rekonstruálni, mi futott egy adott szerveren vagy épületben. A redundancia, az átterhelés, a hálózati függőségek és a másodlagos hibák ezt jócskán összekuszálhatják. A szolgáltató ráadásul saját rendszereinek függőségeit és helyreállítási mechanizmusait jóval pontosabban ismeri, mint amennyit kívülről látunk.

De a visszafejtés logikájával valami mégis láthatóvá válik, mi nem működik, mi lassul le a leállásokat követően. Tehát, hogy mely szolgáltatások érzik meg ugyanannak a fizikai rétegnek a kiesését. És itt válik el egymástól a technikai és a társadalmi nézőpont! Egy szolgáltató helyreállítási terve nem azonos a teljes következménylánccal, amely több ágazaton, intézményen és emberi tevékenységen fut végig. Innen következik a kevésbé látványos, de fölöttébb helytálló kérdés: nem az, hogy mi állt le, hanem hogy mi jön vissza először?

Amikor már nem lehet mindent egyszerre visszakapcsolni

Egy nagyobb infrastruktúra-zavar első óráiban a kiesés látványos. Nincs hálózat, nincs szolgáltatás, vagy akár nem működik egy-egy alkalmazás. A következőkben azonban már rangsorolni kell a területek között. Áram? Telekommunikáció? Vízellátás? Egészségügy? Fizetési rendszerek? Közlekedés? Közigazgatás? Adatközponti és számítási kapacitás?

Bér első pillantásra úgy tűnhet, hogy ehhez elég egy egyszerű prioritási lista, a valóság azonban ennél kellemetlenebb.

A telekommunikációnak áram kell. Az energiarendszer helyreállításához kommunikáció és digitális irányítás kell, míg a javítócsapatok mozgatásához közlekedésre és üzemanyagra van szükség. Az üzemanyag-ellátáshoz logisztika, áram és működő informatikai rendszerek szükségesek. A kórházaknak pedig szinte mindegyik fent említett erőforrásra szüksége van.

A modern válságkezelés egyik alapvető problémája ezért az, hogy a helyreállítás maga is kölcsönös függőségekre – interdependenciákra – épül. Ahhoz, hogy A-t helyreállítsuk, működnie kellene B-nek. B helyreállításához szükségünk van C-re. C pedig történetesen megint A-tól függ.

Ezt természetesen nem most fedeztük fel. A kritikus infrastruktúrák kölcsönös függőségeit a nemzetközi szakirodalom több mint két évtizede önálló problémaként kezeli. A klasszikussá vált Rinaldi–Peerenboom–Kelly-féle megközelítés már 2001-ben abból indult ki, hogy az energia, a távközlés, a közlekedés, a víz, a pénzügy és az állami szolgáltatások közötti kapcsolatok miatt egy lokális zavar messze túlterjedhet azon az ágazaton és földrajzi területen, ahol eredetileg keletkezett.

A hazai kutatások ugyanezt a problémát konkrét magyar infrastruktúrákon is vizsgálják. Kiss Adrienn 2023-ban egészségügyi intézmények, víziközművek és villamosenergia-infrastruktúrák hálózati kapcsolatait elemezte, míg Bakos Tamás és Kovács Ferenc 2025-ben már kifejezetten az interdependencia dimenzióit tárgyalta: ugyanaz az egymásra épülés, amely normál működésben a hatékonyságot támogatja, válsághelyzet esetén új sebezhetőségeket jelenthet.

A frissebb hazai munkák az időt is egyre erősebben beemelik a képbe. Angyal István 2026-os elemzése arra mutat rá, hogy egy tartós villamosenergia-kiesés idővel az infokommunikációra, az ivóvízellátásra, az egészségügyre, a közlekedésre, a pénzügyi rendszerre, az élelmiszer-ellátásra és a közigazgatásra is továbbterjedhet.

Tehát az nem kérdés, hogy tudunk-e az egymásrautaltságról. A nehezebb kérdés az, hogyan találkozik több ágazat, külön-külön racionálisnak tekinthető helyreállítási logikája akkor, amikor egyszerre mindegyik sérült.

