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Hiába bukott meg, visszatér pártja élére Aleksandar Vucic: több hibát is elismert Orbán Viktor egykori szövetségese
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Hiába bukott meg, visszatér pártja élére Aleksandar Vucic: több hibát is elismert Orbán Viktor egykori szövetségese

MTI
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Ismét Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnököt választaná elnökévé a Szerb Haladó Párt (SNS), amely az október 25-i parlamenti választáson elveszítette a hatalmat. A párt december 13-án rendkívüli tisztújító közgyűlést tart - jelentette be Milos Vucevic pártelnök szombaton Belgrádban.

A Szerb Haladó Párt főbizottságának ülésén Milos Vucevic közölte, hogy személyesen fogja javasolni Aleksandar Vucic megválasztását a párt élére. A főbizottság egyhangúlag támogatta a rendkívüli közgyűlés összehívását, amelyen a párt teljes vezetőségét megújítják.

Milos Vucevic szerint a választási vereség után új fejezetet kell nyitni a párt életében, és fel kell készülni az ellenzéki szerepre.

Azt mondta, az SNS-nek új erőre, energiára és elszántságra van szüksége ahhoz, hogy sikeresen vegye a következő időszak politikai akadályait.

Aleksandar Vucic 2012 és 2023 között már vezette a Szerb Haladó Pártot. A pártelnöki tisztségről 2023 májusában mondott le, amikor a vezetést Milos Vucevic vette át, Vucic azonban köztársasági elnökként továbbra is meghatározó szerepet játszott a párt politikájának alakításában.

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A szombati ülésen felszólaló volt államfő elismerte, hogy a párt hibákat követett el kormányzása idején.

Kijelentette, hogy az SNS-nek felül kell vizsgálnia működését, ismét nagyobb figyelmet kell fordítania a választók problémáira, és meg kell szüntetnie a párton belüli arroganciát.

Aleksandar Vucic szerint a párt elveszítette korábbi szakmai tanácsadó testületeinek jelentőségét, ezért újjá kell szervezni a gazdasággal, az egészségüggyel, a mezőgazdasággal és más területekkel foglalkozó szakmai csoportokat. Hozzátette, hogy a decemberi közgyűlésen saját politikai hibáiról is beszélni kíván.

A volt államfő ugyanakkor élesen bírálta a választáson győztes Egyetemista Listát.

Azt mondta, hogy politikai ellenfelei nem rendelkeznek egységes programmal, és elsősorban a Szerb Haladó Párt felszámolása köti össze őket. Kijelentette, hogy megvédi azokat a korábbi tisztségviselőket és párttagokat, akiket szerinte politikai okokból üldöznek, de nem kíván védelmet nyújtani azoknak, akik visszaéltek a rájuk bízott közpénzekkel.

A Szerb Haladó Párt az október 25-i előre hozott parlamenti választáson vereséget szenvedett az Egyetemista Listától, amely az előzetes mandátumbecslések szerint önálló parlamenti többséget szerzett. Aleksandar Vucic a választás estéjén elismerte a vereséget, majd bejelentette, hogy pártja átszervezésére készül, és akár két éven belül visszatérhet a hatalomba.

Aleksandar Vucic szeptember 27-én mondott le köztársasági elnöki tisztségéről, hogy személyesen vezethesse pártja választási kampányát. A decemberi tisztújítás révén három és fél év után hivatalosan is visszakerülhet az SNS élére, immár ellenzéki politikusként.

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