Nem egyetlen prioritási lista létezik

Ezen a ponton különösen könnyű kívülről belecsúszni az olcsó kérdésbe: vajon az állam gondolt-e minderre? Igen.

A magyar szabályozás több ágazatban kifejezetten prioritási és helyreállítási logikát épít. Az elektronikus hírközlésben előzetes helyreállítási sorrendet kell meghatározni, és a tartalék erőforrások működőképességét is biztosítani kell. A villamosenergia-rendszerben különleges szerepe van a black start képességnek, amely teljes rendszerösszeomlás után teszi lehetővé az újraindítás megkezdését.

A földgázellátásban fogyasztói korlátozási sorrend működik, a távhőszolgáltatásban pedig a települési önkormányzat által jóváhagyott korlátozási sorrend határozza meg a felhasználók besorolását; a helyi szabályok az egészségügyi és szociális alapszolgáltatást ellátó intézményeket jellemzően kiemelten védik.

Vagyis a válságkezelést ilyen helyzetekben nem úgy kell elképzelni, mint egy országos lefedettségű kapcsolótáblát. Ágazatonként eltérő műszaki, jogi és működési prioritások vannak.

A rendszerszintű nehézség akkor kezdődik, amikor ezek az egyenként racionális sorrendek ugyanabban a válságban lépnek működésbe – és már nemcsak ágazaton belül, hanem az ágazatok között is elsőbbséget kell teremteni.

A 2024. évi LXXXIV. törvény és a 2025-ben elfogadott magyar, kritikus szervezetek ellenálló képességére vonatkozó nemzeti stratégia éppen ezért már kifejezetten számol az ágazatok közötti függőségekkel, az alapvető szolgáltatások folyamatosságával, az állami és gazdasági szereplők együttműködésével, valamint a gyakorlatok és stressztesztek szükségességével.

Ez józanabb kiindulópont annál, mint amikor kívülről azt kérdezzük, „vajon van-e terv”. Van. Természetesen, ezeknek a részletes terveknek nem feltétlenül kell nyilvánosnak lenniük. Sőt! Egy potenciális támadónak aligha kell kész térképet adni arról, hol vannak a rendszer legérzékenyebb pontjai, milyen tartalékok állnak rendelkezésre, és milyen sorrendben próbálnánk helyreállítani őket. A valódi kérdés tehát annak megértése, hogy egy modern társadalom működését az ágazatok közötti kapcsolatok tartják össze. Válságban ezek mentén terjed tovább a zavar – és a helyreállítás is ezeken a kapcsolatokon keresztül történik.

Nincsenek végtelen tartalékok

Van még ezen kívül egy egyszerű igazság.

A redundancia nem azonos a korlátlan kapacitással.

Lehet persze második adatközpont, tartalék hálózati útvonal. Alternatív kommunikációs csatorna. Második beszállító, vagy éppen tartalék emberállomány. Mindez azonban addig működik kényelmesen, amíg csak a normál rendszer egy része kér segítséget. Ha azonban egyszerre sok szolgáltatás akar ugyanarra a tartalék kapacitásra átterhelődni, a backup maga is szűk keresztmetszetté válhat.

A tartalék csak addig tartalék, amíg nem akarja mindenki egyszerre igénybe venni. A reziliencia ezért nem pusztán azt jelenti, hogy valamiből kettő van. Kapacitást, terhelést, időt, prioritást és helyreállítási képességet is jelent.

A 72 órás önellátás nem világvégecsomag

Itt pedig be kerül a történetbe a legkisebb rendszerelem: az ember. Az Európai Unió vonatkozó stratégiája (Preparedness Union Strategy) a teljes társadalmat bevonó – whole-of-society – megközelítést jelöli ki a felkészültség egyik alapelvének. Ennek része a lakosság legalább 72 órás alapvető önellátási képességének erősítése is. Arie Yom-Tov a magyar polgári védelemről szóló, Portfolio-n megjelent írásában ugyanezt a társadalmi oldalt hangsúlyozza: a lakosságnak tudnia kell, mit jelent a riasztás, honnan szerezhet hiteles információt, és mit tegyen áram- vagy mobilhálózati kiesés esetén. A cél ezzel nem a félelemkeltés, hanem az, hogy válsághelyzetben az alapvető reakciókat ne az elejétől kelljen kitalálni.

Három napnyi ivóvíz. Tartós élelmiszer. A rendszeresen szedett gyógyszerek. Valamennyi készpénz. Néhány alapvető kézi eszköz. Feltöltött powerbank. Elemes vagy akkumulátoros rádió. Valamilyen, a mobilinternettől független információs vagy kommunikációs lehetőség. Svájcibicska, sebtapasz, szigetelőszalag, biztosító tű és gémkapocs. Ezen felszereléslita első hallásra könnyen kaphat valamiféle túlélőmozgalmi (prepper) hangulatot kaphat, pedig rendszerszinten egészen mást jelent. A 72 órás háztartási autonómia nemzeti szinten nem más, mint decentralizált társadalmi redundancia.

Ha sok százezer háztartás az első két-három napban képes saját alapfunkcióit fenntartani, azzal nem az államot helyettesíti. Időt ad neki. Kevesebb azonnali segítségigény keletkezik. A rendvédelmi, egészségügyi és katasztrófavédelmi kapacitás a valóban kiszolgáltatottakra koncentrálható. Kisebb nyomás kerül az ellátási rendszerre. A javítócsapatok pedig dolgozhatnak. Ebben az értelemben a lakosság maga is a rendszer tartalékkapacitásának részévé válik.

Furcsán jól tudjuk elképzelni a világvégét

Itt azonban belép egy másik probléma.

A veszélyekről látványosan jól tudunk beszélni.

Az összeomlásnak kész képi elemei is vannak, a popkultúrában például a Terminátor, a Mátrix, vagy a Black Mirror világa. A tudományos, technológiai téren pedig akár emlíhetnénk a világjárványt, blackoutot, kibertámadásokat, vagy az egyre gyakrabban felmerülő mesterséges intelligenciát, amely egyszer csak úgy dönthet, nincs többé szüksége az emberiségre.

Vicsek Lilla és Pintér Róbert a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett kutatásukban 60 magyar egyetemistával készített interjúkat. A kutatók érdekes aszimmetriát találtak: a résztvevők a negatív AI-jövőket sokkal könnyebben, részletesebben és plasztikusabban tudták elképzelni, mint a pozitívakat. A katasztrófa-forgatókönyvekhez kész kulturális történeteink vannak;

a kívánatos technológiai jövőhöz jóval szegényesebb a képzeleti készletünk.

A rezilienciához azonban az is hozzátartozik, hogy egy társadalom ne csak saját összeomlását tudja elképzelni, hanem a válaszát is.

Nem először tanulunk együtt élni azzal, amitől féltünk

Gyerekkorom permanens globális fenyegetései között ott volt az AIDS és az ózonréteg pusztulása. A csapból is ez folyt a ’90-es években, ha nem is olyan intenzitással, mint napjaink hipermediatizált világában a klíma- és AI-katasztrófa narratívája, de gyerekfejjel is naponta hallottam ezekről a „rettegett” fenyegetésekről. Ezek nem képzelt problémák voltak, és nem is oldódtak meg maguktól.

Az ózonréteg esetében tudományos felismerés, nemzetközi megállapodás, technológiaváltás és ipari alkalmazkodás követte egymást. A HIV/AIDS ma sem múlt idő, de a prevenció, a gyógyszeres kezelés és a társadalmi tudás alapvetően megváltoztatta azt, mit jelent a fertőzés.

Az ipari forradalom sem csak termelékenységet és gazdasági prosperitást hozott. A meszélyes munkahelyeket, munkahelyi tömegbaleseteket, vakaubt a súlyos városi közegészségügyi problémákat és környezeti terhelést is lehetne említeni. Válaszként pedig jött a munkavédelem, a csatornázás, a közegészségügyi törekvések és szabványok.

Az autó mobilitást adott, közben emberek tömegeit ölte meg. Erre biztonsági övvel, légzsákkal, törésteszttel, közlekedési szabályokkal és új mérnöki kultúrával válaszoltunk. A globalizált pénzügyi rendszer a tőkeáramlás és a növekedés új lehetőségeit hozta, ugyanakkor új típusú fertőzési láncokat és válságokat is okozott. Erre jegybanki eszközök, betétbiztosítás, prudenciális szabályozás, stressztesztek és új válságkezelési intézmények épültek.

A sor folytatható. A társadalmak új technológiát hoznak létre. Az új technológia új lehetőséget és új kockázatot teremt. A kockázat veszteséget okoz. A veszteségből tudás keletkezik. A tudásból szabály, intézmény, technológia és új viselkedés. Majd ezek létrehozzák a következő rendszert – annak minden új lehetőségével és új sérülékenységével együtt.

Ebből persze nem következik, hogy az emberiség mindent megold. Civilizációk s birodalmak is elbuknak. Az intézmények rosszul is alkalmazkodhatnak. Technológiai fejlődésből is lehet zsákutca.

A történelmi minta egyszerűbb és keményebb: Aki nem alkalmazkodik, az előbb-utóbb sérülékennyé válik, és megszűnik, vagy éppen elpusztul.

A reziliencia végül adaptivitás

A digitalizációval nem az a baj, hogy „túl sok technológiánk lett”, és nyilván visszafelé sem indulhatunk!

A digitális rendszerek új függőségeket hoztak létre; most ezekhez kell alkalmazkodnunk.

Ebből a nézőpontból a feladat több szinten jelenik meg. Intézményi szinten azt jelenti, hogy az ágazatok közötti függőségeket közös gyakorlatokon és döntési helyzetekben is tesztelni kell, nem csak külön-külön. Technikai szinten nem elég tartalékot fenntartani, azt is tudni kell, mekkora egyidejű terhelést bír el, és mi működtethető átmenetileg csökkentett vagy kézi üzemmódban. Társadalmi szinten pedig a lakossági felkészültség, a hiteles válságkommunikáció és az alapvető önellátás csökkentheti az első napok rendszerterhelését.

A közös nevező az előre kialakított képesség a kiesés felismerésére, a prioritások újrarendezésére és az átmenetileg rosszabb szolgáltatási szint melletti működésre.

És minden valódi zavar után úgy újjáépíteni a rendszert, hogy ugyanaz a hiba legközelebb kisebb kárt okozzon. Ebben az értelemben a redundancia csak az egyik eszköz. A tartalék időt ad. Az idő lehetőséget teremt a helyreállításra. A helyreállítás tapasztalatot termel. A tapasztalatból pedig – ha jól használjuk – alkalmazkodás lesz.

A reziliencia ezért hosszú távon túlmutat a puszta ellenálló képességen! Legmélyebb formája az adaptivitás.

Nincs olyan rendszer, amelyet ne érne ütés. Az marad fenn, amely képes az ütést elviselni, a létfontosságú funkcióit közben megtartani vagy helyreállítani, a tapasztalatból tanulni, majd úgy átalakulni, hogy a következő ütés már ne pontosan ugyanott és ugyanúgy találja el.

Talán ezért sem kell a mostani adatközpont-támadásokból újabb civilizációs világvégét gyártani. Érdemes inkább figyelmeztetésként használni őket. Mert a „felhőt” már lövik! A kérdés nem az, hogy lesz-e következő zavar. Hanem hogy amikor bekövetkezik, ugyanaz a rendszer várja-e, amelyik az előzőt már elszenvedte?

Octavia E. Butler A magvető példázatában írja: „Nincs más igazság, csak a változás.” A változás nem választás kérdése. Az alkalmazkodás igen.

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